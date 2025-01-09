Убивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою
Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 9 січня, продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який обвинувачується у вбивстві підлітка на станції фунікулера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Підозрюваний перебуватиме під вартою до 9 березня без права на заставу.
Під час судового засідання прокурорка Олена Васильєва просила продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За її словами, серед ризиків — уникнення суду, вплив на свідків. Нині з з 21 свідка допитано лише 6. На акаунти неповнолітніх свідків приходять погрози, повідомила прокурорка. Вона долучила до справи матеріали, в яких містяться, за її словами, погрози щодо неповнолітніх.
Про тримання під вартою без будь-яких альтернатив попросили і адвокати сторони потерпілих — батьків загиблого Максима Матеріхуна.
Адвокати Косова натомість сказали, що не погоджуються з клопотанням прокурора. Окрім двох адвокатів, Косова під час сьогоднішнього засідання захищав адвокат з безоплатної правової допомоги.
Батьки загиблого підлітка наполягають на справедливому покаранні і перебуванні підозрюваного під вартою. Також вони стверджують, що їм нічого не потрібно від сім'ї людини, яка забрала життя у їхнього сина і онука.
Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо
Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.
Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.
Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.
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Тра поцікавитись, може слідчі дії з приводу Ющенкова отруєння теж ще тривають!
Тобто..вітражі? Армоване? Звичайне, тріплекс..
Не пишіть сюди ради того, щоб просто щось написати, а тим більше повправлятися в дотепності. Не смішно про скло абсолютно.
Сім*я втратила старшого сина. Є відео, є свідки, є купа доказів. Але комусь дуже не хочеться отримати справедливий вирок А вбивцю хочуть відпустити додому жити своє паскудне життя в комфортних умовах.
Дітям свідкам погрожують у соцмережах.
На сьогоднішньому засіданні суд досліджував докази сторони обвинувачення.
Так, було допитано 3х свідків - двох співробітників фунікулеру та патрульного поліцейського, який прибув на місце події за викликом на спец.лінію «102».
Попри всі спроби захисників обвинуваченого заплутати свідків, їм все ж вдалося надати суду детальні і послідовні показання, що повністю співставляються з показаннями інших вже допитаних свідків та цілком співпадають з фактичними обставинами скоєння злочину, які викладені в обвинувальному акті по справі.
Сторінка мами Максима https://www.facebook.com/iren.materuhina?locale=uk_UA
САМЕ ВІН почав чіплятися до підлітків. Наразі суд відправив його до СІЗО на час слідства. Офіс генпрокурора вже оголосив чоловіку підозру в умисному вбивстві.
САМЕ ВІН почав чіплятися до підлітків. Наразі суд відправив його до СІЗО на час слідства. Офіс генпрокурора вже оголосив чоловіку підозру в умисному вбивстві.