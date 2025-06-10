РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Одессу Атака беспилотников на Киев
1 704 77

Ответом на российские удары должны быть конкретные действия США и Европы, - Зеленский

Зеленский прокомментировал обстрел 10 июня 2025 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответом на российские удары должны быть конкретные действия.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня - массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что во время ночной атаки РФ применила, в частности, баллистику северокорейского производства.

"Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным.

Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - подытожил он.

Смотрите также: Последствия вражеской атаки на Одессу: два человека погибли, пострадали девять человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) обстрел (27913)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Що б цей Віслюк не сказав, у мене лише до нього зростає відраза й ненависть. Він приніс в Україну війну. Крапка. Щоб не казав. Щоб не танцював на "сцені". Якщо немає ніякого таланту крім ляпати язиком, то свою Дурість нічим не приховати.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:37 Ответить
+20
І щось про мільйон дронів, про власну балістику - ні слова. Але в теорії, якби на місці гундосого сидів би хтось більш досвідчений і адекватний, то за ранковий наліт мала б вже бути симетрична відповідь. До речі, а як там поживає наша СЗР, яка предрікала розвал рашки? Типу ось-ось все завалиться...
показать весь комментарий
10.06.2025 09:29 Ответить
+18
От ЗЄ всім все розписав:
- ЄС щось там має робити.
- НАТО має робити теж.
- США то взагалі винні Ваві, як земля колхозу.

І тільки переможний Боневтік нічого нікому не винен і не має робити.
От, як тільки він закрив свій їбальник - всю роботу закінчив.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відповіддю на російські удари мають бути конкретні удари по кацапсячим будинках та інфраструктурі!
показать весь комментарий
10.06.2025 09:29 Ответить
Тока Кріварожскій пацанчік знаєт, хто каму далжон ...
показать весь комментарий
10.06.2025 10:10 Ответить
І щось про мільйон дронів, про власну балістику - ні слова. Але в теорії, якби на місці гундосого сидів би хтось більш досвідчений і адекватний, то за ранковий наліт мала б вже бути симетрична відповідь. До речі, а як там поживає наша СЗР, яка предрікала розвал рашки? Типу ось-ось все завалиться...
показать весь комментарий
10.06.2025 09:29 Ответить
Адекватна відповідь? Це яка? А головне чим?
показать весь комментарий
10.06.2025 09:32 Ответить
То в теорії, це там, де у не пройобана ракетна програма, де замість мільйона дерев - мільйони дронів, де замість будівництва доріг - збільшення замовленнь і об'ємів виробництва нашого ВПК... Але то все в теорії, нажаль
показать весь комментарий
10.06.2025 09:34 Ответить
Або асиметрічна відповідь, хоч щось. А в нього всі кругом повинні щось робити, а він буде тількі потужно балаболить.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:35 Ответить
Гроші в офшори переказувати.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:51 Ответить
Так вона і асиметрична є: вони валять шахедами і ракетами, а любі партнери відповідають заявами. Асиметрично? Асиметрично. Тільки не в нашу користь...

"Павутина" - це саме той тиск, який має відчути Росія, - міністерка оборони Литви Шакалієне Джерело: https://censor.net/ua/n3556261

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
10.06.2025 10:32 Ответить
Дії США - відправити ще більше зброї на Близький Схід !
Дії Європи - обговорювати черговий пакет санкцій !
показать весь комментарий
10.06.2025 09:35 Ответить
Так. Якщо б них не було орбана і фіцо, то вони б взагалі б не знали за чиї широкі зади сховатися.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:15 Ответить
А может для начала, "лидер" и его "менеджеры" что-то сделают? Ну может перестанут воровать на закупках оружия, начнут строить оборонительные сооружения не только на бумаге и т.д... Хотя о чем это я, это все "ипсо" же и вообще Трамп во всем виноват...
показать весь комментарий
10.06.2025 09:36 Ответить
Кляті парахабіти, не вірять в потужність нашої Зе-гєвари...
показать весь комментарий
10.06.2025 10:02 Ответить
Що б цей Віслюк не сказав, у мене лише до нього зростає відраза й ненависть. Він приніс в Україну війну. Крапка. Щоб не казав. Щоб не танцював на "сцені". Якщо немає ніякого таланту крім ляпати язиком, то свою Дурість нічим не приховати.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:37 Ответить
1000% Ви праві. але ще є 73% зеідіотів, у яких замість мізків зелена гниль.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:24 Ответить
Дуже цікаво. Як це "він приніс в Україну війну"? Як це? Не зрозуміло. Розкажіть. Зразу Вам скажу, що ні я, ні вся наша сім"я за нього не голосували. ( До речі, і за Порошенка теж). Війна розпочалася в 2014 році, коли Зе ще танцював на сцені.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:34 Ответить
Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Джерело: https://censor.net/ua/n3557039

