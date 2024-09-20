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Квартал-95 (182) військовослужбовці (4590)

"Квартал 95" без дозволу використав відео полеглого воїна Юрія Назаренка: Номер видалили після критики від родичів. ВIДЕО

Студія "Квартал 95" у програмі "Вечірній квартал" використала відео загиблого воїна Юрія Назаренка. Його дружина заявила, що не давала дозволу на використання.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Актори "Кварталу" співали пісню: "Ось такий простий формат - автомат наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі". Позаду них на екрані було відео із військовими, один із яких - Юрій Назаренко. Номер було присвячено темі перемовин між Україною та РФ.

Дружина загиблого воїна Наталія обурилася: "Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо, якщо цих двох людей вже немає серед живих".

Їй "огидно, що з болю інших людей роблять шоу".

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"Замазали обличчя. Які "молодці". Але чи є повага у 95 квартала до зниклих і загиблих військовослужбовців? Чи можливо #95 квартал вважає, що я, Остап (син Наталії. - Ред.) і сімʼя Сашка теж будемо посміхатись, радіти і підтанцьовувати. Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", - додала вона.

"Квартал 95" без дозволу використав відео полеглого воїна

"Квартал 95" у коментарі виданню "20 хвилин" пояснив, що використав відео танцю військових, "щоб підкреслити їхній героїзм та сміливість". Студія зазначила, що допомагає військовим із 2014 року та ставиться до них "із величезною вдячністю".

"Квартал" заявив, що написав рідним полеглого воїна Юрія Назаренка та перепросили у дружини захисника. Студія пообіцяла змінити програму та прибрати відео. Запис номера видалили з офіційного каналу "Квартал 95".

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Топ коментарі
+111
з кварталом все зрозуміло, але є питання: хто це все дивиться і шо з ними робити?
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20.09.2024 17:05
+71
Гидозний 95 квартал, промосковські шльондри смердючі, ще тянуть свої ратиці до українських воїнів? Покидьки.
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20.09.2024 17:07
+70
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20.09.2024 17:17
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5 ухилянтів, вибачте "заброньованих цінних кадрів" пляшуть на сцені а їхати воювати має слюсар Василь та електрик Степан
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20.09.2024 18:56 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс

