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Убивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою

Вбивство підлітка у фунікулері: нападнику вчергове продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 9 січня, продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який обвинувачується у вбивстві підлітка на станції фунікулера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 9 березня без права на заставу.

Під час судового засідання прокурорка Олена Васильєва просила продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За її словами, серед ризиків — уникнення суду, вплив на свідків. Нині з з 21 свідка допитано лише 6. На акаунти неповнолітніх свідків приходять погрози, повідомила прокурорка. Вона долучила до справи матеріали, в яких містяться, за її словами, погрози щодо неповнолітніх.

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Про тримання під вартою без будь-яких альтернатив попросили і адвокати сторони потерпілих — батьків загиблого Максима Матеріхуна.

Адвокати Косова натомість сказали, що не погоджуються з клопотанням прокурора. Окрім двох адвокатів, Косова під час сьогоднішнього засідання захищав адвокат з безоплатної правової допомоги.

Батьки загиблого підлітка наполягають на справедливому покаранні і перебуванні підозрюваного під вартою. Також вони стверджують, що їм нічого не потрібно від сім'ї людини, яка забрала життя у їхнього сина і онука.

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Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство підлітка на фунікулері в Києві: підозрюваному суд продовжив тримання під вартою

Автор: 

підлітки (412) вбивство (3095) фунікулер (57) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+3
З 21 свідка опитано лише 6… в нас дуже неквапливий суд, справи розглядаються роками без надії на завершення…, люди й так вже постраждалі, а неквапливі суди тільки погіршують їх становище, а винні завжди у виграші…
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09.01.2025 19:21
+2
Максим, якого вбили на Фунікулері 7.04.2024. не має майбутнього, йому було лише 17 років.
Не пишіть сюди ради того, щоб просто щось написати, а тим більше повправлятися в дотепності. Не смішно про скло абсолютно.
Сім*я втратила старшого сина. Є відео, є свідки, є купа доказів. Але комусь дуже не хочеться отримати справедливий вирок А вбивцю хочуть відпустити додому жити своє паскудне життя в комфортних умовах.

Дітям свідкам погрожують у соцмережах.

На сьогоднішньому засіданні суд досліджував докази сторони обвинувачення.

Так, було допитано 3х свідків - двох співробітників фунікулеру та патрульного поліцейського, який прибув на місце події за викликом на спец.лінію «102».

Попри всі спроби захисників обвинуваченого заплутати свідків, їм все ж вдалося надати суду детальні і послідовні показання, що повністю співставляються з показаннями інших вже допитаних свідків та цілком співпадають з фактичними обставинами скоєння злочину, які викладені в обвинувальному акті по справі.

Сторінка мами Максима https://www.facebook.com/iren.materuhina?locale=uk_UA
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09.01.2025 21:56
+1
Йо!
Тра поцікавитись, може слідчі дії з приводу Ющенкова отруєння теж ще тривають!
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09.01.2025 19:22
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З 21 свідка опитано лише 6… в нас дуже неквапливий суд, справи розглядаються роками без надії на завершення…, люди й так вже постраждалі, а неквапливі суди тільки погіршують їх становище, а винні завжди у виграші…
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09.01.2025 19:21 Відповісти
Йо!
Тра поцікавитись, може слідчі дії з приводу Ющенкова отруєння теж ще тривають!
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09.01.2025 19:22 Відповісти
За неумисне вбивство довічне?
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09.01.2025 19:35 Відповісти
Цікаво, яке скло було?
Тобто..вітражі? Армоване? Звичайне, тріплекс..
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09.01.2025 19:41 Відповісти
Максим, якого вбили на Фунікулері 7.04.2024. не має майбутнього, йому було лише 17 років.
Не пишіть сюди ради того, щоб просто щось написати, а тим більше повправлятися в дотепності. Не смішно про скло абсолютно.
Сім*я втратила старшого сина. Є відео, є свідки, є купа доказів. Але комусь дуже не хочеться отримати справедливий вирок А вбивцю хочуть відпустити додому жити своє паскудне життя в комфортних умовах.

Дітям свідкам погрожують у соцмережах.

На сьогоднішньому засіданні суд досліджував докази сторони обвинувачення.

Так, було допитано 3х свідків - двох співробітників фунікулеру та патрульного поліцейського, який прибув на місце події за викликом на спец.лінію «102».

Попри всі спроби захисників обвинуваченого заплутати свідків, їм все ж вдалося надати суду детальні і послідовні показання, що повністю співставляються з показаннями інших вже допитаних свідків та цілком співпадають з фактичними обставинами скоєння злочину, які викладені в обвинувальному акті по справі.

Сторінка мами Максима https://www.facebook.com/iren.materuhina?locale=uk_UA
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09.01.2025 21:56 Відповісти
Єдине можу сказати. Не дай Боже якомусь одинаку колись зустрітися з ,,групою підлітків,,
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09.01.2025 22:36 Відповісти
Ти просто корисний ідіот, чи пишеш, щоб писати? До чого тут цей коментар, що ти знаєш про справу ? Чи захисник убивці ? Тут якраз діти їхали посеред білого дня в фунікулері, а п'яне доросле накачане бидло возомнило себе х"' знає ким, докопалося до хлопця. Всі свідки бачили і чули, як хлопець спокійно відповідав, але ж п'яному вгашеному бидлу привиділося, що його не поважають, і сила удару була така, що смерть настала майже моментально.
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10.01.2025 09:57 Відповісти
Я просто переходжу на іншу сторону дороги коли бачу групу підлітків. Щоб до них ,,не чіплятись,,
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10.01.2025 11:59 Відповісти
Точно ідіот, далі заголовка не читав. Не пиши тут більше дядьку, ти не в темі.
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10.01.2025 12:59 Відповісти
Це ти ідіот(ка). Тут у людини навіть можливості уникнуть халепи не було. Бо в фунікулері на ,,інший,, бік не перейдеш.
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10.01.2025 13:40 Відповісти
Трохи освіжу пам'ять для любителів коментувати, не знаючи теми: 7 квітня на столичному фунікулері стався конфлікт між 30-річним працівником Управління державної охорони (УДО) та групою підлітків. За даними слідства, після виходу з вагону чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою вікно та отримав поріз шиї. Через інтенсивну втрату крові юнак помер до приїзду швидкої. Пізніше також стало відомо, що працівник УДО в момент конфлікту перебував НАПІДПИТКУ.

САМЕ ВІН почав чіплятися до підлітків. Наразі суд відправив його до СІЗО на час слідства. Офіс генпрокурора вже оголосив чоловіку підозру в умисному вбивстві.
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10.01.2025 14:06 Відповісти
Трохи освіжу пам'ять для любителів коментувати, не знаючи теми: 7 квітня на столичному фунікулері стався конфлікт між 30-річним працівником Управління державної охорони (УДО) та групою підлітків. За даними слідства, після виходу з вагону чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою вікно та отримав поріз шиї. Через інтенсивну втрату крові юнак помер до приїзду швидкої. Пізніше також стало відомо, що працівник УДО в момент конфлікту перебував НАПІДПИТКУ.
САМЕ ВІН почав чіплятися до підлітків. Наразі суд відправив його до СІЗО на час слідства. Офіс генпрокурора вже оголосив чоловіку підозру в умисному вбивстві.
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10.01.2025 10:02 Відповісти
Думаю, що оцей Дужан Міхал якраз один з тих, хто погрожує свідкам. Слідство мало б такими давно зайнятися
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10.01.2025 14:09 Відповісти
Захищати дітовбивцю - це бути з ним заодно. Нехай карма тебе наздожене.
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10.01.2025 14:14 Відповісти
 
 