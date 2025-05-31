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7 человек пострадали из-за удара КАБов по пригороду Харькова, есть разрушения. ФОТОрепортаж

7 человек пострадали в результате утреннего обстрела пригородов Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Васищево и Безлюдовке зафиксировано разрушение жилых и админзданий, пожары на территории предприятия.

На месте работали спасатели, пиротехники и местная пожарная команда.

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последствия обстрела Харькова
последствия обстрела Харькова
последствия обстрела Харькова
последствия обстрела Харькова
последствия обстрела Харькова
последствия обстрела Харькова

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Харькове были слышны взрывы: вражеские КАБы упали за пределами города.

Автор: 

Харьков (7551) Харьковская область (1034) Харьковский район (320) Безлюдовка (1) Васищево (2)


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