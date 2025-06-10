Сьогодні до знищення "шахедів" залучали також екіпажі зенітних дронів, - Ігнат

У ніч на 10 червня 2025 року РФ атакувала Київ з усіх сторін, тому до боротьби із "шахедами" залучали всі наявні засоби протиповітряної оборони.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує проти нас війну, Київ неодноразово піддавався таким атакам, як сьогодні. Великою кількістю засобів повітряного нападу: і крилаті, і балістичні ракети, дрони. З усіх сторін фактично. Північ, південь, схід, захід на Київ заходили, оточуючи його з різних боків, завдаючи ударів", - розповів він.

За словами Ігната, це ускладнює роботу протиповітряної оборони.

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"Тому що залучаються всі засоби, які наявні в нас сьогодні. Працює авіація Повітряних сил, армійська авіація. Працюють мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби, ППО Сухопутних військ, зенітно-ракетні війська.

Відповідно теж екіпажі зенітних дронів. Сьогодні цей напрямок доволі набуває поширення, тому що є перші результати не лише по розвідувальних БпЛА ближче до лінії розмежування. Власне застосовуються вони і по БпЛА типу "Шахед". Проходить навчання", - додав він.

Обстріл 10 червня 2025 року

У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.

На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.

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