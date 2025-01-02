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У Сумському ТЦК військовий побив цивільного: той помер у лікарні від травм. Поліція розслідує "вбивство через необережність"

У Сумах на території міського ТЦК стався конфлікт між військовослужбовцем та місцевим. Останній унаслідок черепно-мозкової травми помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумщини.

Версія тітки загиблого Наталії Скачедуб

За даними місцевого видання "SumyToday", 40-річний Євген Криводуб помер від черепно-мозкової травми, яку дістав 29 грудня 2024 року в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Конфлікт у Сумському ТЦК: військовий до смерті побив чоловіка

За її словами, 29 грудня Євген зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і сказав, що його забрали у ТЦК, він вже пройшов ВЛК і його будуть відправляти на війну. Більше зв’язку з ним не було. Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літра горілки, йому стало зле і його відвезли у лікарню.

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Жінка стала шукати Євгена по медичних закладах і знайшла в обласній лікарні. Там їй повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебуває у комі.

31 грудня о пів на восьму ранку з лікарні зателефонували й повідомили про смерть Євгена.

За даними "Суспільного", у загиблого чоловіка не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома. 

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Що кажуть у Сумському ТЦК та СП?

"Напередодні Нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна. Триває слідство.

Особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події", - повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко.

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Версія поліції про конфлікт

"Поліція встановила особу, яка спричинила смертельних тілесних ушкоджень мешканцю Сум. До поліції з заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт.

"У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі, працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність - ред.). Слідство триває", - додали у поліції.

Також читайте: Рашисти вночі завдали ракетного удару по інфраструктурі Сум

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Топ коментарі
+60
Поліція розслідує "вбивство через необережність"