Pandamonium:
Наступна влада має заборонити 95 кралврал і Лігу сміху як продукти руснявої пропаганди
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20.09.2024 19:02 Відповісти
Стадо свиней горіть в пеклі 200-кілограмові дегенерати.
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20.09.2024 19:20 Відповісти
А хто це лайно досі дивиться
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20.09.2024 19:22 Відповісти
Та лайно ж і дивиться.
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20.09.2024 20:20 Відповісти
На жаль всі ми існуємо у власних інфобульбашках і нам здається неможливим, що в країні існують зграї дегенератів, що можуть вживати Квартали і інших коміків придурків.
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20.09.2024 21:28 Відповісти
Моральні виродки. Ось і все. Далі буде.
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20.09.2024 19:31 Відповісти
Лише маленька ремарка,а за кого п.Наталія голосувала в 19-му.
Бо саме,тоді і почалась ця вакханалія,навіть в перший день: незаконний розпуск Ради.Подія,яку чомусь мовчки проковтнули у суспільстві.
Далі,чим дальше в ліс,тим густіші хащі.
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20.09.2024 19:35 Відповісти
не ходіть на їх концерти і вони самі щезнуть
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20.09.2024 19:39 Відповісти
Все це лише балачки. Ось коли цих сук продажних і зрадницьких почнуть реально 3,14здити, ось тоді буде толк. А поки, це 🤮.
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20.09.2024 20:21 Відповісти
Перш ніж викладати щось (зокрема відео) в соціальні мережі, варто почитати правила тих соціальних мереж. Аби потім не обурюватися. Вони ж те відео не з сімейного архіву вкрали! А що вони використали відео, викладене у відкритому доступі - в тому немає нічого злочинного.
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20.09.2024 20:27 Відповісти
Є. Читайте закон про авторське і суміжні права.
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21.09.2024 10:15 Відповісти
Якщо це відео знімав загиблий. А якщо знімав хтось інший, то саме він і є власником відео.
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21.09.2024 10:30 Відповісти
Сегодня ты посмотрел квартал, а завтра Родину продал ...
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20.09.2024 21:47 Відповісти
Кварталівці, чому ви такі жирні?
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21.09.2024 02:24 Відповісти
95 квартал - це шоу для тупих хохлів, яким аби пожрати,поржати й поср ...
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21.09.2024 09:10 Відповісти
Йой, не бачу коментів від українців. А те, що пишуть проросійські прихильники сивочолого олігарха, писане під російську копірку.
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21.09.2024 02:36 Відповісти
А що треба написать про тих, хто на російських сценах називав рідну країну повією й показував українців дебілами? Це робив дуже завзято нинішній президент, щоб сподобатись російській аудиторії. Ну, з росіянами все було ясно, а от чому це подобалось частині українського суспільства - це питання.
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21.09.2024 09:06 Відповісти
Бо хутин-введи-быдло их смотрело.
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21.09.2024 12:02 Відповісти
не 3,14зди, вата зелена! доречі, то вони тебе називали порноакторкою ))
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21.09.2024 11:30 Відповісти
Стесняюсь сказать, Вы шо в лужу сделали
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21.09.2024 11:42 Відповісти
этих ********* давно нужно развесить на деревьях в месте с теми кто на них ходит...
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21.09.2024 08:03 Відповісти
Ви не розумієте що вони користаються всім і всіма у цій державі, без дозволу. Бо хто ми такі щоб у нас щось запитувати.
Хочуть і беруть.
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21.09.2024 08:38 Відповісти
Цікаво які дебіли ходять дивитись на престаркуватих піонерів стрибунців, дехто з яких уже переріс габарити отого тонного пончика Юзіка.
Це що за несмак. Це що за крінж...
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21.09.2024 08:45 Відповісти
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21.09.2024 10:00 Відповісти
Мене завжди цікавило: яким треба бути дебілом щоб ходити на той квартал???!!!
Але головне: яким треба бути дебілом щоб голосувати за тупого клована та ще й під час війни!!!!????
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21.09.2024 10:38 Відповісти
Мало того, процентов 85, ранее зазебильщиков, в канун новых выборов, ща его яростно обматюкивают под детский лепет, мол, Бойко - толкова людина.
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21.09.2024 12:08 Відповісти
А чому обурюватись, чому дивуватись?!
Коли в 2019 році йшли на вибори за "Квартал 95" голосувати, що не бачили за кого і за що віддаєте свої голоси, в чиї руки вкладаєте долю України, свою долю, долю близьких, родичів, дітей, онуків!?
У цих мерзотних покидьків нічого в житті не було, немає і не буде святого і свого!!!
Все їхнє життя складається з махинацій, плагіату, вигадок, брехні, цькуань, приколів, і шахрайства.
Бо всі вони - відверте бидло, що руками омани Народу України захопили владу!!
Мета життя у них одна - гроші (бабло) будь-якою ціною, зараз, по більше.
А для досягнення цієї мети - всі засоби підходять.
Тому не треба скиглити й жалітись на долю, треба цю долю творити своїми власними руками, і не чекати на те, що десь, колись, хтось за всіх Вас це зробить!
Час добігає до кінця! Банді "зе" повна не довіра, призирство Народу України, тотальна ганьба та ненависть.
А підсумок повинен бути таким - ГЕТЬ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗОМ ЗІ ВСІМА КОЗЛАМИ-ШОБЛОЮ ВІД "СЛУГ НАРОДУ"!
НЕ ПІДУТЬ САМІ, ВИТЯГНУТЬ ЗА НОГИ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕВОРОТУ!!!
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21.09.2024 11:12 Відповісти
Когда я весной 2019 писал, что украинцы совершают самоубийство, аналогичное тому, которое совершили белорусы в 1994 году, выбирая самое тупое, наглое и беспринцибное быдло из всех возможных вариантов в президенты - сколько на меня тогда дерьма вылили...
И что я "ничерта не понимаю", и что "тут тебе не Беларусь", и "надо будет - и этого скинем!".
Ну и чего не скидываете? Скидывалка отсохла? Или может всё устраивает и не нужно скидывать"?
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21.09.2024 12:12 Відповісти
Ні,не дивує.Прихід до влади зеленського був передбачений на 100 відсотків, ще з кінця 2018р,коли він оголосив,що йде в президенти.Для цього були як мінімум дві обставини.1)Запит на зміну влади.2)більш 90% суспільства були рабського та совкового мислення.

Із 39 ккандадатів у другий тур проходив зе в суперництві або пороха,або юлі.Не якої не сподіванки в цьому не було.Але перемога в будь якому разі була б за зе

А ваше запитання,як і багатьох ваших прихильників в цьому, теж не дивує.


Головне - вибори 2019р вказали на зріз нашого суспільства.Який не може відрізняти одне від одного.І в більшості завжди вибирав ікону,портрет,д'явола.міссію і тощо.

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23.09.2024 13:36 Відповісти
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