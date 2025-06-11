РФ использовала для массированного удара по Киеву новый реактивный "Шахед", - Defense Express. ФОТО
Для комбинированного массированного удара по Киеву 6 июня российские войска, вероятно, использовали новый реактивный дрон российского производства "Герань-3", о котором рассказывали в ГУР МОУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense-Express.
Это объясняет информацию о том, что во время атаки некоторые киевляне слышали нехарактерный для атаки "Шахедов" свист.
Как отмечается, этот пока неизвестный реактивный дрон был сбит и сгорел, но среди обломков был найден малогабаритный реактивный двигатель, что и объясняет информацию о необычном звуке.
"Сами обломки двигателя это фактически все, что позволяет предметно говорить об этом дроне, потому что его остатки довольно сильно фрагментированы. Поэтому пока невозможно точно сказать, был ли это реактивный Shahed-238, который был показан в Иране еще в ноябре 2023 года. Или это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который по имеющемуся описанию, похож по форме на "Шахед", - объясняет издание.
В то же время один из найденных на месте падения блоков прямо указывает на то, что этот реактивный дрон имеет ряд общих деталей с оригинальной конструкцией Shahed-136. Это - панель авионики для загрузки полетного задания, запуска двигателя и всех других систем дрона.
Аналитики предполагают, что речь идет таки об оригинальном реактивном Shahed-238 или о дроне на основе иранских решений собранном уже в РФ с использованием имеющихся комплектующих - панели и системы программирования.
В феврале 2025 года Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что в РФ идет налаживание производства аналога реактивного дрона-камикадзе Shahed-238 под обозначением "Герань-3".
По их данным, "Герань-3" имеет следующие характеристики: скорость полета до 550-600 км/ч, что обеспечивается иранским малогабаритным двигателем Tolou-10/13, который является нелицензионной копией чешского PBS TJ100.
Издание добавило, что сейчас собирает дополнительную информацию, которая позволит точно определить новый реактивный российский "Шахед".
Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "Шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.
Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе был загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просили в первой половине дня оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.
Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "Шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano
https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano
але їм важливіще накрасти грошей щоб онукам вистачило
И думала
Ну это же не атомная бомба
Ну когда уже ВЫСОКОЛОБЫЕ придумают способ
Борьбы с тварями
За более чем три года можно было придумать?
Ну сколько можно дедовским способом сбивать тварей!!!!
Словно 1941 год на дворе....
Жить в пещере
Готовить на костре?
Смешно и дико наблюдать за тем
Что человечество напридумывало черт те что
Но не может придумать
Как сбить ЖУЖЖАЛКУ
Которая летит не на высоте 10км
Летит не со скоростью звука
Несет на себе максимум 100 кило
И вот это и есть -АРХИСОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ ?
Против которого все бессильны?
Капец
На фига все эти сраные нобелевские лауреаты?
Если такой простой задачи не могут решить?
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Які класні х-ки реактивного дрона! ЗЕ, а коли кацапи слухатимуть над своїми головани характерний свист реактивних двигунів на дронах українського виробництва?
PBS TJ100
Двигатель
PBS TJ100 - чешский турбореактивный двигатель производства PBS Velká Bíteš. Двигатель TJ100 поступил на вооружение в 2003 году и является самым популярным из турбореактивных двигателей PBS, поскольку более 1000 двигателей были проданы в 40 стран мира.
До ударного дрону ********* рівня нам потрібно мати ще багато чого, важливого. Ворог розробив і впровадив в комплекси ударних БпЛА Герань багато новацій для управління, протидії РЕБ, навігації, накопичив великий тактичний досвід застосувань, тисячі годин відео датасетів для машинного навчання, привʼязаних до території України. Нам слід очікувати вдосконалення тактики залпових атак та розвитку тактик атаки роями і готувати нашу адекватну протидію.
За даними ЗМІ, останнім часом спостерігається застосування ворогом тактики атак накопиченням груп ударних БПЛА Герань в околі цілі на ешелоні 4-5 тис.м із скоординованою майже одночасною атаку однієї цілі групою, пікіруванням на ціль в інтервалі часу декількох хвилин.
всього лиш треба почекати, коли москалі почнуть робити дрони з того матеріала, що головка сірника зроблена - то дрони й горіти почнуть