Конкретні дії від держави Україна, очевидно, не розглядаються? Крім, звичайно, підвищення зарплатні митникам та нагального ремонту доріг у Сумах
показать весь комментарий
10.06.2025 09:37 Ответить
Міська влада Сум планує виділити понад 57 мільйонів гривень на реконструкцію нежитлових приміщень для головного управління Національної поліції. Там хочуть збудувати і спортивний майданчик.
Про це стало відомо з тендеру на платформі державних закупівель Prozorro. (с)
показать весь комментарий
10.06.2025 09:41 Ответить
😨😨😨
показать весь комментарий
10.06.2025 10:17 Ответить
Зеленський зробив усе що зміг:відводив війська з фортифікацій , та віддавав їх росіянам на Донбасі, розмінував Чонгар, закрив ракетну програму, зняв з посади Залужного, не звільнив Єрмака, та Татарова, продовжив стосунки з Портновим, дуже бажав заглянути в око Путлеру, був готов підписати капітуляцію в Білорусі та в Стамбулі.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:59 Ответить
Взагалі-то адекватна відповідь - то в першу чергу справа нашої держави.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:37 Ответить
Влада терміново повинна розпочати консультації, щодо створення Уряду Національного Порятунку України, у якому будуть представлені всі проукраїнські партії, а також військові, які зірвали російський бліцкріг у 2022 році !
показать весь комментарий
10.06.2025 09:38 Ответить
🤣це якби влада була зацікавлена в перемозі.. Але по її діям видношо у влади на жаль другі ціль
показать весь комментарий
10.06.2025 09:42 Ответить
Вони підпишуть капітуляцію за 1 день до створення Уряду Національного Порятунку.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:06 Ответить
Так. І НЕГАЙНО!!!
показать весь комментарий
10.06.2025 10:18 Ответить
УНП для зєлі означатиме негайне ув'язнення на довічне і конфіскацію. Ні за яких умов він на це не піде. А от вибори провести треба. Вибори, які треба вимагати. Гарантовано перед виборами зєля втече до Ростова.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:18 Ответить
Стає все більше очевидним,що ЄС теж не буде виконувати свої обіцянки про максимальне надання ******** зброї Україні та посилення санкцій.Обісцаній НАТІ вигідно ,щоб війна в Україні тривала якомога довше ,останнім часом вони цього навіть не приховують,Вже навіть нечути їхнього кіндьожа про кААліциї ''рішучш,сміливих,сильних,добрих......'Всрались макропи,стаммери,мерци...про інших навіть не згадую..Україну кинули вчергове але цей раз можемо і не пережити.На жаль.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:39 Ответить
Це було очевидно вже через пів року війни...на жаль
показать весь комментарий
10.06.2025 09:43 Ответить
Скажіть Бубунчику, бо він не здогадується...
показать весь комментарий
10.06.2025 10:21 Ответить
пляяя, ну пля. ну чого знов режим ждуна? не буде конкретних дій від Заходу ні в чому.

чого не можна з тією ж завзятістю, як кацапи розносять Київ, рознести алабугу ? От просто 2 тижні все що є, в усі об'єкти по збірці.

