Ігнат: Шрапнель у "Шахедах", які атакували Київ, створена для максимальної шкоди людям і техніці
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив небезпеку шрапнелі, яку ворог використовує у бойових частинах "Шахедів" та ракет.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, такі снаряди мають різні типи бойового оснащення - термобаричні, осколково-фугасні або шрапнельні. Останній тип особливо небезпечний тим, що вражає максимально широку площу та призначений не лише для знищення техніки, а й для ураження людей.
"Шрапнель використовується, щоб уразити якомога більші відстані і не лише техніку, автомобілі, але й людей", - зазначив Ігнат.
Він також закликав громадян дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги: "При таких атаках не можна перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту ці елементи становлять смертельну загрозу для життя громадян".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ті фейкові угоди (бо насправді, всі вони лише нікчемні та ні до чого не зобов'язуючі меморандуми про наміри у безпековій сфері" й не більше) були потрібні лише для того, щоб наш турист мав виправдання для своїх пустопорожніх вояжів. Любить він вигулювати свій літачок із системою управління ігор у польоті! А ще, щоб приховати суцільну зрадницьку бездіяльність на користь ворога.Ряд країн могли й були готові підписати з Україною не такі гучні, але реальні безпекові угоди - усе, як належиться: з ратифікацією, зобов'язаннями... Але за ініціативою укрсучвлади їх було замінено безглуздими меморандумами. Покажіть мені хоч когось в Україні, кого б захистили ці папірчики? Ну, крім єдино самого Zеленського. Той для себе персонально скрізь щось виторгує, падлота... Зрештою, українчики його після цього ще більше *******. Хіба ні?
а ми все граємо в дартаньянів.
десь так само німці скинули на британію бомб та ФАУ-ракет, 3 млн біженців.
росія тільки за 2024-2025 рік скинула на Україну 40 тис КАБів, 8-10 млн біженців
Україна не скинула на росію нікуя, в порівнянні з попередніми цифрами.
і якісь ідіоти ще вилазять і розповідають, що нам по росї нізя, ми харошіє. так це точний шлях до поразки та самознищення народу та України.
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
Дас іст фантастішь!
Цікаво, а для чого взагалі була створена шрапнель, га?
І чи навряд Ігнат їх пєрєубєділ.
а чому москалям завершувати війну? жерти ще є шо, будинки цілі, і по ним не стріляють.
Прітула купить.