Враг массированно атаковал Балаклею в Харьковской области, один человек погиб

Ночью 3 июня российские ударные беспилотники массированно атаковали Балаклею, зафиксировано несколько попаданий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

"Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности.

К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия", - говорится в сообщении.

Сейчас на местах попаданий работают соответствующие службы.

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