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Співробітник ТЦК у Вінниці під час суперечки завдав тілесних ушкоджень військовозобов’язаному: йому повідомлено про підозру, - прокуратура

У Вінниці працівника ТЦК підозрюють у побитті військовозобов’язаного

У Вінниці прокуратура повідомила про підозру 52-річному військовослужбовцю районного ТЦК та СП за спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості військовозобов'язаному.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Встановлено, що 23 грудня 52-річний солдат, перебуваючи на території одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області, під час словесної суперечки та штовханини завдав молодшому за віком чоловіку тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів, без загрози для життя та здоров'я.

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Зазначається, що співробітнику ТЦК повідомлено про підозру за фактом спричинення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження за ч. 1 ст. 122 КК України. 

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Автор: 

Вінниця (621) Вінницька область (1016) побиття (935) прокуратура (3677) ТЦК та СП (571) Вінницький район (16)


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Топ коментарі
+22
Кажуть що треба призивати в армію молодих, а он 52-річний важко поранений на фронті тецекашник настільки оздоровився в тецека, що легко завдає тілесні ушкодження цивільним.
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26.12.2024 15:15
+15
Как паґодка на мацквє, сєрґєй? 🐷
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26.12.2024 15:22
+15
ТЦК-шники повинні йти в окоп разом з тими, кого вони відловлюють на вулицях.
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26.12.2024 15:41
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Тцк не хоче мобілізації
Тцк хоче лише мої дорали
Як і прикордонники
Всіх на фронт
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26.12.2024 15:12 Відповісти
На жаль так і є...
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26.12.2024 15:14 Відповісти
ТЦК-шники повинні йти в окоп разом з тими, кого вони відловлюють на вулицях.
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26.12.2024 15:41 Відповісти
Вельмишановний пане, не можна так знущатися, майте серце
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26.12.2024 15:51 Відповісти
Воювати має нато
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26.12.2024 16:04 Відповісти
Члени блока НАТО отримали те, про що навіть не мріяли всі довгі роки протистояння з СССР.
Ще й майже задарма...
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26.12.2024 16:09 Відповісти
Наш вихід - samson option
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26.12.2024 16:46 Відповісти
А я например считаю что если цивильный ухилянт не предьявил документы и еще выеживается, его надо пристрелить без суда и следствия прямо наместе.
Раздать ТЦКшникам боевое оружие и приказать стрелять ухилянтов ублюдских без предупреждения!
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26.12.2024 19:17 Відповісти
Троль, а що на роісії воєнкомати також в ТЦК переймували ?
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26.12.2024 21:04 Відповісти
За навмисне псування раба раніше могли наглядача на плантації покарати.
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26.12.2024 15:13 Відповісти
Це що за новий сленг на фермі у вас з'явився, " раба псування"? Може " прасування", а в методичці не то шось написали ?
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26.12.2024 21:07 Відповісти
Кажуть що треба призивати в армію молодих, а он 52-річний важко поранений на фронті тецекашник настільки оздоровився в тецека, що легко завдає тілесні ушкодження цивільним.
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26.12.2024 15:15 Відповісти
Ваша думка важлива суспільству. Для того, щоб більше людей дізналися про неї, пропоную злізти з дерева, піти до найближчого шинку і коло нього заволати про ваші думки. Повторювати до приїзду санітарів.
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26.12.2024 15:43 Відповісти
Якщо він заволає такі думки в публічному місці - то замість санітарів йому ************ мінімум костоправи, а то й реаніматологи.
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26.12.2024 15:51 Відповісти
так це ж кримінальна стаття. ви призиваєте порушувати закони?
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26.12.2024 15:45 Відповісти
Тцк-шники за командою "зверху" саме цим і займаються на вулицях. А поліцаї стоять поруч і мовчки спостерігають (або допомагають порушувати закони).
