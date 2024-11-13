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Вбивство Фаріон: Запобіжний захід підозрюваному Зінченку продовжили до 12 січня

Підозрюваному у вбивстві Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід

Галицький районний суд Львова залишив без змін запобіжний захід підозрюваному у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора. 

"За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон", - йдеться у повідомленні.

Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб - до 12 січня 2025 року включно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До вбивства Фаріон можуть бути причетні невстановлені особи, слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова 26 липня відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Фаріон

Автор: 

вбивство (3083) Фаріон Ірина (110) запобіжний захід (483) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+8
Ніяких доказів нема і небуде.
За що тримаємо?
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13.11.2024 16:27
+8
малароси далі з радості зі штанів вискакують, шо Ірину вбили. бидло..
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13.11.2024 16:37
+6
Как будут компенсировать моральный ущерб и недополученную выгоду? Нельзя же просто так держать человека за решеткой сколько угодно времени? Дело Дугарь, Антоненка и Кузьменка им что-то компенсировали? А Червинскому как будут компенсировать потерянное время?
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13.11.2024 16:32
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Ніяких доказів нема і небуде.
За що тримаємо?
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13.11.2024 16:27 Відповісти
Как будут компенсировать моральный ущерб и недополученную выгоду? Нельзя же просто так держать человека за решеткой сколько угодно времени? Дело Дугарь, Антоненка и Кузьменка им что-то компенсировали? А Червинскому как будут компенсировать потерянное время?
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13.11.2024 16:32 Відповісти
Нельзя же просто так держать человека за решеткой сколько угодно времени? Дело Дугарь, Антоненка и Кузьменка им что-то компенсировали?

 Чтобы что то компенсировать должен быть суд, который признает людей невиновными. И вот тогда люди пойдут в другой суд сбивать с этого государства в тройном размере. А так как в юстиции люди умные суда не будет. Дело будет висеть в воздухе до "осёл или падишах точно умрёт"
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13.11.2024 17:20 Відповісти
Що дорофєєв, зайшов сьогодні та зареєструвався, щоб покидька захищати
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13.11.2024 22:29 Відповісти
тупий представник мудрого наріду знов срати виліз.
бидло
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13.11.2024 16:34 Відповісти
Ну, то шо ви вилизли ми бачимо, но навіщо ще собі і рекламу робить?
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13.11.2024 16:37 Відповісти
малароси далі з радості зі штанів вискакують, шо Ірину вбили. бидло..
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13.11.2024 16:37 Відповісти
Ну, може ви у той далекій Америці з радістю зі штанів і вискакуєтє, хто вас зна, а нам з України цього не видно.
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13.11.2024 16:39 Відповісти
Розумні розуміють, що до чого, дуракам не дано зрозуміти.
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13.11.2024 16:39 Відповісти
Особливо коли відчинят архів Львівського КДБ.
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13.11.2024 17:20 Відповісти
Яволь.
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13.11.2024 17:42 Відповісти
Не пані, а товарищ.
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13.11.2024 17:59 Відповісти
Впевнений шо через 5 років її і зять не згадає.
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13.11.2024 18:03 Відповісти
А Ви не задавалися питанням, для чого вуличні, безпородні двірняжки обгавкують камази? Щоб підняти свій статус у зграї! А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь! Але гицель не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон... Хе-хе...
Таварісчь-бль, підчитайте собі, що то є Мова. І чому усі нормальні народи так її бережуть і за неї кладуть свої Життя. Придурки? Та канєшна-канєшна! Сукі-нацыаналісты!
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13.11.2024 18:41 Відповісти
Ї зять загинув на фронті. Через три місяці
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13.11.2024 19:51 Відповісти
Не зупиняючись саме на Фаріон, щоразу, в Україні кожну справу тягнуть роками. Більшість справ за кордоном - місяць-два і вердикт суду. А в нас так буває, лише коли занести судді мішок паперових подарунків, ну або дати в фізіономію прокурору/депутату. От тоді справа йде швидко.
А усіх інших випадках тягомотина на роки, аж поки не спливуть строки давності.
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13.11.2024 16:43 Відповісти
Менти глоки вже по розбирали і медальки. Тепер треба ще винуватість знайти...
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13.11.2024 17:07 Відповісти
З арештом усе зрозуміло, тіко два питання:
1. Де ствол та шо із ним?
2. Хто саме стріляв?
вже не питаю за замовників та спонсорів вбивства
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13.11.2024 17:15 Відповісти
невже так важко зі смаркача вибити,де він пістолєт викинув? та підсадіть його в тюрмі в прес-хату, все розкаже
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13.11.2024 17:37 Відповісти
Давай тебе посадим.
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13.11.2024 17:57 Відповісти
іди в дупу
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13.11.2024 18:03 Відповісти
Андрияшин, а ти не маєш бажання посидить замість нього? Чого це ти так його захищаєш? Що родич чи його співучасник?
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13.11.2024 22:25 Відповісти
А навіщо його зробили підозрюваним ? Щоб заплутати слідство ?
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13.11.2024 19:48 Відповісти
Хай сидить. Там уся сімʼя, як зграя вовків. Що мамка , що « військовий» папка. Ті хто пішов підпалювати автівки військових отримали вироки, а цей вилупок за гроші вирішив вбити людину. Він заздалегідь готувався, спробував себе. Чомусь не збіг на фронт захищати країну де народився, а ось беззахисну літню жінку з легкістю вбив. Сподіваюсь отримує по заслузі
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13.11.2024 22:21 Відповісти
Вiд Матвiя 7:1-5 UBIOНе судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам.
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14.11.2024 00:05 Відповісти
Будеш читати ці тезиси, коли хтось вбʼє твого родича чи близького. Лицемірство починається там де закінчуються аргументи. Звертайся до себе, постукай у свою душу, а не повчай інших бо в тебе тільки чужі слова, які ти не відчуваєш у душі. Тобі мало язика, який вбивця показав всім, хто був присутній у суді, тебе замало, що мати, як відьма себе поводила у суді.
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14.11.2024 16:52 Відповісти
 
 