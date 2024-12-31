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Квартал-95 (222) скандал (4467) Фарион (374) шутка (46)

"Квартал 95" показал повтор прошлогоднего новогоднего выпуска, где шутили об убитой Фарион: студия извинилась после огласки

Студия "Квартал 95" показала в эфире телеканала "1+1" прошлогодний новогодний выпуск, в котором прозвучала шутка об убитой в июле 2024 года языковеде и общественном деятеле Ирине Фарион. Студия впоследствии извинилась за трансляцию "архивного выпуска".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Номер "Квартала 95" выглядел таким образом, будто артисты продолжили высмеивать Фарион даже после ее смерти.

По сюжету, родители обсуждают девушку своего сына - блогера из TikTok - и удивляются тому, чем она занимается.

В этот момент отец говорит реплику: "Если бы Арестович и Фарион были вместе, это было бы их дочерью".

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Реакция дочери убитой Ирины Фарион

Дочь Ирины Фарион София Семчишин напомнила, что ее мать "убили за украинский язык, за украинскую позицию" и призвала к извинению.

Квартал 95 потрапив у скандал через жарт над загиблою Іриною Фаріон

Шутка "Квартала 95" о погибшей Ирине Фарион возмутила общество

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что можно иметь политических оппонентов, критиковать и даже иронизировать над ними, но то, что "вытворила" студия "Квартал 95" - "абсолютно за пределами морали и человечности".

Тягнибок добавил, что адвокат дочери Фарион уже направила заявление в высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти с требованием наказать виновных, попросить прощения и добиться удаления из публичного пространства "всех издевательских материалов" о погибшей.

Квартал 95 потрапив у скандал через жарт над загиблою Іриною Фаріон

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Что говорит канал 1+1?

Телеканал извинился перед теми, кого задела "неуместная шутка" об Ирине Фарион. Там отметили, что выпуск, который вышел в эфир 29 декабря, является одним из старых.

"К сожалению, была допущена ошибка, и шутка, которая не должна была появиться в эфире, осталась в программе. Шутить о человеке, который трагически погиб, абсолютно недопустимо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске", - заявил телеканал.

Там пообещали провести тщательные проверки архивных материалов, а также принять меры для предотвращения подобных ситуаций.

Квартал 95 потрапив у скандал через жарт над загиблою Іриною Фаріон

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"Квартал 95" опубликовал извинения перед семьей Фарион

Днем 31 декабря после огласки в студия "Квартал 95" опубликовала объяснение, почему шутка об Ирине Фарион попала в эфир и извинилась перед ее семьей, друзьями и всеми, кого их шутка задела.

В студии отметили, что выпуск был архивным, и, "к сожалению, в нем осталась шутка, которая не должна была попасть в эфир". "Квартал". назвал ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Квартал 95 потрапив у скандал через жарт над загиблою Іриною Фаріон

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Топ комментарии
+87
дна немає у цієї помийки, але дебіли ржуть...
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31.12.2024 18:00
+36
А потім дивуються чому люди не хочуть воювати за ханукальний квартал 😕
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31.12.2024 18:03
+34
К95 - це проект ФСБ
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31.12.2024 18:04
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За три роки війни в країні тридцять тисяч людей отримали важкі поранення, тобто щодня десятки людей втрачають кінцівки, а скільки гинуть - взагалі не кажуть. Мільйони людей стали біженцями, втративши все, що мали. В цей же час на українських телеканалах кожного дня показують абсолютно ідіотські розважальні передачі, ржуть як навіжені. Така поведінка немає нічого спільного з гумором, це скоріше пропаганда дебілізму і відверте кощунство. Їхні товсті пики, вимушене кривляння і дуркуваті жарти викликають спочатку здивування, а потім огиду. Невже в країні нікому приструнити цих придурків? Така поведінка є аморальною і неприпустимою.