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26.12.2024 17:30 Відповісти
Сірьожа тобі ще по соплях ніхто не давав, щоб аж зуби вилітали?. Якщо ні, то чекай скоро дадуть.
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26.12.2024 17:16 Відповісти
мало вмісив.
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26.12.2024 15:35 Відповісти
Лєонід Днєпр, пенсіонер- мєнт по вислузі років, а ти подумай так. ТЦК-шник справді повоював, може бути на протезі чи без ока, а ухилянт звичайний любитель побавитися під хвіст, самокат, смузі, стрінги і вічні дієти, щоб фігуру берегти. Звісно що від одного ляпаса ухилянт наробить в стрінги і розплачеться.
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26.12.2024 16:07 Відповісти
Как паґодка на мацквє, сєрґєй? 🐷
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26.12.2024 15:22 Відповісти
не потрібно писати вам під мухою.
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26.12.2024 15:32 Відповісти
Зловживання полум'яною водою веде до незворотної деградації спинного мозку і зниження морально-ділових якостей.
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26.12.2024 15:23 Відповісти
гляньте на час створення усіх персонажів цієї гілки обговорення...не марнуйте на них час
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26.12.2024 15:33 Відповісти
Та заткнись ти вже при...дур.
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26.12.2024 17:19 Відповісти
Щось добіса цих ТЦКашників розплодилося, а фронт кличе.
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26.12.2024 15:23 Відповісти
покарання симетрічне, як вони до нас - засунутти в тролейбус в час пік і на завод до станка або газу і підпалити
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26.12.2024 15:30 Відповісти
Замість одного тцкана прийде два!
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26.12.2024 15:46 Відповісти
Розстріляти ТЦКашника, як ворога народу.
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26.12.2024 15:57 Відповісти
На фронті він корисніше.
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26.12.2024 16:44 Відповісти
ТЦК-шники та поліцаї (за дуже рідкими винятками) першими (попереду жінок та дітей) покидають населені пункти при наближенні фронту. Це можуть підтвердити мешканці багатьох міст країни.
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26.12.2024 17:35 Відповісти
Скажу просто-я після поранення та контузії до цього "гнидильника" ніколи не піду,я розумію свій стан,з цим до кінця мого життя будуть жити мої рідні та близькі,але перекидати це все на інших людей,це просто свинство,всіх з Різдвом Христовим.
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26.12.2024 15:58 Відповісти
ТЦК має на колінах благати ухилянтів- справжню еліту української нації піти в ЗСУ. А коли ухилянт каже йому що в рот ї...в він Україну, що він все життя вважав себе русскім і Пукін- його Президент, тцк-шник має вибачитися, поцілувати ухилянту ноги і звалити в туман. Свободу ухилянтам! Мир, Дружба, Нєфть і Газ!
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26.12.2024 16:02 Відповісти
Точно знижки на алкоголь запрацювали. Треба потерпіти, поки не вихмеляться.
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26.12.2024 16:11 Відповісти
Бухай, ухилянте. Тобі можна.
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26.12.2024 16:13 Відповісти
Ухилянти це сша і британія.
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26.12.2024 17:16 Відповісти
зеленський та його недолуга влада добились свого. конфлікт громадян та тцк є. що вони і добивались.
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26.12.2024 16:12 Відповісти
Я пропонував і пропоную ввести окрему форму для тцк щоб не ганьбили ЗСУ.
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26.12.2024 16:43 Відповісти
ЗСУ має замінувати аес та примусити нату силою воювати за Україну. Мобілізація наразі грає на руку моцкві.
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26.12.2024 17:13 Відповісти
Я в 22 році йшов,було 5 відправок, звідки вертали,то за віком,то по здоров'ю,то за ВОС-ом,нас возили по два-три баси...але вже тоді я цих ********* яким волонтери жратву відрами возили-бачив,потім для мене юула війна,фронт,"перша лінія","нуль"... травма,контузія,поранення,а нагороду в ТЦК мені все та ж гидота вручала,от такі справи,з Різдвом Христовим всіх.
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26.12.2024 17:22 Відповісти
Пропоную тим,хто не хоче захищати батьківщину (сцикунам),міняти стать!
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26.12.2024 17:40 Відповісти
 
 