Обережніше треба вбивати!
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02.01.2025 20:53
+58
головне що не буряти та не кадирівці
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02.01.2025 20:53
+47
"Наступного дня, коли рідні додзвонилися на той номер, їм повідомили, що начебто Євген випив пів літра горілки, йому стало зле і його відвезли у лікарню" а это сокрытие преступления, того человека тоже надо на пару лет
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02.01.2025 20:59
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02.01.2025 23:37 Відповісти
Давайте будем честны, что мусора что ТЦК не готовы к стрессовым ситуациям и психологически не подготовлены, по этому такие ситуации, туда берут всех желающих, хороший тому пример бывший Киевский полицейский Ковадло который убил человека и на служебной патрульной машине вывез тело парня с Оболонского роена коллегам в лес Вишгородского роена, а на суде на вопрос зачем вы поехали в сторону Вышгорода - ответил - подвезти парня домой (там в лесу и нашли его тело), в общем полиция у нас как такси. Идут 5 год суды на которые Ковадло не является, в общем убил человека и не осужден и не являешься на суд - это очень яркий пример о нашей системе правосудия https://www.youtube.com/watch?v=hQ11_VZ7sew
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02.01.2025 21:36 Відповісти
Ідіот
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02.01.2025 21:50 Відповісти
"...у загиблого чоловіка не були побиті руки чи обличчя, але ззаду була велика гематома..."
а "воєн", який бив с заду по голові то не сірун? Так так, "ета другоє" і тцк працюють тільки поранені-вагітні-герої-патріоти, тому їм можна. Вже проходили.
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02.01.2025 23:18 Відповісти
От через довбо@обство, якого можна було уникнути Україна втратила 2-х військових - одного потенційного назавжди, іншого на невизначений термін.
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02.01.2025 21:42 Відповісти
І шо в суді буде?
ТЦК - він назвав нас **** і ми його вбили!
Судя - ви виправдані?
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02.01.2025 21:56 Відповісти
Чого всі мовчать ? На базарі до бійки, а далі йти .... кишка тонка. Хто створив ТЦК ? Хто дав їм права ? Правильно, наш величнійший Лідор. То хто повинен боротись зі своїм дитятком, яке вийшло з під контролю ? Родичам загиблого треба не в український суд йти ! А звертатись у Європейський суд по захисту прав й свобод. Справу ШИТИ на Лідора !!!
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02.01.2025 21:47 Відповісти
ТЦК - не організація вбивць та скажених державних діячів? Якщо працівники ТЦК перейшли всі "червоні лінії" людської поведінки та ігнорують ККУ, то з ними вже треба щось робити. Бо ВБИВСТВО - це не мобілізація ! Нам не потрібні ОПРИЧНИКИ ! Нам потрібні нормальні взаємовідносини людини з державою !
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02.01.2025 22:14 Відповісти
Якби його не вбив тецекашник, то це б зробили ̶с̶о̶л̶д̶а̶т̶и̶ ̶Н̶А̶Т̶О̶ буряти!
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02.01.2025 21:48 Відповісти
Черговий злочин тцкунів який покриває зелена влада!
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02.01.2025 21:51 Відповісти
Igor smotrenko - адвокат убивць, або ж сам з того кодла тітушок, які незаконно одягли військову форму.
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02.01.2025 21:51 Відповісти
А у тебе примітивне мислення. Всі коментатори тут тільки й читають кремлівські методички. Начебто іншої справи у них немає. І своїх думок. ТЦК перейшли "червоні лінії" у своїх методах вербування. Держава сама повинна вирішити що з ними робити. Або закривати, або навести лад. Третього не дано. Якщо суспільство не хоче братись до зброї, щоб захищати себе від свавілля "дЄржавних опрічніков"!
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02.01.2025 22:07 Відповісти
Те маме було у Шевченківському тцк міста Запоріжжя ранком у п'ятницю тринадцятого грудня. Били троє по голові руками та ногами . 29 річний хлопець вижив. Йому скоренько зробили але спочатку відвезли на полігон під Рівне а коли психіатр написав що хлопець схильний до суїциду та відправив побитого додому тцк відвезли його під полігон у дніпропетровській обл.ьа здали у штурмову бригаду вже хворого на пневмонію! Мати навіть не знала де він та не бачила його. Скажіть будь ласка в який країні так "мобілізують" на війну? Що робити його матері яка хвора на рак 3 ступені?
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02.01.2025 21:52 Відповісти
Ви з Запоріжжя?
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02.01.2025 21:56 Відповісти
Так живу біля тцк з ментами
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02.01.2025 22:00 Відповісти
Я теж з Запоріжжя. І теж Шевчик.
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02.01.2025 22:26 Відповісти
Не попадайтесь ...а хлопець помирає на полігоні під за річним товариш його звонив каже його нікуди звідти не везуть в нього жар, кашель бо були морози в нього як мінимум мабуть пневмонія а її треба лікувати не в польових умовах, дають якісь таблетки щоб не помер та тримають у палатці вже 2 тижня готують бійця ...штурмовика мабуть чим ми ліпше той параші?
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02.01.2025 22:42 Відповісти
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02.01.2025 22:46 Відповісти
Це вже точно, що не ліпші - В Рашці за людьми не бігають! Там платять гроші і кацапи ідуть воювати. І вірять своєму фюреру, що за правоє дело.
А наш фюрерок жидковатий...
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03.01.2025 17:29 Відповісти
Поліцію та депутатів на Фронт...і все буде путьом...
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02.01.2025 22:02 Відповісти
Не знаете як-робіть по Закону! Викрасти людину разом з ментами людину яка йде з роботи та побити її а потім сказати що він був п'яний і відвезти на полігон помирати від запалення легенів це по Закону? Покажіть мені той Закон!!!
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02.01.2025 22:05 Відповісти
Перед тим , як проводити мобілізацію потрібно побудувати ДЕРЖАВУ , яку громадяни хотіли б захищати ( генерал Манергейм).
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02.01.2025 22:12 Відповісти
Не дай Боже хлопець там помре...за мной не заржаеет ...я бачив хто його бив. .. ти читаеш мене казах рижий титушка срана ти читаеш мене лощена сита мразь з сиплим голосом що кричала що ми війну програли з за таких ******* ...ти сам то хто!!! А Третього ви самі здасте.сцикуни тилові!
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02.01.2025 22:17 Відповісти
відкриваєш законі читаєш. якщо знайдеш там бусифікацію, то випишу тобі премію, дарвіна. після того як гундосий гапвнокамандующий зі своїм кагалом зробили все для того, щоб люди перехотіли йти захищати свою країну, бо перетворили війну не на захист країни, а шоу і можливість далі красти, красти і знову красти, ще красти і так далі, то хто захоче йти воювати. між іншим, ти, півнику, з якого окопу пишеш?
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02.01.2025 22:40 Відповісти
🥺😢😠
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02.01.2025 22:41 Відповісти
Вибачте, можна Вас запитати не по темі: ви в інтернет заходите з компа чи смартфона?
І яким браузером користуєтесь?
Я чого питаю: не всі смайли бачу. От, наприклад Ваші не бачу, тільки три квадратики.
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02.01.2025 22:45 Відповісти
Захожу зi смартфона, бо комп глюче,а коштiв на новий нема. Весною носили ремонтувати, а на двух фiрмах не знайшли причину чому комп сам по собi постiйно тухне.... Оце така бiда... ☹️
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02.01.2025 23:20 Відповісти
Зрозуміло. Дякую.
Ви з Чернігова, здається, так? Я з Запоріжжя.
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02.01.2025 23:32 Відповісти
Суми... Тримайтесь-вам теж вiд нелюдiв дiстаеться... Зараз у нас та у вас тривога-загроза ударних беспiлотникiв.
Боже, бережи нашу Украiну! 🙏🙏🙏
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02.01.2025 23:53 Відповісти
Вибачте, помилився.
Тримаймось. Дякую.
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03.01.2025 01:09 Відповісти
Найвірогідніше - це перегрів. Зніміть кришку корпусу та почистіть кулер та радіатор процесора (на самій здоровій платі) сухою чистою щіткою. Тільки вимкніть з розетки та не позбивайте елементи з плати.
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03.01.2025 11:51 Відповісти
Дуже дякую за комент!😊 Так i зробимо.
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03.01.2025 14:21 Відповісти
это еще до линии фронта не доехал, а там что за отношение будет???
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02.01.2025 21:52 Відповісти
Видати працівників Сумського тцк та поліції народу. Око за око, зуб за зуб. Тільки так можна побороти зло в Україні.
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02.01.2025 21:53 Відповісти
Якщо б люди зiбраались пiд так, а в Сумах воно одне, то я, не зважаючи на больнi ноги та́ погане самопочуття, обов'язково пiдiхала туди... Це ж нема́ сил на це диви́тис
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02.01.2025 22:49 Відповісти
Зараз вже епоха дронів. Все може бути простіше
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03.01.2025 01:14 Відповісти
А що таке сталося? Про 30% небойових втрат від ТЦКашника ми вже чули. Тому ця подія суто реальність.
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02.01.2025 21:56 Відповісти
МСЕки розігнали...тепер черга за ТЦК...бо інакше люди їх розгонять...якщо так і далі триватиме...це вже якийсь треш...
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02.01.2025 22:00 Відповісти
а ти думаєш як створять іншу структуру, а по факту змінять тілки назву, щось змінитись? змінювати треба не ТЦК, а підхід до мотивації підготовки і організації, але у всьому винне тицика
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02.01.2025 22:41 Відповісти
Риба гнie з голов
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02.01.2025 22:50 Відповісти
а я про що написав?
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02.01.2025 23:13 Відповісти
Не бажання помирати та низька народжуваність - це характерні ознаки міського (урбанізованого) суспільства, що вже повністю вийщло з традиційної (діди-прадіди) фази розвитку.

