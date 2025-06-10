Последствия вражеской атаки на Одессу: два человека погибли, пострадали девять человек. ФОТОрепортаж
В ночь на 10 июня россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, враг применил более 10 БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
"В результате атаки погибли двое мужчин. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.
Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.
"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - отметили в прокуратуре.
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(Починається повномасштабка).
Зе-шобла: Від Зелі нічого не залежить!
Зеля: Я знищу корупцію.
(Зелені крадуть як не в себе).
Зе-шобла: Це народ винний!
Зеля: Я домовлюсь з Трампом.
(Розвалює відносини з Трампом).
Зе-шобла: Це Трамп винний!
Мало, правда, але як є.
Ми ж дійсно добрий народ, працьовитий, винахідливий, розумний, щирий народ.
Як могло статися суцільне затьмарення розуму під час начеб то нашого вибору тих кому ми вручаємо наші життя, зараз це звучить вже буквально, бо ним розпорядитись самостійно ми прав не маємо(
Як ми дійшли до цього? Як вдалось покидькам нас всіх пересварити, мовою, вірою, історією, аби на піку нашого роздраю між собою всучувати нам в керманичі чим далі тим більш цинічних соціопатів починаючі з 2010 року, яким доля людей, їх життя від мала до велика і цілої країни, буквально і відверто і демонстративно ДО С®АКИ!!!!
2019 рік, в цьому контексті страшної і невідворотньої трагедії, є найбезумнійший!!!!!!!!
Вибір між життям і смертю «ми» зробили на користь останього.
Отруєні солодощами цинічних обіцянок соціопатів, ми і досі в полоні цієї діабетичної коми😢😢😢😢, коли з нами можна робити все що взбреде в голову найяскравіших представників соцвопатів, фріків, відвертих садистів, неприхованих зрадників і великої колонії грантодерів за духом, яким байдуже через яку соломинку пити кров людську як воду і всі залишки прав і свобод людей і незалежності України. 2019 -рік тотальних втрат безповоротніх, кульмінація любові до палких промов маріонеток тнк і місцевих олігархів, які ніколи не втрачали добрих стосунків з путіним його прибічниками.
Причому, як згодом виясниллось, ті вибори були зфальсифіковані в інтересах Віть Пйордича, тобто в інтересах ригалів, тобто в інтересах *****.
10 сраных шахедов не в состоянии збить в Одессе. Шо ви там вообще делаете...позор