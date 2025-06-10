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Новини Атака шахедів на Київ
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Під час нічної атаки в Києві пошкоджено будівлю поблизу представництва ЄС, - Матернова

катерина,матернова

Унаслідок масованої російської атаки дронами та ракетами постраждала будівля, розташована поруч із представництвом Євросоюзу в Україні.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, російські дрони-камікадзе "Шахед" та ракети вчергове тероризували українську столицю. В результаті значних ушкоджень зазнало приміщення, що розташоване поруч із представництвом ЄС.

"І все ж люди вранці йдуть на роботу. Росія не зламає їх. Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна вдячність захисникам і рятувальникам", - зазначила Матернова.

Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.

Автор: 

Київ (19672) Євросоюз (13672) Матернова Катаріна (81)


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Під час нічної атаки в Києві пошкоджено будівлю поблизу представництва ЄС, - Матернова

Атож, атож, пані: "поблизу представництва ЄС"!
Це найстрашніше з того, що трапилося під час тієї атаки!
Кашмарр!
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10.06.2025 12:02 Відповісти
А далі довбіться в дупі ,та стійте раком перед тампоном, скоро і по брюселю буде прилітати.
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10.06.2025 12:13 Відповісти
По Брюселю не прилетить це НАТО , тож не перекручуй
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10.06.2025 12:22 Відповісти
 
 