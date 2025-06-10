Удар РФ по Киеву: погибла женщина в Оболонском районе. ФОТОрепортаж

Сегодняшняя атака РФ на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние соболезнования семье и близким погибшей. Это тяжелая и болезненная потеря.

российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", - отметил он.

По данным прокуратуры Киева, 10 июня вооруженные силы рф осуществили массированную воздушную атаку на столицу. В результате этого пострадали 4 человека, среди которых работник полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сбила две северокорейские ракеты KN-23 во время атаки на Киев, - МИД

В Оболонском районе значительные повреждения получили квартиры в многоэтажном доме, а также десяток припаркованных рядом автомобилей.

В Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в жилой дом, повреждены автомобили и железнодорожное полотно.

В Подольском районе - падение обломков дронов возле АЗС.

В Соломенском районе в результате атаки БпЛА поврежден частный дом и крыша 16-этажного многоквартирного жилого дома.

В Шевченковском районе повреждены продуктовый рынок и бизнес-центр.



















Продолжается ликвидация последствий атаки врага на Киев, на местах работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление.