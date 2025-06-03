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Новини Атака дронів на Харківщину
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Ворог масовано атакував Балаклію на Харківщині, одна людина загинула

БпЛА масовано атакували Балаклії

Уночі 3 червня російські ударні безпілотники масовано атакували Балаклію, зафіксовано декілька влучань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

"Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності.

На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби.

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Автор: 

безпілотник (4315) обстріл (29082) Балаклія (279) Харківська область (1057) Ізюмський район (88)


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