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Новости Фото Атака беспилотников на Киев
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Рашисты повредили Софийский собор в Киеве. ФОТОрепортаж

Во время массированной атаки БПЛА на Киев был поврежден Софийский собор.

Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, пережившая века и символизирующая рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века - это душа всей Украины.

Агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия - место, где творилось украинское кино. Повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - национального проекта о самом известном украинском режиссере", - отметил он.

Софийский собор поврежден в результате обстрела Киева
Софийский собор поврежден в результате обстрела Киева
Софийский собор поврежден в результате обстрела Киева

Также смотрите: Клименко о ночной атаке: есть погибшие и раненые, произошло 19 пожаров, 4 - до сих пор тушат. ФОТОрепортаж

Обстрел 10 июня 2025 года

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.

Также смотрите: Рашисты атаковали Киев: повреждения в 7 районах, четверо пострадавших. ВИДЕО

Софийский собор поврежден в результате обстрела Киева

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Киев (25692) обстрел (27913) Собор (56) Воздушные атаки на Киев (761)


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Топ комментарии
+14
Сатаністи московських боліт ніколи не мали своєї релігії, ревниво ставилися і ставляться до історії і традицій сусідів, які це мали і яке це шанують тисячоліття, а вони приклонялися ханам, а сьогодні терористу і вбивці Пуйлу. Все, що вони в себе набудували - бутафорія, нагадування вкраденого чогось чужого.
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10.06.2025 12:06 Ответить
+10
Трампу з кріпко віруючим Джонсоном має сподобатись...
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10.06.2025 12:05 Ответить
+8
Людиноподібним істотам все по цимбалах, у них в крові все нищити, вбивати
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10.06.2025 12:07 Ответить
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Трампу з кріпко віруючим Джонсоном має сподобатись...
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10.06.2025 12:05 Ответить
от до чого тут трамп? це наша святиня, наша гордість та історія..., путін для трампа - кумир..., щоб він там не шкодив, кого б не вбивав, трампу байдуже, тому що кумиру можна все..., він для нього ще й саме тому кумир, тому що путіну можна все..., що його ніколи не покарають, що його всі бояться та з ним рахуються... ось це для трампа головне - безкарність та можливість робити будь які речі необмежено...
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10.06.2025 12:26 Ответить
Трамп подобається, як ****** водить йому по губах!
Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
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10.06.2025 12:05 Ответить
Сатаністи московських боліт ніколи не мали своєї релігії, ревниво ставилися і ставляться до історії і традицій сусідів, які це мали і яке це шанують тисячоліття, а вони приклонялися ханам, а сьогодні терористу і вбивці Пуйлу. Все, що вони в себе набудували - бутафорія, нагадування вкраденого чогось чужого.
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10.06.2025 12:06 Ответить
Людиноподібним істотам все по цимбалах, у них в крові все нищити, вбивати
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10.06.2025 12:07 Ответить
нєнє!
по масквє бити не можна! століца малороской родіни зе!владіміра.
в кончу ж не прилітає.
значить договорнячок працює.
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10.06.2025 12:08 Ответить
У рф не закончится вооружение никогда, у них всё перевели на военные рельсы. Так что Украина должна делать зеркальные вещи агрессору.
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10.06.2025 12:11 Ответить
московія повинна бути зруйнована
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10.06.2025 12:12 Ответить
Трамп - найгірший президент України.
Він зробив для України навіть менше за Зеленського.
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10.06.2025 12:13 Ответить
Ну, що ж Володимир Святославович і Яросоав Мудрий вийшли з сутінкив в пошуках плешивого аби охрестити його важким мідним хрестов у вогняній купелі. Ще жодному вони не вибачиои посягання на ними збудовану Святиню!
І бункер тут не допоможе.
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10.06.2025 12:16 Ответить
Кремлівський сучий потрох і весь твій виродок ,
здохніть і не несіть
смерть і розруху украінцям , які вас ніколи не чіпали
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10.06.2025 12:25 Ответить
Погана прикмета !якщо впаде Софія то впаде Київ!
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10.06.2025 12:26 Ответить
Не впаде ні Софія , ні Київ ,
так як українці цього не допустять !!
Украіна є , була і буде !!
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10.06.2025 12:31 Ответить
Орки до історії Русі не мають ніякого відношення.
І всілякі переписування історії московитськими царями, намагання дику орду видати за цивілізацію не змінюють менталітет ординця. Скільки вовка не корми - а він в ліс дивиться.
І хрестили їх щоб з диких племен щось сформувати, заповіді божі та щоб вони хоть труси вділи.
І ніякі святині для орка нічого не значили й не значать.
Завоювати, пограбувати, вбити та й далі йти. Казан, кінь, юрта.
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10.06.2025 12:52 Ответить
 
 