Массированная дроновая атака РФ на Харьковщину: под ударом 3 района, повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Ночью 1 июня 2025 года войска РФ осуществили массированный обстрел Изюмского, Лозовского и Купянского районов, применив 13 БпЛА типа "Герань-2".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в г. Балаклея зафиксировано попадание БпЛА в землю рядом с частным домом. Повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.

В г. Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Пострадала женщина, испытав острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.

В с. Великий Бурлук в результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон в здании Великобурлукского поселкового совета и автомобиль.

В г. Изюм в результате попадания БпЛА горело складское здание.

В с. Бунаково в результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.

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