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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Враг атаковал Одессу ударными БПЛА, - ОВА

Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в

В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!" - написал он.

Читайте: Атака БПЛА на Одессу: повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Количество пострадавших возросло до 5 (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3752) Одесса (7919) Одесская область (3635) Одесский район (178) война в Украине (4634)


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Звіріють орки на болотах і особливо кремлівський вибл@док ,
який скоро здохне 👹
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04.06.2025 01:18 Ответить
Завив болотний, слава Україні
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04.06.2025 01:58 Ответить
 
 