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Квартал-95 (182) військовослужбовці (4590) Фріз (196)

Правоохоронним органам варто зайнятися "творчістю" Кварталу 95. Закон має бути застосований до всіх, - нардепка "ЄС" Фріз

Після того, як студія "Квартал 95" у програмі "Вечірній квартал" використала відео загиблого воїна Юрія Назаренка без дозволу його родини, правоохоронним органам варто зайнятися "творчістю" колектива, адже закон, який передбачає відповідальність за приниження українських захисників, має бути застосований до всіх без виключення.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила членкиня Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони, нардепка "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ

"Експлуатація військових, знущання над родинами загиблих і тими хто втратив усе через війну – фірмовий стиль "Кварталу 95".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" без дозволу використав відео полеглого воїна Юрія Назаренка: Номер видалили після критики від родичів. ВIДЕО

"Гумористи" вчергове зганьбилися, адже в своєму черговому номері, про переговори з рф, використали відео з військовослужбовцями, які загинули на війні.

Обличчя цих військових заблюрили, але родини, друзі, бойові побратими точно знають що це їхні близькі. І їхні близькі точно НЕ давали згоду на участь в подібному фарсі.

Родини військовослужбовця,та його побратими, вимагають публічних вибачень від Студії "Квартал 95" за цей ганебний номер, видалення відео-матеріалів з усіх майданчиків!

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А правоохоронним органам варто зайнятися "творчістю" Кварталу, адже закон, який передбачає відповідальність за приниження українських захисників, має бути застосований до всіх без виключення, навіть не дивлячись на те чий він друг/кум/брат/сват", - заявила Фріз.

Ірина Фріз про номер Кварталу 95 з відео з полеглим воїном

Нагадаємо, студія "Квартал 95" у програмі "Вечірній квартал" використала відео загиблого воїна Юрія Назаренка. Його дружина заявила, що не давала дозволу на використання.

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Топ коментарі
+37
Студія Крал Врал 95
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20.09.2024 18:52
+29
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20.09.2024 18:55
+26
а ось це, забули ?
уроди ізголялись на фоні банера з нацградійцем Марківим, якого влада Італії тримала у в'язниці

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20.09.2024 19:01
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20.09.2024 22:23 Відповісти
Покидьки зелені. На фронт тварин!!!
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20.09.2024 23:03 Відповісти
всех тварей под покровск
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21.09.2024 07:41 Відповісти
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