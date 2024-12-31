"Квартал 95" показал повтор прошлогоднего новогоднего выпуска, где шутили об убитой Фарион: студия извинилась после огласки
Студия "Квартал 95" показала в эфире телеканала "1+1" прошлогодний новогодний выпуск, в котором прозвучала шутка об убитой в июле 2024 года языковеде и общественном деятеле Ирине Фарион. Студия впоследствии извинилась за трансляцию "архивного выпуска".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Номер "Квартала 95" выглядел таким образом, будто артисты продолжили высмеивать Фарион даже после ее смерти.
По сюжету, родители обсуждают девушку своего сына - блогера из TikTok - и удивляются тому, чем она занимается.
В этот момент отец говорит реплику: "Если бы Арестович и Фарион были вместе, это было бы их дочерью".
Реакция дочери убитой Ирины Фарион
Дочь Ирины Фарион София Семчишин напомнила, что ее мать "убили за украинский язык, за украинскую позицию" и призвала к извинению.
Шутка "Квартала 95" о погибшей Ирине Фарион возмутила общество
Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что можно иметь политических оппонентов, критиковать и даже иронизировать над ними, но то, что "вытворила" студия "Квартал 95" - "абсолютно за пределами морали и человечности".
Тягнибок добавил, что адвокат дочери Фарион уже направила заявление в высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти с требованием наказать виновных, попросить прощения и добиться удаления из публичного пространства "всех издевательских материалов" о погибшей.
Что говорит канал 1+1?
Телеканал извинился перед теми, кого задела "неуместная шутка" об Ирине Фарион. Там отметили, что выпуск, который вышел в эфир 29 декабря, является одним из старых.
"К сожалению, была допущена ошибка, и шутка, которая не должна была появиться в эфире, осталась в программе. Шутить о человеке, который трагически погиб, абсолютно недопустимо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске", - заявил телеканал.
Там пообещали провести тщательные проверки архивных материалов, а также принять меры для предотвращения подобных ситуаций.
"Квартал 95" опубликовал извинения перед семьей Фарион
Днем 31 декабря после огласки в студия "Квартал 95" опубликовала объяснение, почему шутка об Ирине Фарион попала в эфир и извинилась перед ее семьей, друзьями и всеми, кого их шутка задела.
В студии отметили, что выпуск был архивным, и, "к сожалению, в нем осталась шутка, которая не должна была попасть в эфир". "Квартал". назвал ситуацию "абсолютно неприемлемой".
Пожалуйста, подождите...
Ладно ті відморозки були молоді, не такі жирні і прориті. А зараз глянеш на кварталівські морди , не тільки туди плюнути хочеться. Фу, які гидкі
тупими сміху@очками ,
але найбільше дратує, що ці квартальні рагулі
мають свою публіку ,
о@рініти можна від цих нелюдів ,
так як це не люди , а біологічне сміття 😡
Там одни "дэцлы" остались.
Щоб нести рос культуру в маси?
Щось ви самі не розумієте нічого
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Сруленята--рахують--цуплять грошенята...
Вічно п*яна кацапура. як набита дура--помикає нами на війні...
Українці ж .знай. що-- гинуть в цій борні...
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Вчора. за мить. до новорічної сповіді Голов.--комедіянта (як він пишається тим.що Є нашим през-ом...) втрапив на його дітище-з 95криво-рогого... Там ожиріла сара у розчіпченому парику на тонких ходулях---хох-ми-ла . вдаючи П*янь...Перемкнув би далі...проте зупинив тупий ге-гі-т залу...( щоправда. сміятися там --нізчого. навіть
під ті заяложені жарто--срулики кошового...) Придивився...а там навіть
НЕ люди. навіть НЕ зазомбовані кумиром-73%.--там людино--подібні клони--дурно-сміхи!!! В пустих блеках очей цих ЗЕ--витріщак--абсолютна пустота... А самий дуркуватий вкид сари--недотепи-- викликав у них НЕконтрольовані конвульсії сміхо--істерики...
Стало моторошно:прибульці--інопланетяни (потенційні ЗЕ-виборці тут!)