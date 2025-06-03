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Новости Атака дронов на Харьковщину
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Враг массированно атаковал Балаклею в Харьковской области, один человек погиб

БПЛА массированно атаковали Балаклее

Ночью 3 июня российские ударные беспилотники массированно атаковали Балаклею, зафиксировано несколько попаданий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

"Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности.

К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия", - говорится в сообщении.

Сейчас на местах попаданий работают соответствующие службы.

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Автор: 

беспилотник (3747) обстрел (27760) Балаклея (265) Харьковская область (1047) Изюмский район (89)


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