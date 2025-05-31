Харьков и Изюм подверглись атаке дронов: ранен человек, повреждены предприятия
В ночь на субботу, 31 мая 2025 года, в Харькове были взрывы. Город находился под атакой вражеских БПЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Впоследствии стало известно о последствиях атаки Харькова вражескими БПЛА:
- Киевский район: попадание в крышу на территории предприятия. Вспыхнул пожар;
- Шевченковский район: в результате обстрела произошел пожар.
По данным ОВА, в Киевском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, Изюм также оказался под ударом вражеских беспилотников.
В городе раздавались взрывы.
Предварительно, зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия.
На эту минуту, информация о пострадавших не поступала.
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І це ще не все. Русня пише, що невідомі БПЛА бомбили багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Масові нальоти були й на сусідній Льгов, де теж зосереджується велике скупчення рашистів.