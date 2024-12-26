У Дніпрі чоловік із розбитою головою на ходу вистрибнув із буса ТЦК: у військкоматі кажуть, що він "порушив правила військового обліку". ВIДЕО

У соціальних мережах і медіа поширюється відео, на якому чоловік із закривавленою головою вилазить через вікно буса з чорними номерами та біжить проїжджою частиною.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 9 грудня співробітники Нацполіції затримали чоловіка за порушення правил військового обліку. Після цього чоловіка разом із військовослужбовцями ТЦК направили для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Також, за даними ТЦК, чоловік був нібито у стані алкогольного сп’яніння.

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"Коли даний громадян почув від військовослужбовців, що його очікує відповідальність за порушення правил військового обліку та правовий нігілізм, він намагався спочатку зламати двері і вистрибнути на повному ходу. Оскільки двері відчинити в даного громадянина не вийшло, він вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії даний громадянин дістав численні порізи о скло голови, рук, одягу", - йдеться у повідомленні військкомату.

У ТЦК додали, що чоловіка оголосили у розшук співробітники правоохоронних органів України.