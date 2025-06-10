Россияне атаковали Одессу беспилотниками, - мэр
В ночь на 10 июня Одессу атаковали российские беспилотники.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах. Город под атакой ударных беспилотников! В городе слышны взрывы!" - написал он.
Напомним, вечером 9 июня российские войска запустили по Украине ударные БПЛА.
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Якісь незвичні звуки роботи ППО.
Відео - https://t.me/our_odessa/86658