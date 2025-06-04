Враг атаковал Одессу ударными БПЛА, - ОВА
В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!" - написал он.
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який скоро здохне 👹