Убивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 9 січня, продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який обвинувачується у вбивстві підлітка на станції фунікулера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 9 березня без права на заставу.

Під час судового засідання прокурорка Олена Васильєва просила продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За її словами, серед ризиків — уникнення суду, вплив на свідків. Нині з з 21 свідка допитано лише 6. На акаунти неповнолітніх свідків приходять погрози, повідомила прокурорка. Вона долучила до справи матеріали, в яких містяться, за її словами, погрози щодо неповнолітніх.

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Про тримання під вартою без будь-яких альтернатив попросили і адвокати сторони потерпілих — батьків загиблого Максима Матеріхуна.

Адвокати Косова натомість сказали, що не погоджуються з клопотанням прокурора. Окрім двох адвокатів, Косова під час сьогоднішнього засідання захищав адвокат з безоплатної правової допомоги.

Батьки загиблого підлітка наполягають на справедливому покаранні і перебуванні підозрюваного під вартою. Також вони стверджують, що їм нічого не потрібно від сім'ї людини, яка забрала життя у їхнього сина і онука.

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Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення.

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