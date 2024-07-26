Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины: Я никого не убивал
Подозреваемый в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион после заседания суда, на котором приняли решение о его содержании под стражей, заявил, что к смерти общественного деятеля не причастен.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Подозреваемый утверждает, что с "Фарион ничего не делал" и "никого не убивал". На вопрос, как он относится к Ирине Фарион, парень ответил - "не знаю".
Свое отношение к неонацистским движениям юноша отказался комментировать, поскольку он якобы "не готов публично высказывать свои мысли по этому вопросу".
Также журналисты попросили подозреваемого прокомментировать свое отношение к России.
"Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину. - Ред.), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно", - сказал парень.
Журналисты спрашивали его также о деталях визита во Львов, однако подозреваемый не объяснил цели посещения города, отметив, что "Львов город очень интересный, здесь нет того ощущения совка".
Также парень рассказал, что он "заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого". Всех остальных вещей, которые были на подозреваемом, он, мол, не покупал.
Напомним, что суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога.
Убийство Ирины Фарион
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.
В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.
СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.
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Знаряддя немає 🤷🏻♀️, мотиву немає 🤷🏻♀️, свідків чи відео доказів із місці злочину що б пов'язали конкретну людину із вбивцею немає 🤷🏻♀️, зізнання немає 🤷🏻♀️
хлопцю ще 7 років до мобіліцації
нету водки !
киздуй звідсіля !
а хлопцю сидіти через паттужного
Але одне скажу, як юрист - не знайдуть зброю, ніяких доказів НЕМАЄ!!!
Всі ці кулі, гільзи, відео (де самого відео замаху немає) просто ніщо!
Весь цей вереск (від Зеленського до дочки Фаріон) нічого не вартий без доказів.
Не виття натовпу, не колонок блогерів, а доказів передбачених Кримінальним-Процесуальним кодексом України
А доказів немає. Як і мотиву.
Кому була потрібна ця Фаріон??!! Та нікому! Потрібна була її смерть. Смерть як продовження політики.
Щодо затриманого - в умовному суді присяжних наведених доказів було б досить.
в Зхідній фаріон вже чуть не свята великомучениця (цікаво, в церву вона ходила ?), а
в Наддніпрянщині провокаторша або просто знизують плечима.
хтось дуже вправний знову різанув Україну по збручському шву.
в мацкві, чи тут, в Києві невідомо, але декому вигідно і там, і тут
яких доказів ?
якщо навіть саме він сидів в отій панамі і окулярах в тому самомому дворі - заплатили сказали посидіти по-приколу
що далі ?
Система доказів не повинна мати ніякого політичного чи суспільного забарвлення. Це просто логічно вибудувана послідовність.
Відсутність будь-якої ланки унеможливлює (і обезцінює) доказову базу.
І те, що Ви вважаєте, що присяжні (люди з вулиці, які виносять вердикт про винуватість або невиновність) вирішать щось - це вигадки.
Присяжні повинні вирішити "винен" чи "невинен", і це всього-навсьго підстава для суду розпочинати розгляд справи по суті. І все! Роль присяжних закінчилась.
Але їх вердикт не є догмою для суду. Суд проводить слухання спираючись на законодавство.
Як це,проводити прес-конференцію про злочин особи,не довівши його: а де презумпція? Так,само,де гарант,він гарант,чи херант?
Так можна і Порошенка обтяжити процесом,щоб не думав про вибори,а далі буде видно.
Лінія, здається,накатана.
а что, так можно ?
Жертва мешкає тільки там, ї можна побачити і з ранку і ввечері і може навіть в обід. То що чекати що вистежувати?
Це виглядає занадто дивним
Потрібно було вибрати момент коли не буде свідків і не працюватимуть камери.
Непрямі кажуть, що це МІГ бути ВІН, а МІГ і НЕ ВІН. На основі непрямих доказів вироки не виносять. А тут і непрямих доказів схоже немає - тільки збіги життевих обставин.
є варіанти хто зацікавлений доказати невинуватість хлопця, але промовчу
.
Навіть якщо той пацан і був у Львові, його використовують як підставу, щоб реальні вбивці і замовники не були знайдені
"19 июля 2024 года во Львове была застрелена одна из самых известных представительниц украинского нацизма Ирина «Филолог» Фарион, печально знаменитая своими многочисленными провокационными высказываниями, разжигающими межнациональную рознь. Но, как оказалось, убита она была еще более отпетым нацистом нового поколения, выросшего после Майдана."
аж надто багато
Наближається терор і диктатура завдяки "мудрому наріду".
Сказати "Слава Україні" щось язик не повертається