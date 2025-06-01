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Массированная дроновая атака РФ на Харьковщину: под ударом 3 района, повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Ночью 1 июня 2025 года войска РФ осуществили массированный обстрел Изюмского, Лозовского и Купянского районов, применив 13 БпЛА типа "Герань-2".

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в г. Балаклея зафиксировано попадание БпЛА в землю рядом с частным домом. Повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.

В г. Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Пострадала женщина, испытав острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.

В с. Великий Бурлук в результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон в здании Великобурлукского поселкового совета и автомобиль.

В г. Изюм в результате попадания БпЛА горело складское здание.

В с. Бунаково в результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.

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наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини

Автор: 

Изюм (278) Балаклея (264) дроны (4074) Харьковская область (1040) Изюмский район (88) Купянский район (238) Лозовский район (5) Великий Бурлук (4) Лозовая (3) Бунаково (1)


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А починалася, уся ця історія на Харківщині, ще з Кушнарьова, допи і гепи, авакіна… Мішєбратія… АтінРот …, як і на Донеччині та в Криму!!
Кучма, табачники, литвини, льовочкіни, Севере-донецьке збіговисько ригоАНАЛІВ з московітами, прапорами! ….
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01.06.2025 09:00 Ответить
Трошки не так.
Починалось це з: «Только нє Порошенко! », і фіналу виборів 19.04.2019.
Названі вами кацапофіли у період 2014-2019 не дуже борзо відсвічували...
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01.06.2025 09:41 Ответить
 
 