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Відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії США та Європи, - Зеленський

Зеленський прокоментував обстріл 10 червня 2025 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що під час нічної атаки РФ застосувала, зокрема, балістику північнокорейського виробництва.

"Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним.

Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) обстріл (29234)


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Топ коментарі
+19
Що б цей Віслюк не сказав, у мене лише до нього зростає відраза й ненависть. Він приніс в Україну війну. Крапка. Щоб не казав. Щоб не танцював на "сцені". Якщо немає ніякого таланту крім ляпати язиком, то свою Дурість нічим не приховати.
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10.06.2025 09:37 Відповісти
+18
І щось про мільйон дронів, про власну балістику - ні слова. Але в теорії, якби на місці гундосого сидів би хтось більш досвідчений і адекватний, то за ранковий наліт мала б вже бути симетрична відповідь. До речі, а як там поживає наша СЗР, яка предрікала розвал рашки? Типу ось-ось все завалиться...
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10.06.2025 09:29 Відповісти
+15
От ЗЄ всім все розписав:
- ЄС щось там має робити.
- НАТО має робити теж.
- США то взагалі винні Ваві, як земля колхозу.

І тільки переможний Боневтік нічого нікому не винен і не має робити.
От, як тільки він закрив свій їбальник - всю роботу закінчив.
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10.06.2025 09:54 Відповісти
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Відповіддю на російські удари мають бути конкретні удари по кацапсячим будинках та інфраструктурі!
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10.06.2025 09:29 Відповісти
Тока Кріварожскій пацанчік знаєт, хто каму далжон ...
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10.06.2025 10:10 Відповісти
І щось про мільйон дронів, про власну балістику - ні слова. Але в теорії, якби на місці гундосого сидів би хтось більш досвідчений і адекватний, то за ранковий наліт мала б вже бути симетрична відповідь. До речі, а як там поживає наша СЗР, яка предрікала розвал рашки? Типу ось-ось все завалиться...
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10.06.2025 09:29 Відповісти
Адекватна відповідь? Це яка? А головне чим?
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10.06.2025 09:32 Відповісти
То в теорії, це там, де у не пройобана ракетна програма, де замість мільйона дерев - мільйони дронів, де замість будівництва доріг - збільшення замовленнь і об'ємів виробництва нашого ВПК... Але то все в теорії, нажаль
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10.06.2025 09:34 Відповісти
Або асиметрічна відповідь, хоч щось. А в нього всі кругом повинні щось робити, а він буде тількі потужно балаболить.
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10.06.2025 09:35 Відповісти
Гроші в офшори переказувати.
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10.06.2025 09:51 Відповісти
Так вона і асиметрична є: вони валять шахедами і ракетами, а любі партнери відповідають заявами. Асиметрично? Асиметрично. Тільки не в нашу користь...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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10.06.2025 10:32 Відповісти
Дії США - відправити ще більше зброї на Близький Схід !
Дії Європи - обговорювати черговий пакет санкцій !
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10.06.2025 09:35 Відповісти
Так. Якщо б них не було орбана і фіцо, то вони б взагалі б не знали за чиї широкі зади сховатися.
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10.06.2025 10:15 Відповісти
А может для начала, "лидер" и его "менеджеры" что-то сделают? Ну может перестанут воровать на закупках оружия, начнут строить оборонительные сооружения не только на бумаге и т.д... Хотя о чем это я, это все "ипсо" же и вообще Трамп во всем виноват...
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10.06.2025 09:36 Відповісти
Кляті парахабіти, не вірять в потужність нашої Зе-гєвари...
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10.06.2025 10:02 Відповісти
Що б цей Віслюк не сказав, у мене лише до нього зростає відраза й ненависть. Він приніс в Україну війну. Крапка. Щоб не казав. Щоб не танцював на "сцені". Якщо немає ніякого таланту крім ляпати язиком, то свою Дурість нічим не приховати.
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10.06.2025 09:37 Відповісти
1000% Ви праві. але ще є 73% зеідіотів, у яких замість мізків зелена гниль.
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10.06.2025 10:24 Відповісти
Дуже цікаво. Як це "він приніс в Україну війну"? Як це? Не зрозуміло. Розкажіть. Зразу Вам скажу, що ні я, ні вся наша сім"я за нього не голосували. ( До речі, і за Порошенка теж). Війна розпочалася в 2014 році, коли Зе ще танцював на сцені.
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10.06.2025 10:34 Відповісти
Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Джерело: https://censor.net/ua/n3557039

