РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7506 посетителей онлайн
Новости Фото
4 585 58

Неизвестные во Львове повредили табличку с названием улицы им. Ирины Фарион: полиция устанавливает причастных. ФОТО

Во Львове неизвестные облили краской табличку с названием улицы имени Ирины Фарион. Полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

Об этом в соцсети Facebook сообщила полиция Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 9 февраля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию с фотографией закрашенной таблички с названием улицы имени Ирины Фарион", - сказано в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения. Также решается вопрос правовой квалификации события.

Фото поврежденной таблички опубликовал в соцсети Facebook руководитель дел исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

Невідомі у Львові пошкодили табличку з назвою вулиці ім. Фаріон

Он рассказал, что акт вандализма был совершен 9 февраля, около 6:15.

"Двое вандалов сегодня в 6.15 утра попали на городские камеры видеонаблюдения. Сначала в сетях сообщали, что табличку забросали грязью, однако это оказалась краска. Видео передали правоохранителям. Табличку заменили", - написал Бойко.

Напомним, что в начале января во Львове торжественно открыли улицу в честь убитой языковеда, политика и общественного деятеля Ирины Фарион.

Смотрите также: Вандалы повредили портреты погибших воинов на Аллее памяти Героев на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львов (4641) улица (197) Фарион Ирина (390) вандализм (613) Львовская область (3016) Львовский район (101)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Закривати треба всю зелену шоблу.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:23 Ответить
+16
Тепер:
1. На заміну таблички виділено 150 000 гривень, з яких по класиці реально треба 2500, якщо не менше.
2. Поліція має черговий інформ привід показати, що вона потрібна в тилу, а тому її не можна відправляти на фронт.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:02 Ответить
+12
Закрийте телеграм.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер:
1. На заміну таблички виділено 150 000 гривень, з яких по класиці реально треба 2500, якщо не менше.
2. Поліція має черговий інформ привід показати, що вона потрібна в тилу, а тому її не можна відправляти на фронт.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:02 Ответить
150 000 тис?!
показать весь комментарий
09.02.2025 22:07 Ответить
Не обов'язково саме 150 000, але цінник буде точно завищений, тут навіть експертом не треба бути...
показать весь комментарий
09.02.2025 22:08 Ответить
не кізди
показать весь комментарий
10.02.2025 00:39 Ответить
Не рівняй добродія Шеремета й пані професорку з якимось пройдисвітом українофобом !

Він не був нікому потрібний -- на 90% то була ********* . Він не мав жодного вплива й жодної аудіторії . Скорійше як насос викачував гроші з московитских кураторів на маячну .... що було скорійше корисно , ніж шкідливо для українців .
показать весь комментарий
09.02.2025 23:04 Ответить
Не назначали того пацана. Воно і є тим самим дегенератом, що скоїло вбивство. На Тік Ток ціла вакханалія малолітніх кретинів, одного віку з тим вбивцею, які ненавидять Фаріон, самі не знають за що. При цьому ці школота являється українцями, позіціонує себе українцями і називають ***** ******. Малолітні говноїди, які жруть рашистську пропаганду, навіть не підозрюючи того. Майбутній гнилий генофонд. Хтось з цих кретинів облив краскою ту табличку Фаріон з впевненістю, що воно являється патріотом України. Коли бачу таких, в мене ступор. Хочеться цю школоту ******* нещадно, але воно нічого не зрозуміє, бо тупе, роблене на темну, це тільки проблем собі добавити. А словами його ні в чому не переконаєш.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:08 Ответить
на темну і по п'яні =напившись російської водяри і накурившись зєльоної трави
показать весь комментарий
10.02.2025 04:41 Ответить
То може цього разу зроблять нормальну табличку а не vuL. в кума стецька за валізу грошей.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:10 Ответить
Закрийте телеграм.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:14 Ответить
Закривати треба всю зелену шоблу.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:23 Ответить
Серйозно? А де ж Бідося свої відосікі штампувати буде?
показать весь комментарий
09.02.2025 22:30 Ответить
Бідоносець*

