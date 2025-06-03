Ворог масовано атакував Балаклію на Харківщині, одна людина загинула

Уночі 3 червня російські ударні безпілотники масовано атакували Балаклію, зафіксовано декілька влучань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

"Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності.

На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби.

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