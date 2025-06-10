Ігнат: Шрапнель у "Шахедах", які атакували Київ, створена для максимальної шкоди людям і техніці

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив небезпеку шрапнелі, яку ворог використовує у бойових частинах "Шахедів" та ракет.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, такі снаряди мають різні типи бойового оснащення - термобаричні, осколково-фугасні або шрапнельні. Останній тип особливо небезпечний тим, що вражає максимально широку площу та призначений не лише для знищення техніки, а й для ураження людей.

"Шрапнель використовується, щоб уразити якомога більші відстані і не лише техніку, автомобілі, але й людей", - зазначив Ігнат.

Він також закликав громадян дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги: "При таких атаках не можна перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту ці елементи становлять смертельну загрозу для життя громадян".

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