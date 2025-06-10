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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Росіяни атакували Одесу безпілотниками, - мер

шахеди

В ніч на 10 червня Одесу атакували російські безпілотники.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників! В місті чутно вибухи!" - написав він.

Нагадаємо, ввечері 9 червня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.

Читайте: Ворог атакує Одесу ударними БпЛА, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4348) Одеса (5500) Одеська область (3295) Одеський район (189) війна в Україні (4750)


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Таки було гучно протягом десь 10-15 хвилин.
Якісь незвичні звуки роботи ППО.
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10.06.2025 01:28 Відповісти
Попередньо є влучання у пологовий будинок 🤬
Відео - https://t.me/our_odessa/86658
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10.06.2025 01:48 Відповісти
😢😢😢
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10.06.2025 01:49 Відповісти
Фото наслідків
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10.06.2025 02:50 Відповісти
Жахливі відео кадри наслідків влучань - https://t.me/odessa_infonews/70696
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10.06.2025 02:56 Відповісти
 
 