Рашисти вночі завдали ракетного удару по інфраструктурі Сум

Сьогодні вночі, 20 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також вночі у небі над Сумщиною наші зенітники збили 6 ворожих БпЛА типу "Шахед".

"Всього, з початку року підрозділами ППО області знищено 726 російських безпілотників, які несли смерть на нашу землю", - додали у Сумській ОВА.

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