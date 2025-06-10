Рашисты повредили Софийский собор в Киеве. ФОТОрепортаж
Во время массированной атаки БПЛА на Киев был поврежден Софийский собор.
Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, пережившая века и символизирующая рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века - это душа всей Украины.
Агрессор продолжает убивать Одессу, людей и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия - место, где творилось украинское кино. Повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - национального проекта о самом известном украинском режиссере", - отметил он.
Обстрел 10 июня 2025 года
В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.
В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
по масквє бити не можна! століца малороской родіни зе!владіміра.
в кончу ж не прилітає.
значить договорнячок працює.
Він зробив для України навіть менше за Зеленського.
І бункер тут не допоможе.
здохніть і не несіть
смерть і розруху украінцям , які вас ніколи не чіпали
так як українці цього не допустять !!
Украіна є , була і буде !!
І всілякі переписування історії московитськими царями, намагання дику орду видати за цивілізацію не змінюють менталітет ординця. Скільки вовка не корми - а він в ліс дивиться.
І хрестили їх щоб з диких племен щось сформувати, заповіді божі та щоб вони хоть труси вділи.
І ніякі святині для орка нічого не значили й не значать.
Завоювати, пограбувати, вбити та й далі йти. Казан, кінь, юрта.