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Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины: Я никого не убивал

Підозрюваний у вбивстві Фаріон не визнав своєї провини: Я нікого не вбивав

Подозреваемый в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион после заседания суда, на котором приняли решение о его содержании под стражей, заявил, что к смерти общественного деятеля не причастен.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый утверждает, что с "Фарион ничего не делал" и "никого не убивал". На вопрос, как он относится к Ирине Фарион, парень ответил - "не знаю".

Свое отношение к неонацистским движениям юноша отказался комментировать, поскольку он якобы "не готов публично высказывать свои мысли по этому вопросу".

Также журналисты попросили подозреваемого прокомментировать свое отношение к России.

"Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину. - Ред.), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно", - сказал парень.

Журналисты спрашивали его также о деталях визита во Львов, однако подозреваемый не объяснил цели посещения города, отметив, что "Львов город очень интересный, здесь нет того ощущения совка".

Также парень рассказал, что он "заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого". Всех остальных вещей, которые были на подозреваемом, он, мол, не покупал.

Напомним, что суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога.

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

Автор: 

суд (25072) убийство (6474) Фарион (380)


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Топ комментарии
+32
Любу людину,й вас у тому числі можна так "пристрасно" допитати,що вбивство Кеннеді буде "розкрито" миттєво.
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26.07.2024 20:57
+29
Дуже схоже на справу Шеремета.

Єдиний доказ "схожа хода". Ані мотиву, ані знаряддя вбивства.

Але, оскільки ЗЄ вже виригав звинувачення, то чувака посадять незалнжно від того він це, чи ні.
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26.07.2024 20:54
+23
на рівні вбивства Шеремета
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26.07.2024 21:06
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Тобто шо, не було прилічних пропозицій? С шістьма нулями то для "галімий головняк!?
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27.07.2024 08:14 Ответить
Когда я родился его уже не было. Ничего о нем не знаю. И слава Богу.
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26.07.2024 21:04 Ответить
даремно,про цє пекло на Землі є багато цікавих книжок можна почати з мемуарів Денікіна або Червоного террору С.Волкова у Суворова-Різуна є ціла серія історичних праць...
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26.07.2024 21:30 Ответить
совок це період застоя і до розвала сисисире, тому всякі пердікени, на яких дрочить х...ло не про те. вивчати звичайно те лайно теж треба, але.
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26.07.2024 21:41 Ответить
Совок-це всі 70 років існування радянської влади.від "советів робочих,солдатських,батрацьких,селянських депутатів".
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26.07.2024 22:43 Ответить
А он все-равно есть.
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26.07.2024 21:49 Ответить
Вбивав, не вбивав... Панаму знайшли! Це потужнiй доказ.
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26.07.2024 20:59 Ответить
Точно. Как визитка Яроша
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26.07.2024 21:09 Ответить
Доказів там достатньо. Лише корисні ідіоти і кацапи вигороджують вбивцю
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26.07.2024 23:29 Ответить
А тепер...
Знаряддя немає 🤷🏻‍♀️, мотиву немає 🤷🏻‍♀️, свідків чи відео доказів із місці злочину що б пов'язали конкретну людину із вбивцею немає 🤷🏻‍♀️, зізнання немає 🤷🏻‍♀️
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26.07.2024 21:02 Ответить
Але ж в шапці і окулярах він… треба дізнаватись інформацію
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26.07.2024 21:12 Ответить
хто він? точно він? ти икзперд, вже встановив? впізнання провів?
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26.07.2024 21:42 Ответить
Ну я на відміну від мас сожу порівняти його риси обличчя з тим, хто в капелюсі і окулярах. Утопіс
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26.07.2024 21:48 Ответить
А які докази що саме той у шапці і окулярах зробив постріл?
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26.07.2024 23:18 Ответить
Чому ти вигороджуєш вбивцю?
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26.07.2024 23:30 Ответить
Бо доказів того що він вбивця немає...і де юре він навіть не підозрюваний, бо йому навіть підозру не вручили.
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27.07.2024 00:50 Ответить
Доказів достатньо
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27.07.2024 08:35 Ответить
Наприклад? Назвіть кілька, або хоч один але "залізний"
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27.07.2024 10:06 Ответить
Шо всрався?
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27.07.2024 21:39 Ответить
Непричетна особа так не балакає, зважаючи на тяжкість звинувачення
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26.07.2024 21:08 Ответить
то не балакай, собака непричетна
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26.07.2024 21:43 Ответить
Нет худа без добра, теперь на много лет гарантирована бронь от мобилизации.
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26.07.2024 21:10 Ответить
Вы о мотивах преступления?
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26.07.2024 21:26 Ответить
аби ляпнути ?

