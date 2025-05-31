7 людей постраждали через удар КАБів по передмістю Харкова, є руйнування. ФОТОрепортаж

7 людей постраждали внаслідок ранкового обстрілу передмість Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Васищевому та Безлюдівці зафіксовано руйнування житлових і адмінбудівель, пожежі на території підприємства.

На місці працювали рятувальники, піротехніки та місцева пожежна команда.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Харкові було чути вибухи: ворожі КАБи впали за межами міста.