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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Последствия вражеской атаки на Одессу: два человека погибли, пострадали девять человек. ФОТОрепортаж

В ночь на 10 июня россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, враг применил более 10 БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

"В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - отметили в прокуратуре.

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Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса

Автор: 

обстрел (27913) Одесса (7921) Одесская область (3642) Одесский район (181)


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Топ комментарии
+12
горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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10.06.2025 08:32 Ответить
+12
Зеля: Я або закінчу війну, або піду.

(Починається повномасштабка).

Зе-шобла: Від Зелі нічого не залежить!

Зеля: Я знищу корупцію.

(Зелені крадуть як не в себе).

Зе-шобла: Це народ винний!

Зеля: Я домовлюсь з Трампом.

(Розвалює відносини з Трампом).

Зе-шобла: Це Трамп винний!
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10.06.2025 08:39 Ответить
+9
чому свинособаки не попадають в таких свинособак як ківалов чи труханов
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10.06.2025 08:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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10.06.2025 08:32 Ответить
Зеля: Я або закінчу війну, або піду.

(Починається повномасштабка).

Зе-шобла: Від Зелі нічого не залежить!

Зеля: Я знищу корупцію.

(Зелені крадуть як не в себе).

Зе-шобла: Це народ винний!

Зеля: Я домовлюсь з Трампом.

(Розвалює відносини з Трампом).

Зе-шобла: Це Трамп винний!
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10.06.2025 08:39 Ответить
чому свинособаки не попадають в таких свинособак як ківалов чи труханов
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10.06.2025 08:42 Ответить
Ківалов своє вже отримав, зверху і знизу.
Мало, правда, але як є.
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10.06.2025 08:50 Ответить
Не розумію як то з нами сталося.
Ми ж дійсно добрий народ, працьовитий, винахідливий, розумний, щирий народ.
Як могло статися суцільне затьмарення розуму під час начеб то нашого вибору тих кому ми вручаємо наші життя, зараз це звучить вже буквально, бо ним розпорядитись самостійно ми прав не маємо(
Як ми дійшли до цього? Як вдалось покидькам нас всіх пересварити, мовою, вірою, історією, аби на піку нашого роздраю між собою всучувати нам в керманичі чим далі тим більш цинічних соціопатів починаючі з 2010 року, яким доля людей, їх життя від мала до велика і цілої країни, буквально і відверто і демонстративно ДО С®АКИ!!!!
2019 рік, в цьому контексті страшної і невідворотньої трагедії, є найбезумнійший!!!!!!!!
Вибір між життям і смертю «ми» зробили на користь останього.
Отруєні солодощами цинічних обіцянок соціопатів, ми і досі в полоні цієї діабетичної коми😢😢😢😢, коли з нами можна робити все що взбреде в голову найяскравіших представників соцвопатів, фріків, відвертих садистів, неприхованих зрадників і великої колонії грантодерів за духом, яким байдуже через яку соломинку пити кров людську як воду і всі залишки прав і свобод людей і незалежності України. 2019 -рік тотальних втрат безповоротніх, кульмінація любові до палких промов маріонеток тнк і місцевих олігархів, які ніколи не втрачали добрих стосунків з путіним його прибічниками.
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10.06.2025 09:02 Ответить
Так само як і в США;" наріт" хоче прАстих рішень, тому вибирає популістів, а складні та тривалі проблеми вирішувати не бажає
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10.06.2025 09:12 Ответить
Поляки теж па-прастому захотіли.
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10.06.2025 09:15 Ответить
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10.06.2025 09:25 Ответить
Нічого подібного! День, який фактично віддав Україну в лапи ***** з його кацапо-орками, - це 07 лютого 2010 року. А далі все було вже як похідне від цієї дати.
Причому, як згодом виясниллось, ті вибори були зфальсифіковані в інтересах Віть Пйордича, тобто в інтересах ригалів, тобто в інтересах *****.
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10.06.2025 09:21 Ответить
Але потім овоч втік, і з'явилась можливість та привід все виправити.
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10.06.2025 09:36 Ответить
Так і є. Одне не зрозуміло в чому я не права, якщо я прямо написала про 2010 рік, рік коли ментально заради влади народ розламали по живому на три сорти і кожна наступна блдь рвала все глибші рани між нами.
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10.06.2025 09:50 Ответить
А як всирались мерзотні рашисти про "дом прафсаюзов" у Одесі..... а зараз ******** без розбору! Кацапи - брехливі мерзотні створіння, нелюди.
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10.06.2025 10:33 Ответить
Ответных ударов по городам врага традиционно не будет. Будем и дальше сохранять особый комфорт российских нацистов.
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10.06.2025 10:38 Ответить
Шёл 4й год войны
10 сраных шахедов не в состоянии збить в Одессе. Шо ви там вообще делаете...позор
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10.06.2025 10:40 Ответить
як в Миколаєві ,Херсоні ,так і в Одесі , всі віддалися зеленському 🤡 , мотивація була така : він швидко закінчить війну ...Бо Петро Порошенко барига, на війні заробляє ...хочеться всіх цих закоханих в зеленську пад*о ,обкласти всіма матюгами світу ,але зеленський надовго ,а йому треба знищення громадян України ,для звіту перед кремлем !!!
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10.06.2025 11:49 Ответить
 
 