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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Атака БпЛА на Одесу: пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 5 (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 3 червня російські загарбники масовано атакували Одесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки.

На цей час повідомлення про постраждалих відсутні.

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За інформацією ДСНС України, внаслідок російської атаки постраждали 4 людини

За різними адресами спалахнули пожежі.

Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування.

Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки.

Згодом у прокуратурі Одеської області повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до 5

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Балаклію на Харківщині, одна людина загинула

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

безпілотник (4315) обстріл (29082) Одеса (5496) Одеська область (3285) Одеський район (185)


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Дай, Бог, без жертв. Але ж бо, канонада була сильною. Слава ЗСУ !!!
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03.06.2025 07:20 Відповісти
Рашиські чорти не припиняють воювати з мирним населенням ,на жаль влада не хоче помічати злочини варварів.
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03.06.2025 08:18 Відповісти
 
 