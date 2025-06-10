Украина сбила две северокорейские ракеты KN-23 во время атаки на Киев, - МИД

Во время массированной российской ракетной атаки на Киев в ночь на вторник украинские силы противовоздушной обороны сбили две баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"По предварительной информации, две баллистические ракеты, примененные по столице Украины сегодня ночью, были именно KN-23, северокорейскими баллистическими. Они были сбиты. Это предварительная информация, то, что мы имеем по состоянию на сейчас от наших военных", - отметил Тихий.

В МИД подчеркнули, что использование РФ северокорейского вооружения свидетельствует о растущем военном сотрудничестве между двумя государствами и угрозе безопасности не только Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона.

"КНДР активно помогает России вести войну против Украины и учится на этом опыте, улучшая свои военные возможности", - добавил спикер. Во внешнеполитическом ведомстве призвали международное сообщество к усилению давления не только на Москву, но и на ее союзников.

Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Шахед" упал возле полицейского авто в Киеве. Ранен правоохранитель. ФОТОрепортаж