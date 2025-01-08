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Вбивство родини із 4-річною дитиною на Чернігівщині: трьох учасників банди засуджено до довічного. ФОТОрепортаж

Учасників банди, які у 2023 році на Чернігівщині вбили подружжя та їхню 4-річну дитину, засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

У суді прокурори довели, що колишній військовослужбовець організував озброєну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб - чоловіка та жінку.

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"У травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловіку з м. Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього він визначив непрацюючу заправну станцію на Чернігівщині. Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім’єю - дружиною та малолітнім сином.

Готуючись до вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату та вирушили на зустріч. Біля лісопосадки вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засуджені закопали тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік та підпалили їх транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.

Вкрадені $6 тис. учасники банди розподілили між собою.

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Ексвійськовослужбовця та двох цивільних осіб визнано винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом, умисному знищенні майна (ст. 115, ст. 257, ст. 263, ст. 289, ст. 194 КК України).

Двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах (ст. 309 КК України).

Їх засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

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Вбивство родини на Чернігівщині. Оголошено про вироки 3 учасникам банди
Вбивство родини на Чернігівщині. Оголошено про вироки 3 учасникам банди
Вбивство родини на Чернігівщині. Оголошено про вироки 3 учасникам банди
Вбивство родини на Чернігівщині. Оголошено про вироки 3 учасникам банди

Автор: 

вбивство (3095) Чернігівщина (1584) довічне ув’язнення (49)


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Топ коментарі
+17
3.14дараси!!!!!!!!!
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08.01.2025 11:50
+16
блін.. за 6 тисяч баксів вбити ТРИ людини !!! *****.. Ну як!!! Я так розумію це фото виродків, серед яких і ота ****** хвойда?((. Блін..
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08.01.2025 11:53
+15
нажаль після війни таких випадків буде більше, післявоєнний розгул бандитизму, це нас жде попереду
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08.01.2025 11:53
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3.14дараси!!!!!!!!!
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08.01.2025 11:50 Відповісти
До того ж російськомовні!
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08.01.2025 13:26 Відповісти
нажаль після війни таких випадків буде більше, післявоєнний розгул бандитизму, це нас жде попереду
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08.01.2025 11:53 Відповісти
Після війни? А ви оптиміст... Боюсь після війни ви або з червоним прапором будете бігати, або польську мову вчити...
У нас зараз розгул банд в погонах... А після війни - не буде.
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08.01.2025 12:21 Відповісти
як то було десь в інетах - запамятай цей твіт
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08.01.2025 13:22 Відповісти
100%, шкода лише що дурні будуть бити всіх. а розумні тих хто крав
нажаль дурних у нас більше
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09.01.2025 22:17 Відповісти
блін.. за 6 тисяч баксів вбити ТРИ людини !!! *****.. Ну як!!! Я так розумію це фото виродків, серед яких і ота ****** хвойда?((. Блін..
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08.01.2025 11:53 Відповісти
Це п..ц 6 тис .... Всю сім'ю вбити...
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08.01.2025 11:54 Відповісти
Жахливий злочин.

Лишень ще маленьке питання до журналістів-дебілів: чому ви зазначили професію лише одного учасника банди?
Я так розумію, це робиться для того, щоб вбити клин між цивільними та військовими.
Журналюги - мерзенні московські виродки.
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08.01.2025 12:03 Відповісти
Суд Лінча!
А так ці суки будуть жити, їх будуть годувати, вони будуть спати!
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08.01.2025 12:06 Відповісти
6 тисяч баксів... Це пи...ць...
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08.01.2025 12:19 Відповісти
Просто не вкладається в голову. Вбити дитину. Цей випадок просто з дикунства. Та їх не судити . Їх покремсати треба. Це нелюди. Як людині могло таке прийти в голову. Якось не вкладається.
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08.01.2025 12:58 Відповісти
Таких треба живцем отим свиням згодовувати, що по посадкам чмосковитів дохлих доїдають...
Тьфубл*дь...
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08.01.2025 13:11 Відповісти
І чим оці нелюди відрізняються від москалів? Вбити троє людей включно з дитиною за 6 тис!
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09.01.2025 02:02 Відповісти
 
 