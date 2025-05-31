РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7852 посетителя онлайн
Новости
524 1

Харьков и Изюм подверглись атаке дронов: ранен человек, повреждены предприятия

Шахеды атакуют Харьков

В ночь на субботу, 31 мая 2025 года, в Харькове были взрывы. Город находился под атакой вражеских БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Впоследствии стало известно о последствиях атаки Харькова вражескими БПЛА:

  • Киевский район: попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар;
  • Шевченковский район: в результате обстрела произошел пожар.

По данным ОВА, в Киевском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, Изюм также оказался под ударом вражеских беспилотников.

В городе раздавались взрывы.

Предварительно, зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия.

На эту минуту, информация о пострадавших не поступала.

Автор: 

обстрел (27716) Харьков (7551) Изюм (277) дроны (4070) Харьковская область (1034) Изюмский район (86) Харьковский район (320)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/voynareal/115671 🔥 Ліквідація свинособак в Рильську: вночі по готелю - місцю розташування ЗС рф прилетіли ударні дрони.
І це ще не все. Русня пише, що невідомі БПЛА бомбили багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Масові нальоти були й на сусідній Льгов, де теж зосереджується велике скупчення рашистів.
показать весь комментарий
31.05.2025 07:49 Ответить
 
 