Один человек погиб и трое ранены вследствие атаки РФ на Купянск и Волчанские Хутора

Сегодня, 31 мая, российские войска обстреляли г. Купянск и с. Волчанские Хутора в Харьковской области, вследсвие чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в с. Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде. Ранения различной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.



В г. Купянск вследствие вражеского удара погибла 63-летняя женщина. 65-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

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