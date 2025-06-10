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Новини Фото Атака безпілотників на Київ
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Рашисти пошкодили Софійський собор у Києві. ФОТОрепортаж

Під час масованої атаки БпЛА на Київ було пошкоджено Софійський собор.

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України. Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину.

Вночі постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму "Довженко" — національного проєкту про найвідомішого українського режисера", - зазначив він.

Софійський собор пошкоджено внаслідок обстрілу Києва
Софійський собор пошкоджено внаслідок обстрілу Києва
Софійський собор пошкоджено внаслідок обстрілу Києва

Також читайте: Відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії США та Європи, - Зеленський

Обстріл 10 червня 2025 року

У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.

На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.

Читайте: Сьогодні до знищення "шахедів" залучали також екіпажі зенітних дронів, - Ігнат

Софійський собор пошкоджено внаслідок обстрілу Києва

Автор: 

Київ (19672) обстріл (29234) Собор (38) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+16
Сатаністи московських боліт ніколи не мали своєї релігії, ревниво ставилися і ставляться до історії і традицій сусідів, які це мали і яке це шанують тисячоліття, а вони приклонялися ханам, а сьогодні терористу і вбивці Пуйлу. Все, що вони в себе набудували - бутафорія, нагадування вкраденого чогось чужого.
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10.06.2025 12:06 Відповісти
+12
Трампу з кріпко віруючим Джонсоном має сподобатись...
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10.06.2025 12:05 Відповісти
+9
Людиноподібним істотам все по цимбалах, у них в крові все нищити, вбивати
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10.06.2025 12:07 Відповісти
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Трампу з кріпко віруючим Джонсоном має сподобатись...
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10.06.2025 12:05 Відповісти
от до чого тут трамп? це наша святиня, наша гордість та історія..., путін для трампа - кумир..., щоб він там не шкодив, кого б не вбивав, трампу байдуже, тому що кумиру можна все..., він для нього ще й саме тому кумир, тому що путіну можна все..., що його ніколи не покарають, що його всі бояться та з ним рахуються... ось це для трампа головне - безкарність та можливість робити будь які речі необмежено...
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10.06.2025 12:26 Відповісти
Трамп подобається, як ****** водить йому по губах!
Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
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10.06.2025 12:05 Відповісти
Сатаністи московських боліт ніколи не мали своєї релігії, ревниво ставилися і ставляться до історії і традицій сусідів, які це мали і яке це шанують тисячоліття, а вони приклонялися ханам, а сьогодні терористу і вбивці Пуйлу. Все, що вони в себе набудували - бутафорія, нагадування вкраденого чогось чужого.
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10.06.2025 12:06 Відповісти
Людиноподібним істотам все по цимбалах, у них в крові все нищити, вбивати
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10.06.2025 12:07 Відповісти
нєнє!
по масквє бити не можна! століца малороской родіни зе!владіміра.
в кончу ж не прилітає.
значить договорнячок працює.
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10.06.2025 12:08 Відповісти
У рф не закончится вооружение никогда, у них всё перевели на военные рельсы. Так что Украина должна делать зеркальные вещи агрессору.
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10.06.2025 12:11 Відповісти
московія повинна бути зруйнована
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10.06.2025 12:12 Відповісти
Трамп - найгірший президент України.
Він зробив для України навіть менше за Зеленського.
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10.06.2025 12:13 Відповісти
Ну, що ж Володимир Святославович і Яросоав Мудрий вийшли з сутінкив в пошуках плешивого аби охрестити його важким мідним хрестов у вогняній купелі. Ще жодному вони не вибачиои посягання на ними збудовану Святиню!
І бункер тут не допоможе.
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10.06.2025 12:16 Відповісти
Кремлівський сучий потрох і весь твій виродок ,
здохніть і не несіть
смерть і розруху украінцям , які вас ніколи не чіпали
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10.06.2025 12:25 Відповісти
Погана прикмета !якщо впаде Софія то впаде Київ!
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10.06.2025 12:26 Відповісти
Не впаде ні Софія , ні Київ ,
так як українці цього не допустять !!
Украіна є , була і буде !!
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10.06.2025 12:31 Відповісти
Орки до історії Русі не мають ніякого відношення.
І всілякі переписування історії московитськими царями, намагання дику орду видати за цивілізацію не змінюють менталітет ординця. Скільки вовка не корми - а він в ліс дивиться.
І хрестили їх щоб з диких племен щось сформувати, заповіді божі та щоб вони хоть труси вділи.
І ніякі святині для орка нічого не значили й не значать.
Завоювати, пограбувати, вбити та й далі йти. Казан, кінь, юрта.
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10.06.2025 12:52 Відповісти
Софія під охороною Юнеско
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10.06.2025 13:31 Відповісти
 
 