хлопцю ще 7 років до мобіліцації
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26.07.2024 22:17 Ответить
Так или иначе снизят до 18, это вопрос времени.
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26.07.2024 22:22 Ответить
хто про що, а кацап про водку !

нету водки !
киздуй звідсіля !
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26.07.2024 22:53 Ответить
Очень смешно, а главное оригинально, квартальные нервно курят в форточку.
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26.07.2024 23:00 Ответить
Тобто, бубочка знову обісрався?
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26.07.2024 21:18 Ответить
не знову, а як завжди....

а хлопцю сидіти через паттужного
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26.07.2024 22:18 Ответить
Обісрались ті хто вірять вбивці
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26.07.2024 23:33 Ответить
хто вбивця ?
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26.07.2024 23:44 Ответить
Панове, я вже писав під попередніми постами, повторювати не буду.
Але одне скажу, як юрист - не знайдуть зброю, ніяких доказів НЕМАЄ!!!
Всі ці кулі, гільзи, відео (де самого відео замаху немає) просто ніщо!
Весь цей вереск (від Зеленського до дочки Фаріон) нічого не вартий без доказів.
Не виття натовпу, не колонок блогерів, а доказів передбачених Кримінальним-Процесуальним кодексом України
А доказів немає. Як і мотиву.
Кому була потрібна ця Фаріон??!! Та нікому! Потрібна була її смерть. Смерть як продовження політики.
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26.07.2024 21:27 Ответить
Ви ж, напевно, вчили логіку, а протирічите самі собі. Якщо людина нікому у не потрібна за життя, то і її смерть нічого не змінить. Весь цей суспільний резонанс є об'єктивним доказом того, що Фаріон була явно пасіонарною особистістю, як би вам це не подобалось.
Щодо затриманого - в умовному суді присяжних наведених доказів було б досить.
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26.07.2024 21:59 Ответить
не суспільний резонанс, а срач і розбрат в суспільстві.

в Зхідній фаріон вже чуть не свята великомучениця (цікаво, в церву вона ходила ?), а
в Наддніпрянщині провокаторша або просто знизують плечима.

хтось дуже вправний знову різанув Україну по збручському шву.
в мацкві, чи тут, в Києві невідомо, але декому вигідно і там, і тут
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26.07.2024 22:25 Ответить
в умовному суді присяжних наведених доказів було б досить.

яких доказів ?
якщо навіть саме він сидів в отій панамі і окулярах в тому самомому дворі - заплатили сказали посидіти по-приколу

що далі ?
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26.07.2024 22:27 Ответить
До чого тут суспільний резонанс?!! Чи пасіонарність. Це більше схоже на спробу тиску на слідство та суд.
Система доказів не повинна мати ніякого політичного чи суспільного забарвлення. Це просто логічно вибудувана послідовність.
Відсутність будь-якої ланки унеможливлює (і обезцінює) доказову базу.
І те, що Ви вважаєте, що присяжні (люди з вулиці, які виносять вердикт про винуватість або невиновність) вирішать щось - це вигадки.
Присяжні повинні вирішити "винен" чи "невинен", і це всього-навсьго підстава для суду розпочинати розгляд справи по суті. І все! Роль присяжних закінчилась.
Але їх вердикт не є догмою для суду. Суд проводить слухання спираючись на законодавство.
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27.07.2024 06:33 Ответить
Всю пассионарность Фарион создали Соловьёв и Скобеева. Пока они не показали её в зомбоящике в качестве жупела - большинство и не подозревало о её существовании.
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27.07.2024 08:52 Ответить
Доказів достатньо. Якби всіх вбивць відпускали через те що ті знищили знаряддя злочинів - вони б і далі продовжували бігати на волі і вбивати людей.
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26.07.2024 23:37 Ответить
Якщо виявиться брехня,міністр має піти у відставку,а не чекати,як Аваков,поки не відправлять.
Як це,проводити прес-конференцію про злочин особи,не довівши його: а де презумпція? Так,само,де гарант,він гарант,чи херант?
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26.07.2024 21:29 Ответить
ну давай так, пресконференція щодо підозри, а не вини. підозрювати і тебе можна, і твого сусіда, але ще треба вину довести.
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26.07.2024 21:45 Ответить
Тобто,головне процес?
Так можна і Порошенка обтяжити процесом,щоб не думав про вибори,а далі буде видно.
Лінія, здається,накатана.
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26.07.2024 22:01 Ответить
як варіант і інколи цим зловиживають.
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26.07.2024 22:10 Ответить
пресконференція щодо підозри

