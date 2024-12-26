Співробітник ТЦК у Вінниці під час суперечки завдав тілесних ушкоджень військовозобов’язаному: йому повідомлено про підозру, - прокуратура

У Вінниці прокуратура повідомила про підозру 52-річному військовослужбовцю районного ТЦК та СП за спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості військовозобов'язаному.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Встановлено, що 23 грудня 52-річний солдат, перебуваючи на території одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Вінницької області, під час словесної суперечки та штовханини завдав молодшому за віком чоловіку тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі потерпілий перебуває під наглядом лікарів, без загрози для життя та здоров'я.

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Зазначається, що співробітнику ТЦК повідомлено про підозру за фактом спричинення умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження за ч. 1 ст. 122 КК України.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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