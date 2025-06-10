"Шахед" впав біля поліцейського авто у Києві. Поранено правоохоронця. ФОТОрепортаж

Вночі російський безпілотник впав поруч із поліцейським авто у Києві. Правоохоронці прямували на виклик.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок детонації було травмовано співробітника – його з осколковим пораненням госпіталізовано до лікарні, загрози життю не має. Також постраждав транспортний засіб, на якому пересувалися працівники поліції.



На допомогу громадянам оперативний черговий скерував інший наряд", - додали там.













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Обстріл 10 червня 2025 року

У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.

На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.

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