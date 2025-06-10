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Під час нічної атаки в Києві пошкоджено будівлю поблизу представництва ЄС, - Матернова
Унаслідок масованої російської атаки дронами та ракетами постраждала будівля, розташована поруч із представництвом Євросоюзу в Україні.
Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, російські дрони-камікадзе "Шахед" та ракети вчергове тероризували українську столицю. В результаті значних ушкоджень зазнало приміщення, що розташоване поруч із представництвом ЄС.
"І все ж люди вранці йдуть на роботу. Росія не зламає їх. Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна вдячність захисникам і рятувальникам", - зазначила Матернова.
Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.
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Атож, атож, пані: "поблизу представництва ЄС"!
Це найстрашніше з того, що трапилося під час тієї атаки!
Кашмарр!