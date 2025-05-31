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Новини Обстріли Харківщини Обстріли Куп’янська
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Одна людина загинула і три поранені внаслідок атаки РФ на Куп’янськ та Вовчанські Хутори

Наслідки атак на Куп’янськ

Сьогодні, 31 травня, російські війська обстріляли м. Куп’янськ та с. Вовчанські Хутори в Харківській області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, у с. Вовчанські Хутори окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільних, які були на городі. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні.

У м. Куп’янськ внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка. 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

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Автор: 

обстріл (29037) Харківська область (1049) Куп’янський район (235) Чугуївський район (132) Куп’янськ (799) Вовчанські Хутори (1)


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