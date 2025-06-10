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Новости Фото Атака беспилотников на Киев
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"Шахед" упал возле полицейской машины в Киеве. Ранен правоохранитель. ФОТОрепортаж

Ночью российский беспилотник упал рядом с полицейским авто в Киеве. Правоохранители направлялись на вызов.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате детонации был травмирован сотрудник - он с осколочным ранением госпитализирован в больницу, угрозы жизни нет. Также пострадало транспортное средство, на котором передвигались сотрудники полиции.

На помощь гражданам оперативный дежурный направил другой наряд", - добавили там.

Шахед упал возле полицейской машины в Киеве
Шахед упал возле полицейской машины в Киеве
Шахед упал возле полицейской машины в Киеве
Шахед упал возле полицейской машины в Киеве
Шахед упал возле полицейской машины в Киеве
Шахед упал возле полицейской машины в Киеве

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Обстрел 10 июня 2025 года

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.

Читайте: Рашисты повредили Софийский собор в Киеве. ФОТОрепортаж

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Киев (25692) обстрел (27913) Воздушные атаки на Киев (761)


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Дайте вгадаю, вйому за перебинтовану руку вже дали УБД?
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10.06.2025 12:31 Ответить
ще орден за оборону Киева, іменну зброю і грошову премію за збиття шахеда.
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10.06.2025 12:43 Ответить
уроди, в Шахеді БЧ - 100 кг.
броньовики захищають від уламків 152 мм снаряда на відстані понад 80 м

кожен з уламків, які пробили автівку міг бути смертельним для поліцейських

ото ж заткнім **...ки !

.
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10.06.2025 13:05 Ответить
Фото руки, яке зроблене максимально близько, де видно чистий стерильний бинт без будь яких слідів крові, та і на формі нічого немає - все чисто акуратно, тонко натякає, що там максимум смертельного було - це якщо хтось в екіпажі прострочену шаурму з'їв.
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10.06.2025 13:15 Ответить
і фото пробитої автівки без слідів розтрощених кісток - самі поліцейські гвіздком проковиряли і шкло побили.

сказав би:
"хвалити Богу ! хлопці живі!"

це були б найкращі слова в твоєму житті. Може їх апостол Петро зарахує

.
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10.06.2025 13:20 Ответить
Ну так, ну так. Ще не вистачало людоловів і правоохоронних імпотентів жаліти. Але твої слова прям пройняли, може піти поставити свічку за здравіє?)
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10.06.2025 13:22 Ответить
Цікаво, а чому уламок сфотографували мез мірної лінійки, як речовий доказ? Вони завжди це роблять, чи може він такий малий, що соромно? А щодо автівки - вибиті вікна то так, капець як загроза життю. Ті браві вояки хоч на сидіння не напудили? Чи теж буде зараховано як пошкодження від шахеда?)
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10.06.2025 13:24 Ответить
В результате детонации был травмирован сотрудник - он с осколочным ранением госпитализирован в больницу, угрозы жизни нет. Источник: https://censor.net/ru/p3557076
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Я нихуа не зрозумів! Воно травмоване чи поранене? Якщо травмоване, то завтра почне кошмарити водіїв з подвійною силою.
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10.06.2025 12:47 Ответить
****, який сором. Гинуть пожежники і ніхера не пишуть, так, як замітка "меж ішним", а тут у мусора вавка і світлин про "героя" більше ніж у собаки блох. Мусорська машина більше пострадала. А чому немає фото труселів мусора?
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10.06.2025 12:51 Ответить
уроди, в Шахеді БЧ - 100 кг.
броньовики захищають від уламків 152 мм снаряда на відстані понад 80 м

заткнім ***...ки !
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10.06.2025 13:07 Ответить
 
 