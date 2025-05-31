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У Харкові було чути вибухи: ворожі КАБи впали за межами міста (оновлено)

Наслідки масованого удару по Харкову

Наразі жителі деяких районів Харкова чують вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація перевіряється.

На цю хвилину інформації щодо потерпілих не надходило.

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За даними Повітряних сил, ворог запускає КАБи у бік Харкова. 

"Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста", - уточнив пізніше мер Харкова Ігор Терехов.

Автор: 

Харків (5668) КАБ (380) Харківська область (1045) Харківський район (320)


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Живу на самому високому місці Харкова - Холодній Горі. Навіть позавчора, коли бомбили Чугуїв - було чутно вибухи. Зараз же - повна тиша...
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31.05.2025 10:55 Відповісти
Резніков з бакановим і їх заступниками і однодумцями, мабуть, десь теж, стоять на захисті України!! Гончарук з дубілєтом і своєю численною шоблою, теж не стоять осторонь ЗАХИСТУ України!! Посади отримали в урядовому кварталі, записи в трудовій книжці, їм в кадрах зробили, саме час бути на захисті України?!?! Доля, пройдисвіта портнова, зобов'язує!!
Слава Україні!
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31.05.2025 10:57 Відповісти
 
 