Відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії США та Європи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що під час нічної атаки РФ застосувала, зокрема, балістику північнокорейського виробництва.

"Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним.



Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - підсумував він.

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