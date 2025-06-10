Рашисти пошкодили Софійський собор у Києві. ФОТОрепортаж
Під час масованої атаки БпЛА на Київ було пошкоджено Софійський собор.
Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України. Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину.
Вночі постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму "Довженко" — національного проєкту про найвідомішого українського режисера", - зазначив він.
Обстріл 10 червня 2025 року
У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.
На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.
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Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
по масквє бити не можна! століца малороской родіни зе!владіміра.
в кончу ж не прилітає.
значить договорнячок працює.
Він зробив для України навіть менше за Зеленського.
І бункер тут не допоможе.
здохніть і не несіть
смерть і розруху украінцям , які вас ніколи не чіпали
так як українці цього не допустять !!
Украіна є , була і буде !!
І всілякі переписування історії московитськими царями, намагання дику орду видати за цивілізацію не змінюють менталітет ординця. Скільки вовка не корми - а він в ліс дивиться.
І хрестили їх щоб з диких племен щось сформувати, заповіді божі та щоб вони хоть труси вділи.
І ніякі святині для орка нічого не значили й не значать.
Завоювати, пограбувати, вбити та й далі йти. Казан, кінь, юрта.