чого ми вічно з підставленою правою щокою? чого завжди даруємо кацапам шанс, чому завжди б'ємо мітко, але не боляче? чому бляха?
показать весь комментарий
10.06.2025 09:42 Ответить
‎В ответ на ………..
мы, геркулесовцы, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовством и подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов на календари и портреты,
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы, благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана, пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной,
и) поголовным вступлением в ряды общества «Долой рутину с оперных подмостков»,
к) поголовным переходом на сою,
л) поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит, а также всем, что понадобится впредь.

(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
показать весь комментарий
10.06.2025 09:43 Ответить
Вавин трендьож вже заманав, знає що хтось мусить робити, свої обовʼязки не знає
показать весь комментарий
10.06.2025 09:45 Ответить
Вова треба було не фігі крутив послам західну свого часу а прислухатися що вони казали про Татарова та Єрмака. Ти нехтував Байденом, тоді коли він був
показать весь комментарий
10.06.2025 09:48 Ответить
Знахідкою для тебе .
показать весь комментарий
10.06.2025 09:49 Ответить
Боюся, що якщо ***** вдарить ядіркой, то не буде ніякої відповіді. Всі засунуть язикі в сракі, бо ні хто не захоче вступати в противоборство з полумним бункерним дідом. Думаю далі глубоких обєспокоіностєй справа не дійде.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:48 Ответить
Боюся, навіть удао ядеркою по країні нато і єс з боку расії не примусить.захід вийти з анабіозу
показать весь комментарий
10.06.2025 10:21 Ответить
Вся відповідальність за злочини проти українського народу народу несе терорист путін і його злочина кліка ,другий відповідальний це президент України і його менеджери, за зірвану мобілізацію ,за те що економіка не переведена військові рейки до речі ,а де обіцяні 3 тисячі ракет і мільйони дронів,чому? не не побудовані фортефікаційні споруди ? і друге це корупція яка розїдає країну з середини ,а ще непрофесіоналізм на всіх рівнях. А чому не збираєтся ген. асамблея ООН в звязку геноцидом проти українського народу.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:48 Ответить
От ЗЄ всім все розписав:
- ЄС щось там має робити.
- НАТО має робити теж.
- США то взагалі винні Ваві, як земля колхозу.

І тільки переможний Боневтік нічого нікому не винен і не має робити.
От, як тільки він закрив свій їбальник - всю роботу закінчив.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:54 Ответить
Шось таке враження, шо вже всі явно болт забили на якесь там міфічне посилення тиску, тепер ще мабуть по принципу "ну давайте літній наступ перечекаємо, а от восени вони втомляться і сядуть за стіл переговорів". А там давай по новій.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:55 Ответить
черговий запил ніпрощо, вже відверто викликає роздратування, одне і те саме - потрібна відповідь, потрібен тиск Європи, потрібно ***** ще щось...
показать весь комментарий
10.06.2025 09:58 Ответить
Вава - ти казковий довбо-об.....
показать весь комментарий
10.06.2025 10:00 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2025 10:07 Ответить
Невже збили супутник?
показать весь комментарий
10.06.2025 10:19 Ответить
Ні.
Просто ДБР почало консультуватись у астрономів, щоб вони знайшли цього сатєллітуса на орбіті.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:25 Ответить
Люди, я маю на увазі простий народ, в яких і домівки і долі понівечені, донатять і день і ніч, часто з останнього, на відміну іід поади яка піздИть і пІздить доволі потужно. Єдиний напрямок всієї потужності зараз - роз'їдаюча корупція буквально на всьому без жодних обмежень
показать весь комментарий
10.06.2025 10:26 Ответить
ще один "патріот" донатчик. притула, де гроші, які на супутник? немає грошей то де супутник? я сам донатю на ЗСУ, але не цьому злодію. Українці, донатьте для наших Воїнів, але не шахраям типу притули.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:34 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії.

