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Новини Фото Атака безпілотників на Київ
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"Шахед" впав біля поліцейського авто у Києві. Поранено правоохоронця. ФОТОрепортаж

Вночі російський безпілотник впав поруч із поліцейським авто у Києві. Правоохоронці прямували на виклик.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок детонації було травмовано співробітника – його з осколковим пораненням госпіталізовано до лікарні, загрози життю не має. Також постраждав транспортний засіб, на якому пересувалися працівники поліції.

На допомогу громадянам оперативний черговий скерував інший наряд", - додали там.

Шахед впав біля поліцейського авто у Києві
Шахед впав біля поліцейського авто у Києві
Шахед впав біля поліцейського авто у Києві
Шахед впав біля поліцейського авто у Києві
Шахед впав біля поліцейського авто у Києві
Шахед впав біля поліцейського авто у Києві

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Обстріл 10 червня 2025 року

У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.

На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.

Читайте: Рашисти пошкодили Софійський собор у Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19672) обстріл (29234) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+6
Дайте вгадаю, вйому за перебинтовану руку вже дали УБД?
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10.06.2025 12:31 Відповісти
+4
ще орден за оборону Киева, іменну зброю і грошову премію за збиття шахеда.
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10.06.2025 12:43 Відповісти
+2
****, який сором. Гинуть пожежники і ніхера не пишуть, так, як замітка "меж ішним", а тут у мусора вавка і світлин про "героя" більше ніж у собаки блох. Мусорська машина більше пострадала. А чому немає фото труселів мусора?
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10.06.2025 12:51 Відповісти
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Дайте вгадаю, вйому за перебинтовану руку вже дали УБД?
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10.06.2025 12:31 Відповісти
ще орден за оборону Киева, іменну зброю і грошову премію за збиття шахеда.
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10.06.2025 12:43 Відповісти
уроди, в Шахеді БЧ - 100 кг.
броньовики захищають від уламків 152 мм снаряда на відстані понад 80 м

кожен з уламків, які пробили автівку міг бути смертельним для поліцейських

ото ж заткнім **...ки !

.
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10.06.2025 13:05 Відповісти
Фото руки, яке зроблене максимально близько, де видно чистий стерильний бинт без будь яких слідів крові, та і на формі нічого немає - все чисто акуратно, тонко натякає, що там максимум смертельного було - це якщо хтось в екіпажі прострочену шаурму з'їв.
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10.06.2025 13:15 Відповісти
і фото пробитої автівки без слідів розтрощених кісток - самі поліцейські гвіздком проковиряли і шкло побили.

сказав би:
"хвалити Богу ! хлопці живі!"

це були б найкращі слова в твоєму житті. Може їх апостол Петро зарахує

.
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10.06.2025 13:20 Відповісти
Ну так, ну так. Ще не вистачало людоловів і правоохоронних імпотентів жаліти. Але твої слова прям пройняли, може піти поставити свічку за здравіє?)
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10.06.2025 13:22 Відповісти
Цікаво, а чому уламок сфотографували мез мірної лінійки, як речовий доказ? Вони завжди це роблять, чи може він такий малий, що соромно? А щодо автівки - вибиті вікна то так, капець як загроза життю. Ті браві вояки хоч на сидіння не напудили? Чи теж буде зараховано як пошкодження від шахеда?)
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10.06.2025 13:24 Відповісти
Навряд. А от тобі, Сергію, за пролежні від дивану точно дадуть
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10.06.2025 13:40 Відповісти
Краще пролежні від дивану, ніж бути людоловом
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10.06.2025 13:49 Відповісти
В результате детонации был травмирован сотрудник - он с осколочным ранением госпитализирован в больницу, угрозы жизни нет. Источник: https://censor.net/ru/p3557076
==============
Я нихуа не зрозумів! Воно травмоване чи поранене? Якщо травмоване, то завтра почне кошмарити водіїв з подвійною силою.
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10.06.2025 12:47 Відповісти
****, який сором. Гинуть пожежники і ніхера не пишуть, так, як замітка "меж ішним", а тут у мусора вавка і світлин про "героя" більше ніж у собаки блох. Мусорська машина більше пострадала. А чому немає фото труселів мусора?
показати весь коментар
10.06.2025 12:51 Відповісти
уроди, в Шахеді БЧ - 100 кг.
броньовики захищають від уламків 152 мм снаряда на відстані понад 80 м

заткнім ***...ки !
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10.06.2025 13:07 Відповісти
а ти схоже той перебінтований другозадачнік
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10.06.2025 13:46 Відповісти
 
 