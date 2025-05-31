У Харкові було чути вибухи: ворожі КАБи впали за межами міста (оновлено)

Наразі жителі деяких районів Харкова чують вибухи.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація перевіряється.

На цю хвилину інформації щодо потерпілих не надходило.

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За даними Повітряних сил, ворог запускає КАБи у бік Харкова.

"Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста", - уточнив пізніше мер Харкова Ігор Терехов.