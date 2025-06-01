Масована дронова атака РФ на Харківщину: під ударом 3 райони, пошкоджено цивільну інфраструктуру та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Вночі 1 червня 2025 року війська РФ здійснили масований обстріл Ізюмського, Лозівського та Куп'янського районів, застосувавши 13 БпЛА типу "Герань-2".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Балаклія зафіксовано влучання БпЛА в землю поряд з приватним будинком. Пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний одноповерховий будинок та автомобіль.

У м. Лозова внаслідок влучання БпЛА горіла покрівля майстерні навчального закладу. Постраждала жінка, зазнавши гострої реакції на стрес. Також пошкоджено скління вікон гуртожитку, кафе та багатоквартирного будинку.

У с. Великий Бурлук внаслідок влучання БпЛА спалахнув другий поверх адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон в будівлі Великобурлуцької селищної ради та автомобіль.

У м. Ізюм внаслідок влучання БпЛА горіла складська будівля.

У с. Бунакове внаслідок падіння БпЛА пошкоджено ЛЕП.

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