Харьков и Изюм подверглись атаке дронов: ранен человек, повреждены предприятия

В ночь на субботу, 31 мая 2025 года, в Харькове были взрывы. Город находился под атакой вражеских БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Впоследствии стало известно о последствиях атаки Харькова вражескими БПЛА:

Киевский район: попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар;

Шевченковский район: в результате обстрела произошел пожар.

По данным ОВА, в Киевском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, Изюм также оказался под ударом вражеских беспилотников.

В городе раздавались взрывы.

Предварительно, зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия.

На эту минуту, информация о пострадавших не поступала.