Україна збила дві північнокорейські ракети KN-23 під час атаки на Київ, - МЗС
Під час масованої російської ракетної атаки на Київ у ніч на вівторок українські сили протиповітряної оборони збили дві балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
"За попередньою інформацією, дві балістичні ракети, застосовані по столиці України сьогодні вночі, були саме KN-23, північнокорейськими балістичними. Їх було збито. Це попередня інформація, те, що ми маємо станом на зараз від наших військових", - зазначив Тихий.
У МЗС наголосили, що використання РФ північнокорейського озброєння свідчить про зростаючу військову співпрацю між двома державами та загрозу безпеці не лише Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону.
"КНДР активно допомагає Росії вести війну проти України та вчиться на цьому досвіді, покращуючи свої військові спроможності", - додав речник. У зовнішньополітичному відомстві закликали міжнародну спільноту до посилення тиску не лише на Москву, а й на її союзників.
Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.
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