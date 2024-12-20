Рашисти вночі завдали ракетного удару по інфраструктурі Сум
Сьогодні вночі, 20 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі обласного центру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Також вночі у небі над Сумщиною наші зенітники збили 6 ворожих БпЛА типу "Шахед".
"Всього, з початку року підрозділами ППО області знищено 726 російських безпілотників, які несли смерть на нашу землю", - додали у Сумській ОВА.
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Igor #591922
показати весь коментар20.12.2024 08:48 Відповісти Мені подобається 1
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