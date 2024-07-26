Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины: Я никого не убивал

Подозреваемый в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион после заседания суда, на котором приняли решение о его содержании под стражей, заявил, что к смерти общественного деятеля не причастен.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый утверждает, что с "Фарион ничего не делал" и "никого не убивал". На вопрос, как он относится к Ирине Фарион, парень ответил - "не знаю".

Свое отношение к неонацистским движениям юноша отказался комментировать, поскольку он якобы "не готов публично высказывать свои мысли по этому вопросу".

Также журналисты попросили подозреваемого прокомментировать свое отношение к России.

"Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину. - Ред.), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно", - сказал парень.

Журналисты спрашивали его также о деталях визита во Львов, однако подозреваемый не объяснил цели посещения города, отметив, что "Львов город очень интересный, здесь нет того ощущения совка".

Также парень рассказал, что он "заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого". Всех остальных вещей, которые были на подозреваемом, он, мол, не покупал.

Напомним, что суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога.

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.