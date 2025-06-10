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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Удар РФ по Киеву: погибла женщина в Оболонском районе. ФОТОрепортаж

Сегодняшняя атака РФ на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние соболезнования семье и близким погибшей. Это тяжелая и болезненная потеря.

российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", - отметил он.

По данным прокуратуры Киева, 10 июня вооруженные силы рф осуществили массированную воздушную атаку на столицу. В результате этого пострадали 4 человека, среди которых работник полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сбила две северокорейские ракеты KN-23 во время атаки на Киев, - МИД

  • В Оболонском районе значительные повреждения получили квартиры в многоэтажном доме, а также десяток припаркованных рядом автомобилей.
  • В Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра.
  • В Дарницком районе зафиксировано попадание в жилой дом, повреждены автомобили и железнодорожное полотно.
  • В Подольском районе - падение обломков дронов возле АЗС.
  • В Соломенском районе в результате атаки БпЛА поврежден частный дом и крыша 16-этажного многоквартирного жилого дома.
  • В Шевченковском районе повреждены продуктовый рынок и бизнес-центр.

последствия атаки на Киев 10 июня
последствия атаки на Киев 10 июня
последствия атаки на Киев 10 июня
последствия атаки на Киев 10 июня
последствия атаки на Киев 10 июня
последствия атаки на Киев 10 июня
последствия атаки на Киев 10 июня
последствия атаки на Киев 10 июня
последствия атаки на Киев 10 июня

Продолжается ликвидация последствий атаки врага на Киев, на местах работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление.

Автор: 

Киев (25692) обстрел (27913) жертва (305) Воздушные атаки на Киев (761)


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Топ комментарии
+12
те, що нас ******** і будуть бомбити ще дуже довго і багато, то зрозуміло.
у мене питання!!!
де, ****, наша відповідь? де наша, обіцяна балістика? де, ****, 10 млн дронів?
коли в останній раз горів кацапський нпз?
коли, хоч раз прилітало в новоросійськ та ростов?
коли, б...дь павутиння затягне москву?
скільки чекати? ще два роки?
зе!гніда, ще не нагундосилась?
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10.06.2025 13:42 Ответить
+4
до чого тут вони? спитай найпотужного херпрідуна де це все
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10.06.2025 14:03 Ответить
+3
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10.06.2025 14:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
те, що нас ******** і будуть бомбити ще дуже довго і багато, то зрозуміло.
у мене питання!!!
де, ****, наша відповідь? де наша, обіцяна балістика? де, ****, 10 млн дронів?
коли в останній раз горів кацапський нпз?
коли, хоч раз прилітало в новоросійськ та ростов?
коли, б...дь павутиння затягне москву?
скільки чекати? ще два роки?
зе!гніда, ще не нагундосилась?
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10.06.2025 13:42 Ответить
Спитай у ЄС, США та НАТО де наша відповідь. У нас навіть немає грошей на фінансування ЗСУ до кінця року!
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10.06.2025 13:54 Ответить
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10.06.2025 14:00 Ответить
до чого тут вони? спитай найпотужного херпрідуна де це все
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10.06.2025 14:03 Ответить
Україна захищає НАТО від рашки.
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10.06.2025 14:04 Ответить
Хто цю хрєнь вбив вам у голови...
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10.06.2025 14:36 Ответить
Рашка заявила що воює з НАТО в Україні.
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10.06.2025 14:42 Ответить
Рашка хвора на голову. Ви вірите всьому що вони говорять.
Ну добре. А НАТО в нас ви бачили ?
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10.06.2025 15:33 Ответить
Гроші в нас є просто їх зумисно просирають на незрозумілі витрати.
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10.06.2025 15:10 Ответить
а ще запитай у себе, що ти зробив для цього?
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10.06.2025 14:25 Ответить
і, шо, часто сам з собою розмовляєш?
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10.06.2025 14:39 Ответить
а верховный говнокомандувач для чего? безопасность граждан ему поую? может только обдирать налогоплательщиков и ссать в уши?
Begemot Pepa лучше зелёно-сопливого в тыщу раз справится
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10.06.2025 14:19 Ответить
Якщо тисячолітня історія співіснування із таким "сусідом" не навчила нічому, тоді головне, щоб український народ хоча б зараз усвідомив на власній актуальній крові: 31 рік байдужості до власної держави гарантовано і завжди закінчується міліонами трупів, калік, обездолених, депопуляцією та інфраструктурним крахом. Про це попереджали на старті - в 1991, 1992, 1993, 1994 рр. , але всі були зайняті своїми проблемами - а це, як показала історія, - були золоті роки, коротке часове вікно для того, щоб вирватися із того уродського совкового минулого. Просрали.
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10.06.2025 14:16 Ответить
Це ще раз підтверджує рашисти це варвари ,немає там з ким вести переговори це злочинці їх треба тільки знищувати і насамперед головного терориста путіна.
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10.06.2025 14:40 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде, бо гроші замість зброї пішли на асфальт.
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10.06.2025 15:21 Ответить
Зелене сцикло, де 1000000 дронів і відповідь?
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10.06.2025 15:59 Ответить
 
 