Атака БПЛА на Одессу: повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Количество пострадавших возросло до 5 (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 3 июня российские захватчики массированно атаковали Одессу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили.

На данный момент сообщения о пострадавших отсутствуют.

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По информации ГСЧС Украины, в результате российской атаки пострадали 4 человека

По разным адресам вспыхнули пожары.

Самая масштабная была в складских помещениях с продуктами питания.

Также в частном секторе сгорели 2 автомобиля, пострадали гаражи и дома.

Позже в прокуратуре Одесской области сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 5.



























