Во время ночной атаки в Киеве повреждено здание возле представительства ЕС, - Матернова

В результате массированной российской атаки дронами и ракетами пострадало здание, расположенное рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, российские дроны-камикадзе "Шахед" и ракеты в очередной раз терроризировали украинскую столицу. В результате значительные повреждения получило помещение, расположенное рядом с представительством ЕС.

"И, все же, люди утром идут на работу. Россия не сломает их. Противовоздушная оборона спасает жизни. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", - отметила Матернова.

Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.