Ворог атакує Одесу ударними БпЛА, - ОВА
В ніч на 4 квітня російські війська атакують Одесу ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!" - написав він.
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який скоро здохне 👹