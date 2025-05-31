Харків та Ізюм перебували під атакою дронів: поранено людину, пошкоджено підприємства

У ніч на суботу, 31 травня 2025 року, у Харкові лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом стало відомо про наслідки атаки Харкова ворожими БпЛА.

Київський район. Влучання в дах на території підприємства. Спалахнула пожежа.

Шевченківський район. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

За даними ОВА, в Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала одна людина. Медики надають всю необхідну допомогу.

Окрім того, Ізюм також опинився під ударом ворожих безпілотників.

В місті лунали вибухи.

Попередньо, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства.

На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила.