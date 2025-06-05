Убийство Фарион: Зинченко продлили арест до 4 августа

5 июня Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый будет оставаться под стражей без права внесения залога до 4 августа.

Как отмечается, Зинченко доставили в суд в бронежилете и шлеме. Во время короткого разговора с журналистами он заявил, что чувствует себя хорошо. В зале суда присутствовал один из его трех адвокатов - Игорь Сулима.

Поскольку действующая мера пресечения должна была завершиться 8 июня, прокурор Дмитрий Петлеваный призвал суд продлить арест на 60 суток. Защита просила изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом, однако суд отклонил ходатайство адвоката и поддержал позицию прокуратуры.

В рамках судебного процесса по делу об убийстве Ирины Фарион уже исследовали три тома доказательств и показаний и перешли к рассмотрению еще одного.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

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Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

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