Харків та Ізюм перебували під атакою дронів: поранено людину, пошкоджено підприємства
У ніч на суботу, 31 травня 2025 року, у Харкові лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Згодом стало відомо про наслідки атаки Харкова ворожими БпЛА.
- Київський район. Влучання в дах на території підприємства. Спалахнула пожежа.
- Шевченківський район. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.
За даними ОВА, в Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала одна людина. Медики надають всю необхідну допомогу.
Окрім того, Ізюм також опинився під ударом ворожих безпілотників.
В місті лунали вибухи.
Попередньо, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства.
На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила.
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І це ще не все. Русня пише, що невідомі БПЛА бомбили багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Масові нальоти були й на сусідній Льгов, де теж зосереджується велике скупчення рашистів.