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Новини
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Харків та Ізюм перебували під атакою дронів: поранено людину, пошкоджено підприємства

Шахеди атакують Харків

У ніч на суботу, 31 травня 2025 року, у Харкові лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом стало відомо про наслідки атаки Харкова ворожими БпЛА.

  • Київський район. Влучання в дах на території підприємства. Спалахнула пожежа.
  • Шевченківський район. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

За даними ОВА, в Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала одна людина. Медики надають всю необхідну допомогу.

Окрім того, Ізюм також опинився під ударом ворожих безпілотників.

В місті лунали вибухи.

Попередньо, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства.

На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила.

Автор: 

обстріл (29037) Харків (5668) Ізюм (338) дрони (4863) Харківська область (1045) Ізюмський район (86) Харківський район (320)


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І це ще не все. Русня пише, що невідомі БПЛА бомбили багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Масові нальоти були й на сусідній Льгов, де теж зосереджується велике скупчення рашистів.
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31.05.2025 07:49 Відповісти
 
 