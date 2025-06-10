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Новини Атака безпілотників на Київ
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Рашисти атакували Київ: пошкодження у 7 районах, четверо постраждалих. ВIДЕО

У ніч проти 10 червня російські загарбники завдали чергового удару по столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та начальник МВА Тимур Ткаченко.

"Протягом ночі ворог безперестанку тероризував Київ ударними дронами. Бив по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста.

Пошкодження зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення", - зазначив Ткаченко.

Внаслідок  атаки у Шевченківському районі палали автівки. В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл та виникла пожежа у нежитловій будівлі. У Дніпровському районі зафіксоване задимлення в нежитловій забудові.

У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Також у Дарницькому районі, попередньо, уламки впали на приватний будинок.

У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку та виникла в будівлі бізнес-центру.. Також пожежа в житловому масиві в Оболонському районі та горить приміщення аптеки.

У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БпЛА впали на двох локаціях.

"Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто. Всіх медики госпіталізували", - зазначив Кличко.

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Автор: 

Київ (19672) обстріл (29234) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+14
Отвєтка по болоту ? Чи не на часі ?
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10.06.2025 06:28 Відповісти
+8
Відповідь чекай у потужному відосіку. А ракет на Москву не буде, бо Ермак сховав креслення ФАУ-2 фон Брауна зразка 1943 року, які викрав у шкільній бібліотеці.
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10.06.2025 07:14 Відповісти
+4
Що тобі ця відповідь надасть?
Легше стане? Який сенс як підороросія ******* по городам?
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10.06.2025 08:22 Відповісти
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Отвєтка по болоту ? Чи не на часі ?
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10.06.2025 06:28 Відповісти
Відповідь чекай у потужному відосіку. А ракет на Москву не буде, бо Ермак сховав креслення ФАУ-2 фон Брауна зразка 1943 року, які викрав у шкільній бібліотеці.
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10.06.2025 07:14 Відповісти
Бубочка кукурікав в 19 році для своїх виборців-дебілів, шо він з ****** зійдетьсмя по середині і він вилиже йому тухес.
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10.06.2025 08:35 Відповісти
Де відповідь по мацквє, зелені?
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10.06.2025 07:54 Відповісти
Що тобі ця відповідь надасть?
Легше стане? Який сенс як підороросія ******* по городам?
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10.06.2025 08:22 Відповісти
О, Господь милий!
Майже як у 2022 році, тільки без клятих гвинтокрилів у небі!
Так більше не можна!
Або відповідь, або виїзжати.
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10.06.2025 08:19 Відповісти
зелена гундоса зе!мєрзость!!!
по москві сцикотно в'їбати, бо то мрія всього життя криворагуля владіміра і в зе!шоблі, кожний має родичів та паспорт кацапії.
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10.06.2025 08:34 Відповісти
Сцарю на чернь насрать, от слова совсем. Он Вам за утилизацию "лишних ртов" еще руку пожмет. А чернь её хоть режь тупым ножом хоть жги огнём - как сосала ********** прутень так и будет продолжать сосать и строчить доносы друг на друга. Ментальные рабы-канибалы.
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10.06.2025 08:35 Відповісти
Ждем заяви лідерів ЕС про надцятий пакет санкцій
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10.06.2025 09:00 Відповісти
ЖАХЛИВО! А ЛІДОР нещодавно казав, що Україна не підпише з США Угоду про Копалини, якщо в Угоді не будуть ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ Україні ... ну і ?

Угоду про Копалини Україна ( віце-прем'єр Свіриденко ) підписала та навіть ратифікувала в Верховній Раді , а де ж та БЕЗПЕКА - ау, ЛІДОР , поясни пересічним?! Чи опівночі знов будуть традиційні співчуття постраждалим та прокляття мацковитам і НІЯКИХ пояснень - нащо ВІН місяцями їздив по іншим країнам та підписував порожні папірці, замість того , щоб ці кошти , що витратили на перельоти , направити на ЗСУ?!
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10.06.2025 09:13 Відповісти
Б'ють прицільно по цивільному населенню! Чому це не показують трампу? в ЄС ?
Чому пару дохлих кацапів, з потяга під мостом, крутили по всім новинам в світі цілий тиждень???
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10.06.2025 09:33 Відповісти
 
 