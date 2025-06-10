Удар РФ по Киеву: погибла женщина в Оболонском районе. ФОТОрепортаж
Сегодняшняя атака РФ на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренние соболезнования семье и близким погибшей. Это тяжелая и болезненная потеря.
российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", - отметил он.
По данным прокуратуры Киева, 10 июня вооруженные силы рф осуществили массированную воздушную атаку на столицу. В результате этого пострадали 4 человека, среди которых работник полиции.
- В Оболонском районе значительные повреждения получили квартиры в многоэтажном доме, а также десяток припаркованных рядом автомобилей.
- В Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра.
- В Дарницком районе зафиксировано попадание в жилой дом, повреждены автомобили и железнодорожное полотно.
- В Подольском районе - падение обломков дронов возле АЗС.
- В Соломенском районе в результате атаки БпЛА поврежден частный дом и крыша 16-этажного многоквартирного жилого дома.
- В Шевченковском районе повреждены продуктовый рынок и бизнес-центр.
Продолжается ликвидация последствий атаки врага на Киев, на местах работают спасатели и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление.
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у мене питання!!!
де, ****, наша відповідь? де наша, обіцяна балістика? де, ****, 10 млн дронів?
коли в останній раз горів кацапський нпз?
коли, хоч раз прилітало в новоросійськ та ростов?
коли, б...дь павутиння затягне москву?
скільки чекати? ще два роки?
зе!гніда, ще не нагундосилась?
Ну добре. А НАТО в нас ви бачили ?
Begemot Pepa лучше зелёно-сопливого в тыщу раз справится