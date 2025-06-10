Последствия вражеской атаки на Одессу: два человека погибли, пострадали девять человек. ФОТОрепортаж

В ночь на 10 июня россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, враг применил более 10 БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

"В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - отметили в прокуратуре.

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