Тому не буде воювати бусифікована армія. Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
Так, абсолютно повністю це проблеми з набором до війська не вирішить. Але всеодно буде значно краще ніж зараз.
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02.01.2025 23:00 Відповісти
Має бути суворе та невідворотнє покарання. Як за образу військових так і за перевищення службових повноважень. Примусова мобілізація - неефективний метод. Не хочеш захищати країну - сиди в тюрмі або депортувати, позбавивши громадянства.
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02.01.2025 22:01 Відповісти
С тюрьмы пишем?Или уже лишили гражданства и депортируют?
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02.01.2025 22:08 Відповісти
Так це і зараз є. За відмову від мобілізації дають від 3 до 5 років.
А щодо депортації - треба ж знайти країну (країни), яка буде приймати депортованих.
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02.01.2025 23:04 Відповісти
Буде черга країн. Можна навіть продавати людей в депортацію. Наприклад, програмістів, медиків,.вчених за 100к, водіїв, сантехніків, будівельників за 50к. Як ще наша влада до цього не додумалися?
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03.01.2025 08:20 Відповісти
Попавший в ТЦК закон права человека закончились, есть два фактора водка и гимотома , больше ни куя... По скрипту , просто ОкУеТь......
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02.01.2025 22:04 Відповісти
Поліція зафіксувала звернення щодо сутички на Браїлках між працівниками ТЦК та військовозобов'язаним - наразі з'ясовуються обставини події

