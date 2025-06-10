"Шахед" упал возле полицейской машины в Киеве. Ранен правоохранитель. ФОТОрепортаж

Ночью российский беспилотник упал рядом с полицейским авто в Киеве. Правоохранители направлялись на вызов.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате детонации был травмирован сотрудник - он с осколочным ранением госпитализирован в больницу, угрозы жизни нет. Также пострадало транспортное средство, на котором передвигались сотрудники полиции.



На помощь гражданам оперативный дежурный направил другой наряд", - добавили там.













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Обстрел 10 июня 2025 года

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.

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