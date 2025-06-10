Наслідки ворожої атаки на Одесу: дві людини загинули, постраждало дев’ятеро людей. ФОТОрепортаж

У ніч на 10 червня росіяни вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками.За попередньою інформацією, ворог застосував понад 10 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

"Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", - зазначили у прокуратурі.

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