а что, так можно ?
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26.07.2024 22:29 Ответить
у нас президент кловун, він з усьго любить робити шоу, тим білш вонож сказало, що затримали підозрюваного, а цим вже нікуди діватись.
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26.07.2024 22:52 Ответить
100 процентів
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26.07.2024 21:46 Ответить
Просто приїхав подивитись на львівські шпилі ,надягнув шляпу Шапокляк і лижні окуляри ..Але пішов не в собор шпилі дивитись ,а до помешкання Фаріон ..У 18 років найти вогнепальну зброю ,думаєте можливо , без кураторів ?Треба копати більше ,щоб зрозуміти хто він ..Що скаже оточення :друзі, вчителі - про нього .Трафік мобільного оператора , переписка в чатах і інше.Звичайно навіть решти його ДНК у Львові не доводять - що він натиснув на курок .Але всеодно якась дрібниця ,яку не вспів знищити проявить себе ..Звичайно його могли просто підставити під вбивство ,але тоді хто ним керував причетні до злочина ..І головне мотив ...Ну без мотиву тільки гроші ..Але він нагло себе веде в суді , аба не винен або вже був підготовлений до таких подій , знаючи що доказів недостатньо .
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26.07.2024 21:37 Ответить
як кажуть стріляли з стартового пістолета, а це зовсім інша історія, його можна вільно купити в магазині, показавши паспорт, показавши, дозволів не треба, а потім перегородку (споллєр, - це незаконно, попердажаю і не рекомендую такого робити, бо це кримінальна відповідальність) в стволі висвержлюєш, а тут навиків професійних не треба і ти отримуєш пістоль, що може стрельнути бойовим патроном, а може вибухнути в руках, але достатньо одного разу.
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26.07.2024 21:49 Ответить
Три складові : доказ мотиву ,присутність на місці злочину ,знаряддя вбивства ..Якщо всі три пункти будуть доказані то істина очевидна ...Якщо всі три не покажуть , а наприклад тільки одне - то цього недостатньо
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26.07.2024 21:42 Ответить
Ну поки ні мотиву ні знаряддя зброї не довели, і те чи саме він був на місці злочину теж під питанням
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26.07.2024 22:49 Ответить
Що виглядає дуже страшним, то ті 3 місяця з "маскуванням" підготовки до пострілу. Якщо він знав, що жертва мешкає за Х адресою, нащо було гаяти стільки часу і грошей ( де він їх брав?).?
Жертва мешкає тільки там, ї можна побачити і з ранку і ввечері і може навіть в обід. То що чекати що вистежувати?
Це виглядає занадто дивним
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26.07.2024 21:53 Ответить
Ну, тут элементарно.
Потрібно було вибрати момент коли не буде свідків і не працюватимуть камери.
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26.07.2024 22:10 Ответить
Свідки були.
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26.07.2024 22:32 Ответить
І що, вони можуть вказати особу вбивці?
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26.07.2024 22:48 Ответить
З ними можуть і мають провести процедуру впізнання.
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26.07.2024 23:06 Ответить
Вони бачили, як той натискав на курок?
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27.07.2024 05:23 Ответить
Про це має повідомити поліція або самі свідки.
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27.07.2024 08:07 Ответить
Чім відрізняються непрямі докази від прямих?
Непрямі кажуть, що це МІГ бути ВІН, а МІГ і НЕ ВІН. На основі непрямих доказів вироки не виносять. А тут і непрямих доказів схоже немає - тільки збіги життевих обставин.
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26.07.2024 22:19 Ответить
Доказів достатньо. Ідіоти в унісон з кацапами готові цілувати вбивцю в пʼяту точку.
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26.07.2024 23:18 Ответить
Пацанчик и в теме и не вслепую, веде себе як голлівудських трилерах, спокійно та нахабно. Як би був випадковий устроїв би істерику, дядя відпусти до мамки.
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26.07.2024 22:23 Ответить
хлопцю 18 років і з ним вже попрацював адвокат - триматись впевнено...
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26.07.2024 22:34 Ответить
і мабуть не випадковий адвокат
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26.07.2024 23:22 Ответить
мабуть не випадковий, а гарний

