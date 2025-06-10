Відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії США та Європи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії.
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що під час нічної атаки РФ застосувала, зокрема, балістику північнокорейського виробництва.
"Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним.
Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - підсумував він.
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"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
Дії Європи - обговорювати черговий пакет санкцій !
Конкретні дії від держави Україна, очевидно, не розглядаються? Крім, звичайно, підвищення зарплатні митникам та нагального ремонту доріг у Сумах
Про це стало відомо з тендеру на платформі державних закупівель Prozorro. (с)
чого не можна з тією ж завзятістю, як кацапи розносять Київ, рознести алабугу ? От просто 2 тижні все що є, в усі об'єкти по збірці.
чого ми вічно з підставленою правою щокою? чого завжди даруємо кацапам шанс, чому завжди б'ємо мітко, але не боляче? чому бляха?
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на сою,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь.
(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
- ЄС щось там має робити.
- НАТО має робити теж.
- США то взагалі винні Ваві, як земля колхозу.
І тільки переможний Боневтік нічого нікому не винен і не має робити.
От, як тільки він закрив свій їбальник - всю роботу закінчив.
Просто ДБР почало консультуватись у астрономів, щоб вони знайшли цього сатєллітуса на орбіті.
І додав - а не щоденне пустослів'я та перенаправлення стрілок.
вкрадувиділю пару міліардів на асфальт та бруківку
Ніхто за тебе твою роботу не зробить.
1. "а"
2. "де"
3. "чому"