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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Україна збила дві північнокорейські ракети KN-23 під час атаки на Київ, - МЗС

МЗС України відреагувало на заяву президента Словаччини про територіальні поступки

Під час масованої російської ракетної атаки на Київ у ніч на вівторок українські сили протиповітряної оборони збили дві балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"За попередньою інформацією, дві балістичні ракети, застосовані по столиці України сьогодні вночі, були саме KN-23, північнокорейськими балістичними. Їх було збито. Це попередня інформація, те, що ми маємо станом на зараз від наших військових", - зазначив Тихий.

У МЗС наголосили, що використання РФ північнокорейського озброєння свідчить про зростаючу військову співпрацю між двома державами та загрозу безпеці не лише Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону.

"КНДР активно допомагає Росії вести війну проти України та вчиться на цьому досвіді, покращуючи свої військові спроможності", - додав речник. У зовнішньополітичному відомстві закликали міжнародну спільноту до посилення тиску не лише на Москву, а й на її союзників.

Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.

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Автор: 

Київ (19672) КНДР (1253) МЗС (4175) обстріл (29234) ракети (4075)


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Санкции пузырю объявим?
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10.06.2025 12:34 Відповісти
та ні, будемо йому відвантажувати збіжжя як і рушникоголовим
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10.06.2025 13:58 Відповісти
європа та штати вже давно позначили свій нейтралітет до подібних новин
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10.06.2025 12:36 Відповісти
сыбига с тихим сбивали баллистику
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10.06.2025 12:42 Відповісти
Ин напрошується на фуру.
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10.06.2025 12:52 Відповісти
А Південна Корея вочевидь оглядається на Трампона доки Північна вчиться на практиці як її знищити.
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10.06.2025 13:03 Відповісти
Когда мы начнем наносить ответные ракетные удары по маскве? Будет такое хоть раз за всю войну?
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10.06.2025 13:21 Відповісти
 
 