Конкретні дії від держави Україна, очевидно, не розглядаються? Крім, звичайно, підвищення зарплатні митникам та нагального ремонту доріг у Сумах
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10.06.2025 09:37 Відповісти
Міська влада Сум планує виділити понад 57 мільйонів гривень на реконструкцію нежитлових приміщень для головного управління Національної поліції. Там хочуть збудувати і спортивний майданчик.
Про це стало відомо з тендеру на платформі державних закупівель Prozorro. (с)
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10.06.2025 09:41 Відповісти
😨😨😨
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10.06.2025 10:17 Відповісти
Зеленський зробив усе що зміг:відводив війська з фортифікацій , та віддавав їх росіянам на Донбасі, розмінував Чонгар, закрив ракетну програму, зняв з посади Залужного, не звільнив Єрмака, та Татарова, продовжив стосунки з Портновим, дуже бажав заглянути в око Путлеру, був готов підписати капітуляцію в Білорусі та в Стамбулі.
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10.06.2025 09:59 Відповісти
Взагалі-то адекватна відповідь - то в першу чергу справа нашої держави.
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10.06.2025 09:37 Відповісти
Влада терміново повинна розпочати консультації, щодо створення Уряду Національного Порятунку України, у якому будуть представлені всі проукраїнські партії, а також військові, які зірвали російський бліцкріг у 2022 році !
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10.06.2025 09:38 Відповісти
🤣це якби влада була зацікавлена в перемозі.. Але по її діям видношо у влади на жаль другі ціль
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10.06.2025 09:42 Відповісти
Вони підпишуть капітуляцію за 1 день до створення Уряду Національного Порятунку.
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10.06.2025 10:06 Відповісти
Так. І НЕГАЙНО!!!
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10.06.2025 10:18 Відповісти
УНП для зєлі означатиме негайне ув'язнення на довічне і конфіскацію. Ні за яких умов він на це не піде. А от вибори провести треба. Вибори, які треба вимагати. Гарантовано перед виборами зєля втече до Ростова.
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10.06.2025 11:18 Відповісти
Стає все більше очевидним,що ЄС теж не буде виконувати свої обіцянки про максимальне надання ******** зброї Україні та посилення санкцій.Обісцаній НАТІ вигідно ,щоб війна в Україні тривала якомога довше ,останнім часом вони цього навіть не приховують,Вже навіть нечути їхнього кіндьожа про кААліциї ''рішучш,сміливих,сильних,добрих......'Всрались макропи,стаммери,мерци...про інших навіть не згадую..Україну кинули вчергове але цей раз можемо і не пережити.На жаль.
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10.06.2025 09:39 Відповісти
Це було очевидно вже через пів року війни...на жаль
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10.06.2025 09:43 Відповісти
Скажіть Бубунчику, бо він не здогадується...
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10.06.2025 10:21 Відповісти
пляяя, ну пля. ну чого знов режим ждуна? не буде конкретних дій від Заходу ні в чому.

чого не можна з тією ж завзятістю, як кацапи розносять Київ, рознести алабугу ? От просто 2 тижні все що є, в усі об'єкти по збірці.

чого ми вічно з підставленою правою щокою? чого завжди даруємо кацапам шанс, чому завжди б'ємо мітко, але не боляче? чому бляха?
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10.06.2025 09:42 Відповісти
‎В ответ на ………..
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на сою,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь.

(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
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10.06.2025 09:43 Відповісти
Вавин трендьож вже заманав, знає що хтось мусить робити, свої обовʼязки не знає
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10.06.2025 09:45 Відповісти
Вова треба було не фігі крутив послам західну свого часу а прислухатися що вони казали про Татарова та Єрмака. Ти нехтував Байденом, тоді коли він був
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10.06.2025 09:48 Відповісти
Знахідкою для тебе .
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10.06.2025 09:49 Відповісти
Боюся, що якщо ***** вдарить ядіркой, то не буде ніякої відповіді. Всі засунуть язикі в сракі, бо ні хто не захоче вступати в противоборство з полумним бункерним дідом. Думаю далі глубоких обєспокоіностєй справа не дійде.
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10.06.2025 09:48 Відповісти
Боюся, навіть удао ядеркою по країні нато і єс з боку расії не примусить.захід вийти з анабіозу
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10.06.2025 10:21 Відповісти
Вся відповідальність за злочини проти українського народу народу несе терорист путін і його злочина кліка ,другий відповідальний це президент України і його менеджери, за зірвану мобілізацію ,за те що економіка не переведена військові рейки до речі ,а де обіцяні 3 тисячі ракет і мільйони дронів,чому? не не побудовані фортефікаційні споруди ? і друге це корупція яка розїдає країну з середини ,а ще непрофесіоналізм на всіх рівнях. А чому не збираєтся ген. асамблея ООН в звязку геноцидом проти українського народу.
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10.06.2025 09:48 Відповісти
От ЗЄ всім все розписав:
- ЄС щось там має робити.
- НАТО має робити теж.
- США то взагалі винні Ваві, як земля колхозу.

