РФ использовала для массированного удара по Киеву новый реактивный "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Для комбинированного массированного удара по Киеву 6 июня российские войска, вероятно, использовали новый реактивный дрон российского производства "Герань-3", о котором рассказывали в ГУР МОУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense-Express.

Это объясняет информацию о том, что во время атаки некоторые киевляне слышали нехарактерный для атаки "Шахедов" свист.

Как отмечается, этот пока неизвестный реактивный дрон был сбит и сгорел, но среди обломков был найден малогабаритный реактивный двигатель, что и объясняет информацию о необычном звуке.

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"Сами обломки двигателя это фактически все, что позволяет предметно говорить об этом дроне, потому что его остатки довольно сильно фрагментированы. Поэтому пока невозможно точно сказать, был ли это реактивный Shahed-238, который был показан в Иране еще в ноябре 2023 года. Или это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который по имеющемуся описанию, похож по форме на "Шахед", - объясняет издание.

В то же время один из найденных на месте падения блоков прямо указывает на то, что этот реактивный дрон имеет ряд общих деталей с оригинальной конструкцией Shahed-136. Это - панель авионики для загрузки полетного задания, запуска двигателя и всех других систем дрона.

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Аналитики предполагают, что речь идет таки об оригинальном реактивном Shahed-238 или о дроне на основе иранских решений собранном уже в РФ с использованием имеющихся комплектующих - панели и системы программирования.

В феврале 2025 года Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что в РФ идет налаживание производства аналога реактивного дрона-камикадзе Shahed-238 под обозначением "Герань-3".

По их данным, "Герань-3" имеет следующие характеристики: скорость полета до 550-600 км/ч, что обеспечивается иранским малогабаритным двигателем Tolou-10/13, который является нелицензионной копией чешского PBS TJ100.

Издание добавило, что сейчас собирает дополнительную информацию, которая позволит точно определить новый реактивный российский "Шахед".

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Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "Шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе был загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просили в первой половине дня оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "Шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

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