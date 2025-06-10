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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Россияне атаковали Одессу беспилотниками, - мэр

шахеди

В ночь на 10 июня Одессу атаковали российские беспилотники.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах. Город под атакой ударных беспилотников! В городе слышны взрывы!" - написал он.

Напомним, вечером 9 июня российские войска запустили по Украине ударные БПЛА.

Смотрите: Атака БПЛА на Одессу: повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Количество пострадавших возросло до 5 (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3776) Одесса (7921) Одесская область (3642) Одесский район (181) война в Украине (4715)


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Таки було гучно протягом десь 10-15 хвилин.
Якісь незвичні звуки роботи ППО.
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10.06.2025 01:28 Ответить
Попередньо є влучання у пологовий будинок 🤬
Відео - https://t.me/our_odessa/86658
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10.06.2025 01:48 Ответить
😢😢😢
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10.06.2025 01:49 Ответить
Фото наслідків
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10.06.2025 02:50 Ответить
Жахливі відео кадри наслідків влучань - https://t.me/odessa_infonews/70696
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10.06.2025 02:56 Ответить
Срочно - отомсть за Одессу!!! щобы кацапы прокляли о.ездола пыни и десятое колено... ЗЫ... Уже щырi окацапленi в штабi авiацii тихоокеанського флорту (по жiнцi), путiнiсти ПОчАЛи СУВоРО ПРОКЛИНАТИ АБАЛДУЯ ПЫНЮ, за вiйну. А ще 3 роки назад так захоплювалися тим недопалком обсмоктаним, так захоплювалися...Так вiрили в пиню, що той прибере, за 3 днi, до рук Украiну. А тепер тiльки омрiюють потрапити в Украiну на дожытие. Дай бог, щоби кордони були запертi не меньше нiж на100 рокiв. АМiНЬ !!! Не бачити запроданцям колись рiдноi iм Одеси... i о да заняться наконец-то реконструкцией центра старой Одессы, лишить компактности проживания проросийских выкидышей бывших коммуняк, а нынче ждунов, которые лелеют мысль, с приходом нараисдесанта, взять в руки автоматы и лично расстреливать украинцев. .урва, лично слышал из первых уст такие чаянья, за шо и зарядил в репу. MORE ЗЫ... Пересыпь с Молдованкой прицепом.
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10.06.2025 05:00 Ответить
 
 