Наслідки ворожої атаки на Одесу: дві людини загинули, постраждало дев’ятеро людей. ФОТОрепортаж
У ніч на 10 червня росіяни вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками.За попередньою інформацією, ворог застосував понад 10 БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
"Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.
"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", - зазначили у прокуратурі.
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(Починається повномасштабка).
Зе-шобла: Від Зелі нічого не залежить!
Зеля: Я знищу корупцію.
(Зелені крадуть як не в себе).
Зе-шобла: Це народ винний!
Зеля: Я домовлюсь з Трампом.
(Розвалює відносини з Трампом).
Зе-шобла: Це Трамп винний!
Мало, правда, але як є.
Ми ж дійсно добрий народ, працьовитий, винахідливий, розумний, щирий народ.
Як могло статися суцільне затьмарення розуму під час начеб то нашого вибору тих кому ми вручаємо наші життя, зараз це звучить вже буквально, бо ним розпорядитись самостійно ми прав не маємо(
Як ми дійшли до цього? Як вдалось покидькам нас всіх пересварити, мовою, вірою, історією, аби на піку нашого роздраю між собою всучувати нам в керманичі чим далі тим більш цинічних соціопатів починаючі з 2010 року, яким доля людей, їх життя від мала до велика і цілої країни, буквально і відверто і демонстративно ДО С®АКИ!!!!
2019 рік, в цьому контексті страшної і невідворотньої трагедії, є найбезумнійший!!!!!!!!
Вибір між життям і смертю «ми» зробили на користь останього.
Отруєні солодощами цинічних обіцянок соціопатів, ми і досі в полоні цієї діабетичної коми😢😢😢😢, коли з нами можна робити все що взбреде в голову найяскравіших представників соцвопатів, фріків, відвертих садистів, неприхованих зрадників і великої колонії грантодерів за духом, яким байдуже через яку соломинку пити кров людську як воду і всі залишки прав і свобод людей і незалежності України. 2019 -рік тотальних втрат безповоротніх, кульмінація любові до палких промов маріонеток тнк і місцевих олігархів, які ніколи не втрачали добрих стосунків з путіним його прибічниками.
Причому, як згодом виясниллось, ті вибори були зфальсифіковані в інтересах Віть Пйордича, тобто в інтересах ригалів, тобто в інтересах *****.