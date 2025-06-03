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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Атака БПЛА на Одессу: повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Количество пострадавших возросло до 5 (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 3 июня российские захватчики массированно атаковали Одессу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

В результате атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили.

На данный момент сообщения о пострадавших отсутствуют.

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По информации ГСЧС Украины, в результате российской атаки пострадали 4 человека

По разным адресам вспыхнули пожары.

Самая масштабная была в складских помещениях с продуктами питания.

Также в частном секторе сгорели 2 автомобиля, пострадали гаражи и дома.

Позже в прокуратуре Одесской области сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 5.

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

беспилотник (3747) обстрел (27760) Одесса (7918) Одесская область (3632) Одесский район (177)


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Дай, Бог, без жертв. Але ж бо, канонада була сильною. Слава ЗСУ !!!
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03.06.2025 07:20 Ответить
Рашиські чорти не припиняють воювати з мирним населенням ,на жаль влада не хоче помічати злочини варварів.
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03.06.2025 08:18 Ответить
 
 