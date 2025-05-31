В Харькове были слышны взрывы: вражеские КАБы упали за пределами города (обновлено)

Сейчас жители некоторых районов Харькова слышат взрывы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информация проверяется.

На эту минуту информации о пострадавших не поступало.

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По данным Воздушных сил, враг запускает КАБы в сторону Харькова.

"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города", - уточнил позже мэр Харькова Игорь Терехов.