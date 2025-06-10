Ответом на российские удары должны быть конкретные действия США и Европы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что ответом на российские удары должны быть конкретные действия.
Об этом глава государства сообщил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня - массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что во время ночной атаки РФ применила, в частности, баллистику северокорейского производства.
"Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным.
Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - подытожил он.
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Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
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Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
Дії Європи - обговорювати черговий пакет санкцій !
Конкретні дії від держави Україна, очевидно, не розглядаються? Крім, звичайно, підвищення зарплатні митникам та нагального ремонту доріг у Сумах
Про це стало відомо з тендеру на платформі державних закупівель Prozorro. (с)
чого не можна з тією ж завзятістю, як кацапи розносять Київ, рознести алабугу ? От просто 2 тижні все що є, в усі об'єкти по збірці.
чого ми вічно з підставленою правою щокою? чого завжди даруємо кацапам шанс, чому завжди б'ємо мітко, але не боляче? чому бляха?
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на сою,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь.
(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
- ЄС щось там має робити.
- НАТО має робити теж.
- США то взагалі винні Ваві, як земля колхозу.
І тільки переможний Боневтік нічого нікому не винен і не має робити.
От, як тільки він закрив свій їбальник - всю роботу закінчив.
Просто ДБР почало консультуватись у астрономів, щоб вони знайшли цього сатєллітуса на орбіті.
І додав - а не щоденне пустослів'я та перенаправлення стрілок.
вкрадувиділю пару міліардів на асфальт та бруківку
Ніхто за тебе твою роботу не зробить.
1. "а"
2. "де"
3. "чому"