Бідосі - то ми через нього.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:54 Ответить
На Ютюбі. Чи його теж закрити треба?
показать весь комментарий
10.02.2025 07:23 Ответить
В буцигарні!
показать весь комментарий
10.02.2025 08:54 Ответить
А до тобі до телеграма,товаріщ або бєженец під проксі?
показать весь комментарий
09.02.2025 22:31 Ответить
Фсб-шний бот боїться закриття телеграму.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:43 Ответить
Якщо людина такий довбоїб, що через одне читання телеграма підпишеться працювати на кацапів, то тут вина вже не телеграма
показать весь комментарий
10.02.2025 00:57 Ответить
Довбойобів - 73 відсотка.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:44 Ответить
таблички,фотографії ,пам'ятники українцям.пошкоджують рашистські васали і манкурти .
показать весь комментарий
09.02.2025 22:23 Ответить
А хлопця і далі тримають в сізо,не маючи доказів вини.
До речі,хто видів в інтернет- продажі маску "ухилянта"? 300 грн.
Так само,цілком реально в масці "зінченко" міг бути реальний кілер,який для нашої славної поліції не залишив ніяких слідів.Також,ТЧ писав,що жертву поховали з кулею в голові,а захист заговорив про навіть ексгумацію з цього приводу.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:33 Ответить
Не *****, йолопе. Ти напевно з команди того вбивці Фаріон?
показать весь комментарий
09.02.2025 23:37 Ответить
Йолоп, навіщо команди?
Кілер приїхав,вбив,виїхав без слідів.Профі.То не робота підлітка у 18років.
Лінія фсб накатана,ще по Антоненку.
І така ж сама прес- конференція,де вказали пальцем на винного,без доказів вини.Єдиний доказ-куля,але знехтували тим єдиним.
показать весь комментарий
10.02.2025 08:10 Ответить
"Фантазьор ти мєня називала"(с)
показать весь комментарий
10.02.2025 19:19 Ответить
Ти напевно з команди тих пацієнтів на культпарківській
показать весь комментарий
10.02.2025 21:39 Ответить
Дурню, правильно "... Кульпарківській...".
показать весь комментарий
13.02.2025 19:40 Ответить
Пацієнт добре знає,на якій вулиці він знаходиться.
Питання було навідне,щоб пацієнт поправив...
І він поправив- мовою,яка в закладі є розмовною,чим підтвердив свій статус.
показать весь комментарий
13.02.2025 19:59 Ответить
До речі , ніхто не бачив того , хто видів ?
показать весь комментарий
09.02.2025 23:57 Ответить
Нагадаємо, 7 листопада Ірина Фаріон заявила, що не вважає російськомовних військових ЗСУ українцями. Омбудсмен Дмитро Лубінець побачив у цьому порушення рівноправності громадян та заявив, що звернувся до Нацполіції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення для вжиття відповідних заходів. Воїни з передової відповіли мовознавиці українською, назвавши її "конченою довбо#обкою".
Джерело: https://censor.net/ua/n3455740
показать весь комментарий
09.02.2025 22:43 Ответить
не воїни, а один притрушений з Харкова
показать весь комментарий
10.02.2025 00:41 Ответить
... агенти мордору.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:53 Ответить
"Вандалізм" це коли ніяк НЕМОТИВОВАННО роблять шкоду пам"ятникам , чи будь яким іншим ознакам культурної спадщини .
А тут явно - ворожий прояв й колаборація з московитами ! Мертвих чепають виключно гомо-еректуси "ізззза пАрєбріка"
показать весь комментарий
09.02.2025 22:59 Ответить
Понаїхало до Львова зі сходу кацапської погані, так званих біженців, от і маємо результат.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:09 Ответить
Точно . Звання біженця паплюжать . Справжні біженці це ті , що маючи по три квартири , зі Львова та Києва чухнули до Єаропи . А квартири недолугим біженцям сдають .
показать весь комментарий
10.02.2025 00:06 Ответить
