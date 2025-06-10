Росіяни атакували Одесу безпілотниками, - мер
В ніч на 10 червня Одесу атакували російські безпілотники.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників! В місті чутно вибухи!" - написав він.
Нагадаємо, ввечері 9 червня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.
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Якісь незвичні звуки роботи ППО.
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