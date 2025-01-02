У Сумському ТЦК військовий побив цивільного: той помер у лікарні від травм. Поліція розслідує "вбивство через необережність"
У Сумах на території міського ТЦК стався конфлікт між військовослужбовцем та місцевим. Останній унаслідок черепно-мозкової травми помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумщини.
Версія тітки загиблого Наталії Скачедуб
За даними місцевого видання "SumyToday", 40-річний Євген Криводуб помер від черепно-мозкової травми, яку дістав 29 грудня 2024 року в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
За її словами, 29 грудня Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну. Більше зв’язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літра горілки, йому стало зле і його відвезли у лікарню.
Жінка стала шукати Євгена по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні. Там їй повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває у комі.
31 грудня о пів на восьму ранку з лікарні зателефонували й повідомили про смерть Євгена.
За даними "Суспільного", у загиблого чоловіка не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома.
Що кажуть у Сумському ТЦК та СП?
"Напередодні Нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна. Триває слідство.
Особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події", - повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко.
Версія поліції про конфлікт
"Поліція встановила особу, яка спричинила смертельних тілесних ушкоджень мешканцю Сум. До поліції з заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт.
"У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі, працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність - ред.). Слідство триває", - додали у поліції.
Будь ласка, зачекайте...
а "воєн", який бив с заду по голові то не сірун? Так так, "ета другоє" і тцк працюють тільки поранені-вагітні-герої-патріоти, тому їм можна. Вже проходили.
ТЦК - він назвав нас **** і ми його вбили!
Судя - ви виправдані?
А наш фюрерок жидковатий...
І яким браузером користуєтесь?
Я чого питаю: не всі смайли бачу. От, наприклад Ваші не бачу, тільки три квадратики.
Ви з Чернігова, здається, так? Я з Запоріжжя.
Боже, бережи нашу Украiну! 🙏🙏🙏
Тримаймось. Дякую.
Тому не буде воювати бусифікована армія. Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
Так, абсолютно повністю це проблеми з набором до війська не вирішить. Але всеодно буде значно краще ніж зараз.
А щодо депортації - треба ж знайти країну (країни), яка буде приймати депортованих.
2 січня 2025-го року полтавка Світлана Соломашенко на своїй сторінці Facebook поширила відео сутички на Браїлках між працівниками ТЦК та чоловіком, якого потім госпіталізували медики. На відео місцеві мешканці говорять, що працівники ТЦК та СП зламали ногу чоловікові.
На відео також видно присутніх співробітників поліції, однак, що саме передувало конфлікту, в результаті якого чоловік опинився на холодній землі, залишилося поза кадром.
У Полтавському обласному ТЦК та СП відмовилися коментувати конфлікт.
Прес-служба Нацполіції Полтавщини повідомила, що звернення з цього приводу зафіксували правоохоронці - наразі з'ясовуються всі обставини події.
Світлана Соломашенко, яка виклала відео, зазначає, що такі дії працівників ТЦК та поліції «********* форму». Зазначимо, що на сторінці жінки також є інформація про те, що її чоловік https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05AWns71Gg6E3X5UsT1mvyDCjnvb7eX8ebujxq4hrr98Ukai5KSwgoTW9GQ7i1DsYl&id=100004225308019 Олег Приходько був військовослужбовцем та загинув 11 серпня 2022-го року.
мУнів-Мунів
алЄксів-алЄксів і решта всякої ***** тцкАшної
чи ви там руки від крові миєте? а?
І я - ні. Закони не працюють. Справедливості не існує. Повна безкарність. Злочини будуть траплятись і надалі, в тцк знову будуть вбивати українців, побачите. тцк - гестапо. Хто потрапив туди, не факт, що вийдеш живим.
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Питання - от тільки навіщо цього потенційного аватара взагалі чіпали. Знього ж на війні лише шкода.
ТЦК відповідальне за людину, яку утримує. Не одна людина що вміє руками вбивати, а все ТЦК.
Чому? Бо обмеження волі потерпілого здійснювалось органом. Орган, якому держава надала повноваження.
Яка імовірність побиття була б в рідній домівці? Нульова.
А тут завжди, що стається. І головне, що заклад типу не до чого. Проблемна людина і ось наслідки. Довго, ще так будуть маскувати кримінал в стінах соціальної підтримки?
Це умисне вбивство. Якою ж це скотиною потрібно бути, щоби бити людину до смерті. Ця ж **** била, щоби вбити. Вбивство о необережності - це коли штовхнув нехотячи людину і ця вдарилась головою об щось і померла. А тут ясно сказано о тцк-шник бив цю людину і то свідомо бив.
Я не думаю, що воно там було один на гдит, а поруч точно був хтось іще з цкунів. Тому це група осіб, що є обтяжуючими обставинами. Жертву було силоміць доставлено (викрадено) без наявних на те повноважень, і все це за попередньою змовою, із мусорами також. Систематичне побиття без надання подальшої допомоги є катуванням, а ще із урахуванням першої обставини також може кваліфікуватись як військовий злочин.
Феміда вже давно позеленіла, а мусора теж нехай готуюсь собі зашморги, на яких вони будуть гойдатися на ліхтарях