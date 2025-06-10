Рашисти атакували Київ: пошкодження у 7 районах, четверо постраждалих. ВIДЕО
У ніч проти 10 червня російські загарбники завдали чергового удару по столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та начальник МВА Тимур Ткаченко.
"Протягом ночі ворог безперестанку тероризував Київ ударними дронами. Бив по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста.
Пошкодження зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення", - зазначив Ткаченко.
Внаслідок атаки у Шевченківському районі палали автівки. В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл та виникла пожежа у нежитловій будівлі. У Дніпровському районі зафіксоване задимлення в нежитловій забудові.
У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Також у Дарницькому районі, попередньо, уламки впали на приватний будинок.
У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку та виникла в будівлі бізнес-центру.. Також пожежа в житловому масиві в Оболонському районі та горить приміщення аптеки.
У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БпЛА впали на двох локаціях.
"Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто. Всіх медики госпіталізували", - зазначив Кличко.
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Легше стане? Який сенс як підороросія ******* по городам?
Майже як у 2022 році, тільки без клятих гвинтокрилів у небі!
Так більше не можна!
Або відповідь, або виїзжати.
по москві сцикотно в'їбати, бо то мрія всього життя криворагуля владіміра і в зе!шоблі, кожний має родичів та паспорт кацапії.
Угоду про Копалини Україна ( віце-прем'єр Свіриденко ) підписала та навіть ратифікувала в Верховній Раді , а де ж та БЕЗПЕКА - ау, ЛІДОР , поясни пересічним?! Чи опівночі знов будуть традиційні співчуття постраждалим та прокляття мацковитам і НІЯКИХ пояснень - нащо ВІН місяцями їздив по іншим країнам та підписував порожні папірці, замість того , щоб ці кошти , що витратили на перельоти , направити на ЗСУ?!
Чому пару дохлих кацапів, з потяга під мостом, крутили по всім новинам в світі цілий тиждень???