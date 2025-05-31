Один человек погиб и трое ранены вследствие атаки РФ на Купянск и Волчанские Хутора
Сегодня, 31 мая, российские войска обстреляли г. Купянск и с. Волчанские Хутора в Харьковской области, вследсвие чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в с. Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде. Ранения различной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.
В г. Купянск вследствие вражеского удара погибла 63-летняя женщина. 65-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.
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