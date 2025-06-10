"Шахед" впав біля поліцейського авто у Києві. Поранено правоохоронця. ФОТОрепортаж
Вночі російський безпілотник впав поруч із поліцейським авто у Києві. Правоохоронці прямували на виклик.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок детонації було травмовано співробітника – його з осколковим пораненням госпіталізовано до лікарні, загрози життю не має. Також постраждав транспортний засіб, на якому пересувалися працівники поліції.
На допомогу громадянам оперативний черговий скерував інший наряд", - додали там.
Обстріл 10 червня 2025 року
У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.
На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.
Топ коментарі
+6 Serhii #597124
показати весь коментар10.06.2025 12:31 Відповісти Посилання
+4 Русский Алкаш
показати весь коментар10.06.2025 12:43 Відповісти Посилання
+2 Русский Алкаш
показати весь коментар10.06.2025 12:51 Відповісти Посилання
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броньовики захищають від уламків 152 мм снаряда на відстані понад 80 м
кожен з уламків, які пробили автівку міг бути смертельним для поліцейських
ото ж заткнім **...ки !
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сказав би:
"хвалити Богу ! хлопці живі!"
це були б найкращі слова в твоєму житті. Може їх апостол Петро зарахує
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Я нихуа не зрозумів! Воно травмоване чи поранене? Якщо травмоване, то завтра почне кошмарити водіїв з подвійною силою.
броньовики захищають від уламків 152 мм снаряда на відстані понад 80 м
заткнім ***...ки !