2 січня 2025-го року полтавка Світлана Соломашенко на своїй сторінці Facebook поширила відео сутички на Браїлках між працівниками ТЦК та чоловіком, якого потім госпіталізували медики. На відео місцеві мешканці говорять, що працівники ТЦК та СП зламали ногу чоловікові.



На відео також видно присутніх співробітників поліції, однак, що саме передувало конфлікту, в результаті якого чоловік опинився на холодній землі, залишилося поза кадром.

У Полтавському обласному ТЦК та СП відмовилися коментувати конфлікт.

Прес-служба Нацполіції Полтавщини повідомила, що звернення з цього приводу зафіксували правоохоронці - наразі з'ясовуються всі обставини події.

Світлана Соломашенко, яка виклала відео, зазначає, що такі дії працівників ТЦК та поліції «********* форму». Зазначимо, що на сторінці жінки також є інформація про те, що її чоловік https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05AWns71Gg6E3X5UsT1mvyDCjnvb7eX8ebujxq4hrr98Ukai5KSwgoTW9GQ7i1DsYl&id=100004225308019 Олег Приходько був військовослужбовцем та загинув 11 серпня 2022-го року.

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02.01.2025 22:49 Відповісти
Зерно у Голодомор відбирали тільки евреї?
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02.01.2025 23:05 Відповісти
Такі ж самі тецекашники. І в 1938-му по списку 'ворогів народу' теж забирали вночі на 'чорних воронках' такі самі
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03.01.2025 01:16 Відповісти
І таке може бути. Мого діда з сім'єю до Сибіру точно не українці відправляли це я добре розпитав.
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03.01.2025 15:06 Відповісти
Не факт хоч не чув щоб в ТЦК єврея побили, але шо там громадяни України це точно. Мені інше не зрозуміло - ти антисеміт чи сіоніст? На мою думку злочини не варто розділяти по національності мерзотників, які їх скоїли.
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03.01.2025 15:19 Відповісти
щось не видно
мУнів-Мунів
алЄксів-алЄксів і решта всякої ***** тцкАшної
чи ви там руки від крові миєте? а?
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02.01.2025 23:05 Відповісти
Та чого, були тут "товарищі", що раділи вбивству "ухилянта", але коменти потерли.
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02.01.2025 23:06 Відповісти
ну от, юрась-нквдист нижче Вас відписався.
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02.01.2025 23:29 Відповісти
Скільки людей вже вбили, а ви бачили хоча б одну новину "Вбивцю-тцкашника, що забрав життя громадянина України, засуджено до терміну у в'язниці"?
І я - ні. Закони не працюють. Справедливості не існує. Повна безкарність. Злочини будуть траплятись і надалі, в тцк знову будуть вбивати українців, побачите. тцк - гестапо. Хто потрапив туди, не факт, що вийдеш живим.
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02.01.2025 23:26 Відповісти
Мобілізація від гадьониша працює на паРашу.

