Вбивство родини із 4-річною дитиною на Чернігівщині: трьох учасників банди засуджено до довічного. ФОТОрепортаж

Учасників банди, які у 2023 році на Чернігівщині вбили подружжя та їхню 4-річну дитину, засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У суді прокурори довели, що колишній військовослужбовець організував озброєну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб - чоловіка та жінку.

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"У травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловіку з м. Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього він визначив непрацюючу заправну станцію на Чернігівщині. Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім’єю - дружиною та малолітнім сином.



Готуючись до вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату та вирушили на зустріч. Біля лісопосадки вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засуджені закопали тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік та підпалили їх транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.

Вкрадені $6 тис. учасники банди розподілили між собою.

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Ексвійськовослужбовця та двох цивільних осіб визнано винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом, умисному знищенні майна (ст. 115, ст. 257, ст. 263, ст. 289, ст. 194 КК України).

Двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах (ст. 309 КК України).

Їх засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

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