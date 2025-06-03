Атака БПЛА на Одессу: повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Количество пострадавших возросло до 5 (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 3 июня российские захватчики массированно атаковали Одессу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
В результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили.
На данный момент сообщения о пострадавших отсутствуют.
По информации ГСЧС Украины, в результате российской атаки пострадали 4 человека
По разным адресам вспыхнули пожары.
Самая масштабная была в складских помещениях с продуктами питания.
Также в частном секторе сгорели 2 автомобиля, пострадали гаражи и дома.
Позже в прокуратуре Одесской области сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 5.
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alexandr shamov
показать весь комментарий03.06.2025 07:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий03.06.2025 08:18 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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