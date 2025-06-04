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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Ворог атакує Одесу ударними БпЛА, - ОВА

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В ніч на 4 квітня російські війська атакують Одесу ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!" - написав він.

Читайте: Атака БпЛА на Одесу: пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Кількість постраждалих зросла до 5 (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4322) Одеса (5496) Одеська область (3285) Одеський район (186) війна в Україні (4670)


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Звіріють орки на болотах і особливо кремлівський вибл@док ,
який скоро здохне 👹
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04.06.2025 01:18 Відповісти
Быстрее ты от шахида сдохнешь, гавно.
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04.06.2025 01:51 Відповісти
Завив болотний, слава Україні
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04.06.2025 01:58 Відповісти
 
 