Одна людина загинула і три поранені внаслідок атаки РФ на Куп’янськ та Вовчанські Хутори

Сьогодні, 31 травня, російські війська обстріляли м. Куп’янськ та с. Вовчанські Хутори в Харківській області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, у с. Вовчанські Хутори окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільних, які були на городі. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні.



У м. Куп’янськ внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка. 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

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