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В Харькове были слышны взрывы: вражеские КАБы упали за пределами города (обновлено)

Последствия массированного удара по Харькову

Сейчас жители некоторых районов Харькова слышат взрывы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информация проверяется.

На эту минуту информации о пострадавших не поступало.

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По данным Воздушных сил, враг запускает КАБы в сторону Харькова.

"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города", - уточнил позже мэр Харькова Игорь Терехов.

Автор: 

Харьков (7551) КАБ (378) Харьковская область (1034) Харьковский район (320)


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Живу на самому високому місці Харкова - Холодній Горі. Навіть позавчора, коли бомбили Чугуїв - було чутно вибухи. Зараз же - повна тиша...
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31.05.2025 10:55 Ответить
Минут 20 назад бабахнуло. Далеко, но слышно было
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31.05.2025 11:15 Ответить
Резніков з бакановим і їх заступниками і однодумцями, мабуть, десь теж, стоять на захисті України!! Гончарук з дубілєтом і своєю численною шоблою, теж не стоять осторонь ЗАХИСТУ України!! Посади отримали в урядовому кварталі, записи в трудовій книжці, їм в кадрах зробили, саме час бути на захисті України?!?! Доля, пройдисвіта портнова, зобов'язує!!
Слава Україні!
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31.05.2025 10:57 Ответить
 
 