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31.12.2024 21:16 Ответить
У них є глядачі. 72% ще не закінчились, хоча зебіл старається
Ладно ті відморозки були молоді, не такі жирні і прориті. А зараз глянеш на кварталівські морди , не тільки туди плюнути хочеться. Фу, які гидкі
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01.01.2025 10:40 Ответить
Та ні, гидкі й бридкі вони були від початку. Але, як італійці кажуть (у приблизному перекладі), хто любе жабу, тому вона за гарну бабу…
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01.01.2025 11:28 Ответить
дурной поп и его молитва.
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01.01.2025 11:55 Ответить
Ірина Фаріон не " трагічно загинула", її ВБИЛИ ЗА ПРОУКРАЇНСЬКІ ПОГЛЯДИ.
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31.12.2024 21:27 Ответить
зелений народ , а хтось знає про що ваш слуга домовлявся в омані ?..
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31.12.2024 22:00 Ответить
Смішно вам,підари? Нічого. Невдовзі у кацапських концтаборах насмієтесь досхочу. А в телятниках,мантулячи до Воркути-роти свої від регіту порвете...
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31.12.2024 22:18 Ответить
вони перші повтікають, у Воркуті будуть ті хто не встигне
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01.01.2025 11:04 Ответить
Ні, вони там будуть наглядачами.
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01.01.2025 12:06 Ответить
підар тут тільки ти
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04.01.2025 00:53 Ответить
Зебили кончені.
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31.12.2024 23:09 Ответить
це якийсь план: прикинутися дурнями-начудити, а потім вибачатися. але мавр своє діло зробив.
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31.12.2024 23:46 Ответить
Як же ця зелена наволоч дістала притомних украінців своїми
тупими сміху@очками ,
але найбільше дратує, що ці квартальні рагулі
мають свою публіку ,
о@рініти можна від цих нелюдів ,
так як це не люди , а біологічне сміття 😡

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01.01.2025 00:30 Ответить
Це нормальна трансформація особистості на звичайний шмат зеленого лайна. Гумор кварталу - то інше,?
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01.01.2025 01:28 Ответить
Этот "квартал" УЖЕ ЗАДОЛБАЛ!
Там одни "дэцлы" остались.
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01.01.2025 01:22 Ответить
Які ж вони всі нікчеми!
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01.01.2025 01:35 Ответить
Падлюки-95
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01.01.2025 04:46 Ответить
а коли покидьки аналу каломойського говно+говно вибачаться за поздоровлення з новим 19роком --- анал який охоплює ефіром всю державу замість ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА крутив зелене блювотиння зеленого ****** . невже щоб такой ***** не було нам потрібно окремий ЗАКОН що о 23год.50 хв 31 грудня на всіх телеканалах УКРАІНИ і всіх радіостанціях народ слухає свого ПРЕЗИДЕНТА а не якийсь квартальний непотріб
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01.01.2025 08:01 Ответить
тамбовські відпрацювали своє завдання... У ФФФалєрки Якого для випердосу обявляи особистим ворогом хкуйла-путіна не було жартів проти того хкуйла ні 14 році ні після ні сьогодні...за те скрізь насмішки з українського... з України...
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01.01.2025 08:23 Ответить
все радикалы типа фарион и корчинского - проекты фсб, созданные для дестабилизации обстановки в мире и в Украине в частности
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01.01.2025 08:31 Ответить
А дебілкуваті квартали для чого створені?
Щоб нести рос культуру в маси?
Щось ви самі не розумієте нічого
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01.01.2025 10:42 Ответить
лаптєногій адесссітъ
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01.01.2025 08:43 Ответить
Оце їх єдиний прикол, з якого я поржав
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01.01.2025 12:06 Ответить
Отих виб...дків пора вже заборонити.
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01.01.2025 12:38 Ответить
День-дзелень!!!--- Ясно.як божий день...
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Сруленята--рахують--цуплять грошенята...
Вічно п*яна кацапура. як набита дура--помикає нами на війні...
Українці ж .знай. що-- гинуть в цій борні...
------------------------------------------------------------------------------
Вчора. за мить. до новорічної сповіді Голов.--комедіянта (як він пишається тим.що Є нашим през-ом...) втрапив на його дітище-з 95криво-рогого... Там ожиріла сара у розчіпченому парику на тонких ходулях---хох-ми-ла . вдаючи П*янь...Перемкнув би далі...проте зупинив тупий ге-гі-т залу...( щоправда. сміятися там --нізчого. навіть
під ті заяложені жарто--срулики кошового...) Придивився...а там навіть
НЕ люди. навіть НЕ зазомбовані кумиром-73%.--там людино--подібні клони--дурно-сміхи!!! В пустих блеках очей цих ЗЕ--витріщак--абсолютна пустота... А самий дуркуватий вкид сари--недотепи-- викликав у них НЕконтрольовані конвульсії сміхо--істерики...
Стало моторошно:прибульці--інопланетяни (потенційні ЗЕ-виборці тут!)
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01.01.2025 12:58 Ответить
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