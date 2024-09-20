"Квартал 95" без дозволу використав відео полеглого воїна Юрія Назаренка: Номер видалили після критики від родичів. ВIДЕО
Студія "Квартал 95" у програмі "Вечірній квартал" використала відео загиблого воїна Юрія Назаренка. Його дружина заявила, що не давала дозволу на використання.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Актори "Кварталу" співали пісню: "Ось такий простий формат - автомат наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі". Позаду них на екрані було відео із військовими, один із яких - Юрій Назаренко. Номер було присвячено темі перемовин між Україною та РФ.
Дружина загиблого воїна Наталія обурилася: "Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо, якщо цих двох людей вже немає серед живих".
Їй "огидно, що з болю інших людей роблять шоу".
"Замазали обличчя. Які "молодці". Але чи є повага у 95 квартала до зниклих і загиблих військовослужбовців? Чи можливо #95 квартал вважає, що я, Остап (син Наталії. - Ред.) і сімʼя Сашка теж будемо посміхатись, радіти і підтанцьовувати. Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", - додала вона.
"Квартал 95" у коментарі виданню "20 хвилин" пояснив, що використав відео танцю військових, "щоб підкреслити їхній героїзм та сміливість". Студія зазначила, що допомагає військовим із 2014 року та ставиться до них "із величезною вдячністю".
"Квартал" заявив, що написав рідним полеглого воїна Юрія Назаренка та перепросили у дружини захисника. Студія пообіцяла змінити програму та прибрати відео. Запис номера видалили з офіційного каналу "Квартал 95".
Будь ласка, зачекайте...
Pandamonium:
Наступна влада має заборонити 95 кралврал і Лігу сміху як продукти руснявої пропаганди
Бо саме,тоді і почалась ця вакханалія,навіть в перший день: незаконний розпуск Ради.Подія,яку чомусь мовчки проковтнули у суспільстві.
Далі,чим дальше в ліс,тим густіші хащі.
Хочуть і беруть.
Це що за несмак. Це що за крінж...
Але головне: яким треба бути дебілом щоб голосувати за тупого клована та ще й під час війни!!!!????
Коли в 2019 році йшли на вибори за "Квартал 95" голосувати, що не бачили за кого і за що віддаєте свої голоси, в чиї руки вкладаєте долю України, свою долю, долю близьких, родичів, дітей, онуків!?
У цих мерзотних покидьків нічого в житті не було, немає і не буде святого і свого!!!
Все їхнє життя складається з махинацій, плагіату, вигадок, брехні, цькуань, приколів, і шахрайства.
Бо всі вони - відверте бидло, що руками омани Народу України захопили владу!!
Мета життя у них одна - гроші (бабло) будь-якою ціною, зараз, по більше.
А для досягнення цієї мети - всі засоби підходять.
Тому не треба скиглити й жалітись на долю, треба цю долю творити своїми власними руками, і не чекати на те, що десь, колись, хтось за всіх Вас це зробить!
Час добігає до кінця! Банді "зе" повна не довіра, призирство Народу України, тотальна ганьба та ненависть.
А підсумок повинен бути таким - ГЕТЬ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗОМ ЗІ ВСІМА КОЗЛАМИ-ШОБЛОЮ ВІД "СЛУГ НАРОДУ"!
НЕ ПІДУТЬ САМІ, ВИТЯГНУТЬ ЗА НОГИ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕВОРОТУ!!!
И что я "ничерта не понимаю", и что "тут тебе не Беларусь", и "надо будет - и этого скинем!".
Ну и чего не скидываете? Скидывалка отсохла? Или может всё устраивает и не нужно скидывать"?
Із 39 ккандадатів у другий тур проходив зе в суперництві або пороха,або юлі.Не якої не сподіванки в цьому не було.Але перемога в будь якому разі була б за зе
А ваше запитання,як і багатьох ваших прихильників в цьому, теж не дивує.
Головне - вибори 2019р вказали на зріз нашого суспільства.Який не може відрізняти одне від одного.І в більшості завжди вибирав ікону,портрет,д'явола.міссію і тощо.