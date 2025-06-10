"Шахед" упал возле полицейской машины в Киеве. Ранен правоохранитель. ФОТОрепортаж
Ночью российский беспилотник упал рядом с полицейским авто в Киеве. Правоохранители направлялись на вызов.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате детонации был травмирован сотрудник - он с осколочным ранением госпитализирован в больницу, угрозы жизни нет. Также пострадало транспортное средство, на котором передвигались сотрудники полиции.
На помощь гражданам оперативный дежурный направил другой наряд", - добавили там.
Обстрел 10 июня 2025 года
В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.
В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.
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броньовики захищають від уламків 152 мм снаряда на відстані понад 80 м
кожен з уламків, які пробили автівку міг бути смертельним для поліцейських
ото ж заткнім **...ки !
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сказав би:
"хвалити Богу ! хлопці живі!"
це були б найкращі слова в твоєму житті. Може їх апостол Петро зарахує
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Я нихуа не зрозумів! Воно травмоване чи поранене? Якщо травмоване, то завтра почне кошмарити водіїв з подвійною силою.
броньовики захищають від уламків 152 мм снаряда на відстані понад 80 м
заткнім ***...ки !