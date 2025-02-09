Неизвестные во Львове повредили табличку с названием улицы им. Ирины Фарион: полиция устанавливает причастных. ФОТО

Во Львове неизвестные облили краской табличку с названием улицы имени Ирины Фарион. Полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

Об этом в соцсети Facebook сообщила полиция Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 9 февраля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию с фотографией закрашенной таблички с названием улицы имени Ирины Фарион", - сказано в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения. Также решается вопрос правовой квалификации события.

Фото поврежденной таблички опубликовал в соцсети Facebook руководитель дел исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

Он рассказал, что акт вандализма был совершен 9 февраля, около 6:15.

"Двое вандалов сегодня в 6.15 утра попали на городские камеры видеонаблюдения. Сначала в сетях сообщали, что табличку забросали грязью, однако это оказалась краска. Видео передали правоохранителям. Табличку заменили", - написал Бойко.

Напомним, что в начале января во Львове торжественно открыли улицу в честь убитой языковеда, политика и общественного деятеля Ирины Фарион.

