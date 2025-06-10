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Новости Атака шахедов на Киев
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Во время ночной атаки в Киеве повреждено здание возле представительства ЕС, - Матернова

Катерина Матернова

В результате массированной российской атаки дронами и ракетами пострадало здание, расположенное рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, российские дроны-камикадзе "Шахед" и ракеты в очередной раз терроризировали украинскую столицу. В результате значительные повреждения получило помещение, расположенное рядом с представительством ЕС.

"И, все же, люди утром идут на работу. Россия не сломает их. Противовоздушная оборона спасает жизни. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", - отметила Матернова.

Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.

Автор: 

Киев (25692) Евросоюз (17278) Матернова Екатерина (65)


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Під час нічної атаки в Києві пошкоджено будівлю поблизу представництва ЄС, - Матернова

Атож, атож, пані: "поблизу представництва ЄС"!
Це найстрашніше з того, що трапилося під час тієї атаки!
Кашмарр!
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10.06.2025 12:02 Ответить
А далі довбіться в дупі ,та стійте раком перед тампоном, скоро і по брюселю буде прилітати.
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10.06.2025 12:13 Ответить
По Брюселю не прилетить це НАТО , тож не перекручуй
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10.06.2025 12:22 Ответить
 
 