І тільки переможний Боневтік нічого нікому не винен і не має робити.
От, як тільки він закрив свій їбальник - всю роботу закінчив.
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10.06.2025 09:54 Відповісти
Шось таке враження, шо вже всі явно болт забили на якесь там міфічне посилення тиску, тепер ще мабуть по принципу "ну давайте літній наступ перечекаємо, а от восени вони втомляться і сядуть за стіл переговорів". А там давай по новій.
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10.06.2025 09:55 Відповісти
черговий запил ніпрощо, вже відверто викликає роздратування, одне і те саме - потрібна відповідь, потрібен тиск Європи, потрібно ***** ще щось...
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10.06.2025 09:58 Відповісти
Вава - ти казковий довбо-об.....
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10.06.2025 10:00 Відповісти
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10.06.2025 10:07 Відповісти
Невже збили супутник?
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10.06.2025 10:19 Відповісти
Ні.
Просто ДБР почало консультуватись у астрономів, щоб вони знайшли цього сатєллітуса на орбіті.
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10.06.2025 11:25 Відповісти
Люди, я маю на увазі простий народ, в яких і домівки і долі понівечені, донатять і день і ніч, часто з останнього, на відміну іід поади яка піздИть і пІздить доволі потужно. Єдиний напрямок всієї потужності зараз - роз'їдаюча корупція буквально на всьому без жодних обмежень
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10.06.2025 10:26 Відповісти
ще один "патріот" донатчик. притула, де гроші, які на супутник? немає грошей то де супутник? я сам донатю на ЗСУ, але не цьому злодію. Українці, донатьте для наших Воїнів, але не шахраям типу притули.
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10.06.2025 10:34 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії.

І додав - а не щоденне пустослів'я та перенаправлення стрілок.
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10.06.2025 10:08 Відповісти
если половина страны это -степь -то можно и нужно давно зарываться под землю -на 20- 50 метров - одесские катакомбы нарыли несколько десятков артелей на тысячи километров - с помощью инженерных войск можно нарыть целые подземные города -которые лаптеногие заимбуться "освобождать" -во Вьетнаме амеры просто обосрались выкуривать из подземных тунелей местных партизан и просто слились
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10.06.2025 10:09 Відповісти
🔥🔥🔥
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10.06.2025 10:27 Відповісти
Где Таурусы? Там же, где "конкретные действия США и Европы".
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10.06.2025 10:10 Відповісти
Там же, где и "Паляниці".
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10.06.2025 10:41 Відповісти
Де вітчизняне ППО ближнього радіусу дії??? Закопане в асфальт в 2020-у.. Чому ці помітні нешвидкі мопеди вільно літають над столицею? Та тому що повністю відсутня будь яка лінія ППО перед столицею. КБ луч мали напрацювання ще до війни, так чому ж програми закриті і не фінансуються? а зробити щось типу Гепарда то така складна задача? Радянські "шилки" були розроблені ще десь на початку 70-х, чому не скопіювати і не вдосконалити? багато слів а причина одна - у владі відверті вороги
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10.06.2025 10:21 Відповісти
А де вони не літають вільно?
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10.06.2025 10:29 Відповісти
опять бедный-несчастный потужнык залил всё вокруг соплями
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10.06.2025 10:22 Відповісти
Відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії США та Європи, - Зеленський. а я доти позаписую ще гундосів і вкраду виділю пару міліардів на асфальт та бруківку
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10.06.2025 10:27 Відповісти
НАВІЩо нам президент, який всюди провалився, і ніде не бере на себе відповідальність? Тільки йому всі винні, і всі повинні зробити за нього і для нього.? Вова, я не дивлюсь твої відосики, бо це понад мої сили - цей натужно -хрипато-блювотний тембр.
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10.06.2025 10:30 Відповісти
Ну так їдь і проси допомоги. Знову і знову!!! А не волай з України,що вони ПОВИННІ зробити.
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10.06.2025 10:38 Відповісти
Відповіддю на російські удари мають бути наступні якнайскоріші вдалі операцію СБУ та ЗСУ.
Ніхто за тебе твою роботу не зробить.
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10.06.2025 10:39 Відповісти
Пане президенте, а хто в 2019 році закрив ракетну програму України? Нагадайте, будь ласка.
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10.06.2025 10:50 Відповісти
а де твої дії? Ішак оманський
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10.06.2025 10:53 Відповісти
топ найпоширенішіх слів в коментах:
1. "а"
2. "де"
3. "чому"
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10.06.2025 10:55 Відповісти
Трам в тому віці, що може лише язиком
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10.06.2025 11:09 Відповісти
Да,да,весь мир слышал,как один шоумен кричал - "русские тоже люди они не нападут",а его кореш вякал - "финансирование армии это популизм",а теперь эти же рты открываются,что бы обвинить во всем США и Европу.
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10.06.2025 11:22 Відповісти
Зеленський-це проклятия для Украiни,Поки ме не позбудимось його,вiйна буде продовжуватися,забирая новi життя
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10.06.2025 11:36 Відповісти
Застрелься, мавпа небрита.
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10.06.2025 11:40 Відповісти
 
 