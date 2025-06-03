Атака БпЛА на Одесу: пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 5 (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 3 червня російські загарбники масовано атакували Одесу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки.
На цей час повідомлення про постраждалих відсутні.
За інформацією ДСНС України, внаслідок російської атаки постраждали 4 людини
За різними адресами спалахнули пожежі.
Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування.
Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки.
Згодом у прокуратурі Одеської області повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до 5
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alexandr shamov
показати весь коментар03.06.2025 07:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар03.06.2025 08:18 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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