Вибори(офлайн)
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02.01.2025 23:46 Відповісти
Якось в усіх цих вбивствах тцк є, але її нема. Завжди як свідок. Так так, трапилось але не в середині а поруч. І постійно якісь військові ходять біля тцк і сваряться з цивільними чоловіками з-за горілки які САМІ лізуть до тцк як мухи на цукор. Акі ж ті всі пияки українці! (і епілептики) !
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02.01.2025 23:47 Відповісти
скоріше за все цей Криводуб був ватний на всю бошку і ляпнув по п'яні щось проросійське. От військовий і не стримався, а пияк зажмурився бо судини від зловживання слабі. таке з алкашами часто буває.
Питання - от тільки навіщо цього потенційного аватара взагалі чіпали. Знього ж на війні лише шкода.
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03.01.2025 00:40 Відповісти
Скоріш за все було ,як завжди.Затягли хлопця толпою,а він виявився не із слабких( см.фото( можливо займався боксом ,тощо..Набита рука,ніс) Далі толпа тцкшників,серед яких,доречі є і тітушня , яка не є службовцями тцк ( родич,кум ,брат,сват, яких не читають,а ще дають " заробити" на хліб), ТОМУ ХОДЯТЬ В БАЛАКЛАВАХ, знаходячись , так би мовити, на " своїй території, накинулись на нього, і хтось з цього бидла його вдарив,можливо пістолетом або прикладом автомата. От і все. Да і ще, ніяким " з необережності " в цьому випадку не катить.Тут МОКРУХА,скоєна групою посадових осіб,на території ТЦК.Керівник цього ТЦК вже повинен бути відстороненний,це халатність,з якої все витікає
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03.01.2025 01:03 Відповісти
О, ще один нквдист.
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03.01.2025 01:13 Відповісти
Стільки тексту.
ТЦК відповідальне за людину, яку утримує. Не одна людина що вміє руками вбивати, а все ТЦК.
Чому? Бо обмеження волі потерпілого здійснювалось органом. Орган, якому держава надала повноваження.
Яка імовірність побиття була б в рідній домівці? Нульова.
А тут завжди, що стається. І головне, що заклад типу не до чого. Проблемна людина і ось наслідки. Довго, ще так будуть маскувати кримінал в стінах соціальної підтримки?
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03.01.2025 00:49 Відповісти
Буває. Тітушкам з ТЦК роботодавці могли просто забули сказати, що зараз не 13й, і вони мають хоча б робити вигляд, що воюють не на стороні кацапів, а на стороні українців.
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03.01.2025 01:53 Відповісти
Слава зеленим підарасам та їхньому НКВД,ой ні тцк,ті зеленкведісти вже багато народу вбили просто,пропоную після того як вся зелена банда слуг урода буде ввести на' каштанах,їхнім посіпакам присвоїти назву-фізичне лице,та мін 10 років не випускати за кордон,заборона займати любі держ посади,заборона голосувати.Це звісно дляї тих хто не присяде,а присісти їхмає дуже багато і надовго
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03.01.2025 02:14 Відповісти
Де ж тут "необережність", проти слідчих слід також порушувати кримінальну справу,одна та ж сама банда підарасів зеленського.
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03.01.2025 02:53 Відповісти
вбивство через необережність

Це умисне вбивство. Якою ж це скотиною потрібно бути, щоби бити людину до смерті. Ця ж **** била, щоби вбити. Вбивство о необережності - це коли штовхнув нехотячи людину і ця вдарилась головою об щось і померла. А тут ясно сказано о тцк-шник бив цю людину і то свідомо бив.
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03.01.2025 03:51 Відповісти
Так воно і є. Я в тцк сам це спостерігав. Ходять люди незрозумілі в пікселі. Їм дають вказівки - того відвести туди, того відконвоювати під наглядом туди. В людей ні нашивок з прізвищами, ні погону - нічого. В разі чого - а ми його не знаємо, і не бачили і не чули.
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03.01.2025 12:01 Відповісти
Хотів бити ,і бив щоб нанести шкоду.Прямий умисел. Гнів- обтяжуюча обставина. Необережна була його мама....
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03.01.2025 07:39 Відповісти
Просто вбили,тцкашна шмара
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03.01.2025 09:27 Відповісти
Суми - це територія бойових дій. І такі дії можна кваліфікувати як військовий злочин.
Я не думаю, що воно там було один на гдит, а поруч точно був хтось іще з цкунів. Тому це група осіб, що є обтяжуючими обставинами. Жертву було силоміць доставлено (викрадено) без наявних на те повноважень, і все це за попередньою змовою, із мусорами також. Систематичне побиття без надання подальшої допомоги є катуванням, а ще із урахуванням першої обставини також може кваліфікуватись як військовий злочин.
Феміда вже давно позеленіла, а мусора теж нехай готуюсь собі зашморги, на яких вони будуть гойдатися на ліхтарях
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03.01.2025 09:35 Відповісти
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