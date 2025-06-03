Враг массированно атаковал Балаклею в Харьковской области, один человек погиб
Ночью 3 июня российские ударные беспилотники массированно атаковали Балаклею, зафиксировано несколько попаданий
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.
"Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности.
К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия", - говорится в сообщении.
Сейчас на местах попаданий работают соответствующие службы.
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