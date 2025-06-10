Рашисти пошкодили Софійський собор у Києві. ФОТОрепортаж

Під час масованої атаки БпЛА на Київ було пошкоджено Софійський собор.

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України. Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину.

Вночі постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму "Довженко" — національного проєкту про найвідомішого українського режисера", - зазначив він.







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Обстріл 10 червня 2025 року

У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.

На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.

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