а що не так !!! віддати на прошивання в оренду їм нормальну квартиру не можна, бо все обгадять, обригають, обідруть, поламають !!! соціалізувати в українських громадах не хочуть, ходити до української Церкви, мову українську, історію, культуру, діяльність Героїв України вчити не хочуть - апсолютно дибільний, апсолютно штучний недо-язік їм подавай усюди, а ще сталіна, ч-ленна, жукова та інше кацапське комуно-нацистьке окупаційне лайно !! Працювати або йти на фронт відвойовувати окуповані кацапами свої міста і сене не хочуть - "їм все далжни", а війну в Україну приніс не )(уйло, з кацапами, а "Майдан, западенци, Парашенко" !!! Єдинеи що вони добре вміють робити то це бухати, брехати, бити один одному мармизи і на пʼяну голову розмножуватися !!! постає питання: нах*й такі "біженці" у нас у Львові в Бандерштаті ??? і чому це лайно прокацапське не втікло до свого любимого )(уйла і кацапів, яких воно називає братами ???
показать весь комментарий
10.02.2025 05:15 Ответить
Начебто європейці планували повернути таких "біженців", і залишити лише тих, хто дійсно втратив житло або виїхав з небезпечних регіонів країни. Західні області явно до таких не належать.
Але щось давно про цей дійсно правильний план не чутно.
показать весь комментарий
10.02.2025 09:15 Ответить
Точно комусь бузину жаль???? Опіздали трохи вбивці Олеся... Може б і хрипатого не було б...
показать весь комментарий
10.02.2025 00:51 Ответить
впіймайте і дайте їм пдрсам по самокату
показать весь комментарий
10.02.2025 04:44 Ответить
Мене більше всього добиває одна річ. Вона характеризується крилатим висловом: "За тисячоліття свого розвитку людство сягнуло космосу, і давно дізналося, що зірки в небі - не "золоті цвяхи, вбиті у небесну твердь...". Однак процент ДЛБЙБів завжди залишався незмінним...".
Ще на зорі розвитку християнства був вироблений принцип - канонізація видатних релігійних діячів починалася лише після смерті тих людей, що знали їх безпосередньо... Це робилося для того, щоб в пам"яті стерлися негативні риси РЕАЛЬНОЇ людини і виник ідеалізований образ "богоподібної" істоти... І ця канонізація проводилася поетапно, з кожним новим поколінням наростаючи... Зараз же "біжать попереду паровоза".
Фаріон - надто суперечлива фігура українського руху. Ще жива маса людей, які знали її безпосередньо. І багато хто має до неї не завжди позитивні почуття. А суспільству ВЖЕ нав"язують "ідеалізований" образ "богоподібної" істоти. Бо оті "таблички" з "перейменуваннями", саме цим і є... І цим породжується протистояння між різними людьми в спільноті...
показать весь комментарий
10.02.2025 04:53 Ответить
Не згодний з вашим поглядом ділити людей на святих та не святих - всі люди грішні, у кожного своя філософія. Ірина Фаріон мала своє бачення може трохи ідеалістичне і доводила це до суспільства словом. І одне те що ворог не міг їй відповісти словом, а вбив її - робить з неї ГЕРОЯ (вона не любила фімінізмів). Такі люди будуть жити в пам"яті народа вічно. Царство їй Небесне! Вічна пам"ять!
показать весь комментарий
10.02.2025 09:28 Ответить
То ТВОЯ власна думка... Я завжди бачив у ній "більшовичку з маузером в руці і у жовто-блакитній косинці..."
показать весь комментарий
10.02.2025 09:37 Ответить
Я її знаю з її чотирнадцяти років.Худа,довгонога,довгоноса,мовчазна,заглиблена в себе,з темним ріденьким засмоктаним волоссям,негарна на вроду,якась обособлена...Нестидлива і не боязка,ще тоді не надто стримувалась.Хотіла бути лідером - але...але...Не думаю що вона в щось вірила взагалі,головним було виділитись,довести щось комусь.І комуністом тому стала,і сексотом дрібним в КДБ,а потім знайшла себе у Свободі,партіі яка в принципі створена і профінансована москвою.Вже її нема,похована на центральній алеї Личаківського цвинтару серед польських князів і графів та українських знакових людей,дамо їй спокій і не будем сприймати на її імені жодного піару.Щоб не руйнували пам"ятника на могилі,не перейменовували назад вулички біля політехніки і не тормошили іі цурку,на якій і так природа конкретно відпочила...
показать весь комментарий
11.02.2025 14:16 Ответить
Якби спіймати та пошкодити на декілька разів більше
показать весь комментарий
10.02.2025 08:41 Ответить
Кацапам даже мертва Фаріон наче кістка в горлі
показать весь комментарий
10.02.2025 08:59 Ответить
 
 