"Квартал 95" без дозволу використав відео полеглого воїна Юрія Назаренка: Номер видалили після критики від родичів. ВIДЕО

Студія "Квартал 95" у програмі "Вечірній квартал" використала відео загиблого воїна Юрія Назаренка. Його дружина заявила, що не давала дозволу на використання.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Актори "Кварталу" співали пісню: "Ось такий простий формат - автомат наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі". Позаду них на екрані було відео із військовими, один із яких - Юрій Назаренко. Номер було присвячено темі перемовин між Україною та РФ.

Дружина загиблого воїна Наталія обурилася: "Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо, якщо цих двох людей вже немає серед живих".

Їй "огидно, що з болю інших людей роблять шоу".

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"Замазали обличчя. Які "молодці". Але чи є повага у 95 квартала до зниклих і загиблих військовослужбовців? Чи можливо #95 квартал вважає, що я, Остап (син Наталії. - Ред.) і сімʼя Сашка теж будемо посміхатись, радіти і підтанцьовувати. Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", - додала вона.

"Квартал 95" у коментарі виданню "20 хвилин" пояснив, що використав відео танцю військових, "щоб підкреслити їхній героїзм та сміливість". Студія зазначила, що допомагає військовим із 2014 року та ставиться до них "із величезною вдячністю".

"Квартал" заявив, що написав рідним полеглого воїна Юрія Назаренка та перепросили у дружини захисника. Студія пообіцяла змінити програму та прибрати відео. Запис номера видалили з офіційного каналу "Квартал 95".

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