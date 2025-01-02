У Сумському ТЦК військовий побив цивільного: той помер у лікарні від травм. Поліція розслідує "вбивство через необережність"

У Сумах на території міського ТЦК стався конфлікт між військовослужбовцем та місцевим. Останній унаслідок черепно-мозкової травми помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумщини.

Версія тітки загиблого Наталії Скачедуб

За даними місцевого видання "SumyToday", 40-річний Євген Криводуб помер від черепно-мозкової травми, яку дістав 29 грудня 2024 року в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За її словами, 29 грудня Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну. Більше зв’язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літра горілки, йому стало зле і його відвезли у лікарню.

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Жінка стала шукати Євгена по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні. Там їй повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває у комі.

31 грудня о пів на восьму ранку з лікарні зателефонували й повідомили про смерть Євгена.

За даними "Суспільного", у загиблого чоловіка не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома.

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Що кажуть у Сумському ТЦК та СП?

"Напередодні Нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна. Триває слідство.

Особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події", - повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко.

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Версія поліції про конфлікт

"Поліція встановила особу, яка спричинила смертельних тілесних ушкоджень мешканцю Сум. До поліції з заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт.

"У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі, працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність - ред.). Слідство триває", - додали у поліції.

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