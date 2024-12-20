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Рашисти вночі завдали ракетного удару по інфраструктурі Сум

Ракетних удар по Сумах

Сьогодні вночі, 20 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також вночі  у небі над Сумщиною наші зенітники збили 6 ворожих БпЛА типу "Шахед".

"Всього, з початку року підрозділами ППО області знищено 726 російських безпілотників, які несли смерть на нашу землю", - додали у Сумській ОВА.

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Автор: 

обстріл (28449) ракети (4023) Сумська область (3674) Суми (884) Сумський район (183)


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Будьте проклятий ху...ло, його ху...лята, та весь ху....лостан у цілому
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20.12.2024 08:48 Відповісти
 
 