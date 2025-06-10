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Новини Атака шахедів на Київ
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Ігнат: Шрапнель у "Шахедах", які атакували Київ, створена для максимальної шкоди людям і техніці

київ

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив небезпеку шрапнелі, яку ворог використовує у бойових частинах "Шахедів" та ракет.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, такі снаряди мають різні типи бойового оснащення - термобаричні, осколково-фугасні або шрапнельні. Останній тип особливо небезпечний тим, що вражає максимально широку площу та призначений не лише для знищення техніки, а й для ураження людей.

"Шрапнель використовується, щоб уразити якомога більші відстані і не лише техніку, автомобілі, але й людей", - зазначив Ігнат.

Він також закликав громадян дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги: "При таких атаках не можна перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту ці елементи становлять смертельну загрозу для життя громадян".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні до знищення "шахедів" залучали також екіпажі зенітних дронів, - Ігнат

Автор: 

Ігнат Юрій (809) Шахед (1174)


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Топ коментарі
+12
А пригадуєте, скільки пафосу було із підписанням отих 30-ти "Угод про гарантії безпеки"? Як воно щічки небриті роздувало, хвоста розпушувало, як вихвалялося "найамбітнішими безпековими угодами"! А тепер нагадайте мені, коли ви останній раз чули про них хоч згадку? "Ах, ви нє панімаєтє, єта савсєм другоє!"

Ті фейкові угоди (бо насправді, всі вони лише нікчемні та ні до чого не зобов'язуючі меморандуми про наміри у безпековій сфері" й не більше) були потрібні лише для того, щоб наш турист мав виправдання для своїх пустопорожніх вояжів. Любить він вигулювати свій літачок із системою управління ігор у польоті! А ще, щоб приховати суцільну зрадницьку бездіяльність на користь ворога.Ряд країн могли й були готові підписати з Україною не такі гучні, але реальні безпекові угоди - усе, як належиться: з ратифікацією, зобов'язаннями... Але за ініціативою укрсучвлади їх було замінено безглуздими меморандумами. Покажіть мені хоч когось в Україні, кого б захистили ці папірчики? Ну, крім єдино самого Zеленського. Той для себе персонально скрізь щось виторгує, падлота... Зрештою, українчики його після цього ще більше *******. Хіба ні?
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10.06.2025 11:33 Відповісти
+4
Тому і кажуть:
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
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10.06.2025 11:34 Відповісти
+4
Я вже здогадався: шрапнель, що використовувалася досі, була для створення салютів та святкового настрою.
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10.06.2025 11:39 Відповісти
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А пригадуєте, скільки пафосу було із підписанням отих 30-ти "Угод про гарантії безпеки"? Як воно щічки небриті роздувало, хвоста розпушувало, як вихвалялося "найамбітнішими безпековими угодами"! А тепер нагадайте мені, коли ви останній раз чули про них хоч згадку? "Ах, ви нє панімаєтє, єта савсєм другоє!"

Ті фейкові угоди (бо насправді, всі вони лише нікчемні та ні до чого не зобов'язуючі меморандуми про наміри у безпековій сфері" й не більше) були потрібні лише для того, щоб наш турист мав виправдання для своїх пустопорожніх вояжів. Любить він вигулювати свій літачок із системою управління ігор у польоті! А ще, щоб приховати суцільну зрадницьку бездіяльність на користь ворога.Ряд країн могли й були готові підписати з Україною не такі гучні, але реальні безпекові угоди - усе, як належиться: з ратифікацією, зобов'язаннями... Але за ініціативою укрсучвлади їх було замінено безглуздими меморандумами. Покажіть мені хоч когось в Україні, кого б захистили ці папірчики? Ну, крім єдино самого Zеленського. Той для себе персонально скрізь щось виторгує, падлота... Зрештою, українчики його після цього ще більше *******. Хіба ні?
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10.06.2025 11:33 Відповісти
вони знищують всіх, в т.ч і цивільних. бо це війна.
а ми все граємо в дартаньянів.
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10.06.2025 11:33 Відповісти
Українці не терористи, на відміну від нелюдів кацапів.
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10.06.2025 12:03 Відповісти
абсолютно ідіотське мишлення! ти мабуть абсолютно не знаєш історії війн. в другу світову британія та союзники палили бомбами "цивільних" німців, у відповідь на такі самі бомби по цивільним британцям.
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10.06.2025 12:18 Відповісти
Дрезден разъ*башили похлеще Марика.
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10.06.2025 12:44 Відповісти
за всю війну британці на німеччину скину ли 40 тис. тон авіабомб, спричинивши 8 млн біженців.
десь так само німці скинули на британію бомб та ФАУ-ракет, 3 млн біженців.
росія тільки за 2024-2025 рік скинула на Україну 40 тис КАБів, 8-10 млн біженців
Україна не скинула на росію нікуя, в порівнянні з попередніми цифрами.

і якісь ідіоти ще вилазять і розповідають, що нам по росї нізя, ми харошіє. так це точний шлях до поразки та самознищення народу та України.
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10.06.2025 13:06 Відповісти
Тому і кажуть:
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
Смерть московітам з *******!
Слава Україні!
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10.06.2025 11:34 Відповісти
Ігнат: Шрапнель у "Шахедах", які атакували Київ, створена для максимальної шкоди людям і техніці

Дас іст фантастішь!
Цікаво, а для чого взагалі була створена шрапнель, га?
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10.06.2025 11:35 Відповісти
Я вже здогадався: шрапнель, що використовувалася досі, була для створення салютів та святкового настрою.
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10.06.2025 11:39 Відповісти
Знову ця модель(Ігнат) і на»на голубом глазу» та пресі,як було сумно і не понятно без нього.
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10.06.2025 11:42 Відповісти
Ви переоцінюєте когнитивні здібності значного прошарку рождьонного в ссср насєлєнія.
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10.06.2025 11:45 Відповісти
А багато хто з наріду вірили, що то дуже корисна для здоров'я річ.
І чи навряд Ігнат їх пєрєубєділ.
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10.06.2025 11:42 Відповісти
без ударів максимального ураження по москві не буде кінця війні.
а чому москалям завершувати війну? жерти ще є шо, будинки цілі, і по ним не стріляють.
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10.06.2025 11:44 Відповісти
Не підкажете де продають «Звєзду Смерті»?
Прітула купить.
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10.06.2025 11:47 Відповісти
дрони зі шрапнелью, балістика! Ще є славнозвісні трембіти і паляниці - про цей дєрьмо-хлам взагалі мовчу.
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10.06.2025 11:50 Відповісти
Не дурно хліб їсть - розказав для чого шрапнель
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10.06.2025 11:46 Відповісти
Звідки до нас така умна людина потрапила.
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10.06.2025 11:58 Відповісти
 
 