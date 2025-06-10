Рашисты повредили Софийский собор в Киеве. ФОТОрепортаж

Во время массированной атаки БПЛА на Киев был поврежден Софийский собор.

Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, пережившая века и символизирующая рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века - это душа всей Украины.

Агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия - место, где творилось украинское кино. Повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - национального проекта о самом известном украинском режиссере", - отметил он.







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Обстрел 10 июня 2025 года

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.

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