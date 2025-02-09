Неизвестные во Львове повредили табличку с названием улицы им. Ирины Фарион: полиция устанавливает причастных. ФОТО
Во Львове неизвестные облили краской табличку с названием улицы имени Ирины Фарион. Полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.
Об этом в соцсети Facebook сообщила полиция Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 9 февраля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию с фотографией закрашенной таблички с названием улицы имени Ирины Фарион", - сказано в сообщении.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения. Также решается вопрос правовой квалификации события.
Фото поврежденной таблички опубликовал в соцсети Facebook руководитель дел исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.
Он рассказал, что акт вандализма был совершен 9 февраля, около 6:15.
"Двое вандалов сегодня в 6.15 утра попали на городские камеры видеонаблюдения. Сначала в сетях сообщали, что табличку забросали грязью, однако это оказалась краска. Видео передали правоохранителям. Табличку заменили", - написал Бойко.
Напомним, что в начале января во Львове торжественно открыли улицу в честь убитой языковеда, политика и общественного деятеля Ирины Фарион.
1. На заміну таблички виділено 150 000 гривень, з яких по класиці реально треба 2500, якщо не менше.
2. Поліція має черговий інформ привід показати, що вона потрібна в тилу, а тому її не можна відправляти на фронт.
Він не був нікому потрібний -- на 90% то була ********* . Він не мав жодного вплива й жодної аудіторії . Скорійше як насос викачував гроші з московитских кураторів на маячну .... що було скорійше корисно , ніж шкідливо для українців .
Бідосі - то ми через нього.
До речі,хто видів в інтернет- продажі маску "ухилянта"? 300 грн.
Так само,цілком реально в масці "зінченко" міг бути реальний кілер,який для нашої славної поліції не залишив ніяких слідів.Також,ТЧ писав,що жертву поховали з кулею в голові,а захист заговорив про навіть ексгумацію з цього приводу.
Кілер приїхав,вбив,виїхав без слідів.Профі.То не робота підлітка у 18років.
Лінія фсб накатана,ще по Антоненку.
І така ж сама прес- конференція,де вказали пальцем на винного,без доказів вини.Єдиний доказ-куля,але знехтували тим єдиним.
Питання було навідне,щоб пацієнт поправив...
І він поправив- мовою,яка в закладі є розмовною,чим підтвердив свій статус.
А тут явно - ворожий прояв й колаборація з московитами ! Мертвих чепають виключно гомо-еректуси "ізззза пАрєбріка"
Але щось давно про цей дійсно правильний план не чутно.
Ще на зорі розвитку християнства був вироблений принцип - канонізація видатних релігійних діячів починалася лише після смерті тих людей, що знали їх безпосередньо... Це робилося для того, щоб в пам"яті стерлися негативні риси РЕАЛЬНОЇ людини і виник ідеалізований образ "богоподібної" істоти... І ця канонізація проводилася поетапно, з кожним новим поколінням наростаючи... Зараз же "біжать попереду паровоза".
Фаріон - надто суперечлива фігура українського руху. Ще жива маса людей, які знали її безпосередньо. І багато хто має до неї не завжди позитивні почуття. А суспільству ВЖЕ нав"язують "ідеалізований" образ "богоподібної" істоти. Бо оті "таблички" з "перейменуваннями", саме цим і є... І цим породжується протистояння між різними людьми в спільноті...