є варіанти хто зацікавлений доказати невинуватість хлопця, але промовчу

.
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26.07.2024 23:47 Ответить
Хутке розкриття людьми Татарова (ПРовакотраантимайданщика) у СВД та СБУ - це ще велике питання як вони фабрикували цю справу!
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26.07.2024 22:33 Ответить
а пістолет знайшли?
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26.07.2024 22:34 Ответить
Ні пістолета з відбитками, ні кулі для ідентифікації, камера не зафіксувала момент вбивства бо батарейка кінчилися нічого 400 суперсищиків не знайшли і не знайдуть, знайшли тільки підставного цапа-відбувайла з яким також не вдалось домовитись.
Навіть якщо той пацан і був у Львові, його використовують як підставу, щоб реальні вбивці і замовники не були знайдені
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26.07.2024 22:48 Ответить
Мальчик в трусиках.
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26.07.2024 22:49 Ответить
еге ж. ось вам вой з кацапських болот - вони в шокє

"19 июля 2024 года во Львове была застрелена одна из самых известных представительниц украинского нацизма Ирина «Филолог» Фарион, печально знаменитая своими многочисленными провокационными высказываниями, разжигающими межнациональную рознь. Но, как оказалось, убита она была еще более отпетым нацистом нового поколения, выросшего после Майдана."
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26.07.2024 23:27 Ответить
От, я вже у гілці про суд і дочку Фаріон писала, що кацапи вчергове будуть зловтішатися і писати, що одні нацисти вбивають інших. Цілком прогнозовано.
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26.07.2024 23:57 Ответить
Його куратори - це ті, кого вона викривала. Фаріон говорила правду про зеленського та єрмака
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26.07.2024 23:06 Ответить
фарін багато чого про багато кого говорила.

аж надто багато
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26.07.2024 23:49 Ответить
Мені особисто все пофіг!!! Якщо винен-карайте,якщо немає 100%доказів--відпускайте!! Фаріон гнала на Зе і Єр,так **свобода** з гімном і Пороха зіжрала,хоча свої міністри і ген. прокурор-лайно ще більше. Поки біля кормушки-тихенькі,все домовляються,тільки відігнали від неї,то стають борцями за нарід,а такі як Люся(Арест)--так горем для українського народу! У нас в місті сьогодні ховали бійця,чогось СМІ не згадували його призвіща і призвіщ тих,хто і на цей час віддає своє життя,в тому числі і російськомовні!!! І взагалі,скільки ще потрібно мусолити цю тему,робіть свою справу тихенько,а потім все викладите,бо виходить,що головна тема була тяжке становище на фронті,можна сказати --КАТАСТРОФІЧНЕ,а за цим вбивством все пішло на трете місце!!
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26.07.2024 23:24 Ответить
головна тема була тяжке становище на фронті,можна сказати --КАТАСТРОФІЧНЕ,а за цим вбивством все пішло на трете місце!!
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26.07.2024 23:50 Ответить
Якщо Фаріон така погана подавали б в суд і посадили. А тут злочин - замовне вбивство відомої людини. Залужний також став занадто популярний, але його вбити не змогли, Тишком-нишком прибрали з арени. От коли б вбили Стаса. ніхто б і не чихнув.
Наближається терор і диктатура завдяки "мудрому наріду".
Сказати "Слава Україні" щось язик не повертається
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27.07.2024 06:44 Ответить
На війні гине десятки і сотні достойних героїв , а ви вчепились в якусь недолугу "мовознавицю" яка розколювала українську націю . Питання , - вона що достойніша наших героїв .
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26.07.2024 23:50 Ответить
А що у тебе Зеленський і Коломойський стали етнічними українцями? Разом з Льоньою Космонавтом
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27.07.2024 00:05 Ответить
Чергова порція локшини від "прохвнсійоналів"... Шапіто...
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26.07.2024 23:59 Ответить
Якщо він дійсно до цього хоч якось причетний, повісьте його на ***, а потім вішайте тих хто прийде на його могилу не сцяти на неї.
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27.07.2024 00:01 Ответить
Скоріше всього, це чмо - підсадна качка, задача якої - привернути до себе увагу органів, і відволікти увагу від справжнього вбивці. А от чи знайдуть тепер справжнього вбивцю - велике питання.
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27.07.2024 00:08 Ответить
Интересно девки пляшут.
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27.07.2024 00:33 Ответить
А Чорновола теж він ліквідував? А ще Машерова, Кірпу, і Гонгадзе
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27.07.2024 03:43 Ответить
А він міг і не вбивати безпосередньо...він виконував роль для відвертання уваги..може навіть і в темну...
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27.07.2024 06:01 Ответить
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