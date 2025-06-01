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Масована дронова атака РФ на Харківщину: під ударом 3 райони, пошкоджено цивільну інфраструктуру та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Вночі 1 червня 2025 року війська РФ здійснили масований обстріл Ізюмського, Лозівського та Куп'янського районів, застосувавши 13 БпЛА типу "Герань-2".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Балаклія зафіксовано влучання БпЛА в землю поряд з приватним будинком. Пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний одноповерховий будинок та автомобіль.

У м. Лозова внаслідок влучання БпЛА горіла покрівля майстерні навчального закладу. Постраждала жінка, зазнавши гострої реакції на стрес. Також пошкоджено скління вікон гуртожитку, кафе та багатоквартирного будинку.

У с. Великий Бурлук внаслідок влучання БпЛА спалахнув другий поверх адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон в будівлі Великобурлуцької селищної ради та автомобіль.

У м. Ізюм внаслідок влучання БпЛА горіла складська будівля.

У с. Бунакове внаслідок падіння БпЛА пошкоджено ЛЕП.

Також читайте: Одна людина загинула і три поранені внаслідок атаки РФ на Куп’янськ та Вовчанські Хутори

наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини
наслідки обстрілу Харківщини

Автор: 

Ізюм (339) Балаклія (278) дрони (4865) Харківська область (1049) Ізюмський район (87) Куп’янський район (236) Лозівський район (6) Великий Бурлук (4) Лозова (3) Бунакове (1)


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А починалася, уся ця історія на Харківщині, ще з Кушнарьова, допи і гепи, авакіна… Мішєбратія… АтінРот …, як і на Донеччині та в Криму!!
Кучма, табачники, литвини, льовочкіни, Севере-донецьке збіговисько ригоАНАЛІВ з московітами, прапорами! ….
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01.06.2025 09:00 Відповісти
Трошки не так.
Починалось це з: «Только нє Порошенко! », і фіналу виборів 19.04.2019.
Названі вами кацапофіли у період 2014-2019 не дуже борзо відсвічували...
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01.06.2025 09:41 Відповісти
 
 