І додав - а не щоденне пустослів'я та перенаправлення стрілок.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:08 Ответить
если половина страны это -степь -то можно и нужно давно зарываться под землю -на 20- 50 метров - одесские катакомбы нарыли несколько десятков артелей на тысячи километров - с помощью инженерных войск можно нарыть целые подземные города -которые лаптеногие заимбуться "освобождать" -во Вьетнаме амеры просто обосрались выкуривать из подземных тунелей местных партизан и просто слились
показать весь комментарий
10.06.2025 10:09 Ответить
🔥🔥🔥
показать весь комментарий
10.06.2025 10:27 Ответить
Дійсно пора відкривати катакомби в Одесі.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:01 Ответить
Где Таурусы? Там же, где "конкретные действия США и Европы".
показать весь комментарий
10.06.2025 10:10 Ответить
Там же, где и "Паляниці".
показать весь комментарий
10.06.2025 10:41 Ответить
Де вітчизняне ППО ближнього радіусу дії??? Закопане в асфальт в 2020-у.. Чому ці помітні нешвидкі мопеди вільно літають над столицею? Та тому що повністю відсутня будь яка лінія ППО перед столицею. КБ луч мали напрацювання ще до війни, так чому ж програми закриті і не фінансуються? а зробити щось типу Гепарда то така складна задача? Радянські "шилки" були розроблені ще десь на початку 70-х, чому не скопіювати і не вдосконалити? багато слів а причина одна - у владі відверті вороги
показать весь комментарий
10.06.2025 10:21 Ответить
А де вони не літають вільно?
показать весь комментарий
10.06.2025 10:29 Ответить
опять бедный-несчастный потужнык залил всё вокруг соплями
показать весь комментарий
10.06.2025 10:22 Ответить
Відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії США та Європи, - Зеленський. а я доти позаписую ще гундосів і вкраду виділю пару міліардів на асфальт та бруківку
показать весь комментарий
10.06.2025 10:27 Ответить
НАВІЩо нам президент, який всюди провалився, і ніде не бере на себе відповідальність? Тільки йому всі винні, і всі повинні зробити за нього і для нього.? Вова, я не дивлюсь твої відосики, бо це понад мої сили - цей натужно -хрипато-блювотний тембр.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:30 Ответить
Ну так їдь і проси допомоги. Знову і знову!!! А не волай з України,що вони ПОВИННІ зробити.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:38 Ответить
А якщо США скаже звільнити Єрмака ?
показать весь комментарий
10.06.2025 12:04 Ответить
Відповіддю на російські удари мають бути наступні якнайскоріші вдалі операцію СБУ та ЗСУ.
Ніхто за тебе твою роботу не зробить.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:39 Ответить
Пане президенте, а хто в 2019 році закрив ракетну програму України? Нагадайте, будь ласка.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:50 Ответить
а де твої дії? Ішак оманський
показать весь комментарий
10.06.2025 10:53 Ответить
топ найпоширенішіх слів в коментах:
1. "а"
2. "де"
3. "чому"
показать весь комментарий
10.06.2025 10:55 Ответить
Трам в тому віці, що може лише язиком
показать весь комментарий
10.06.2025 11:09 Ответить
Зате як він бадьоро назвав Байдена старим !
показать весь комментарий
10.06.2025 12:06 Ответить
Да,да,весь мир слышал,как один шоумен кричал - "русские тоже люди они не нападут",а его кореш вякал - "финансирование армии это популизм",а теперь эти же рты открываются,что бы обвинить во всем США и Европу.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:22 Ответить
Зеленський-це проклятия для Украiни,Поки ме не позбудимось його,вiйна буде продовжуватися,забирая новi життя
показать весь комментарий
10.06.2025 11:36 Ответить
Застрелься, мавпа небрита.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:40 Ответить
Про сша треба забути, поки мага при владі.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:33 Ответить
Тільки ти про себе ніхрена не говориш,тому що ніхрена не робиш.ТРЕПЛО.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:40 Ответить
відповіддю на москальські удари мають бути удари по їх електростанціях, і не буде в них ні зброї, ні води, ні їжі, тож і бажання воювати сильно поменшає, а чекати на відповідь європейців і піндосів - то марна справа, головне, щоб заткнулися, давали гроші на їх захист і не заважали робити за них їх роботу, бо ж їх всрате нато створювалось якраз для знищення московського улусу орди
показать весь комментарий
10.06.2025 13:08 Ответить
Бідоносний.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:09 Ответить
Якщо передвиборчу зєлі фінансувала Раша, то буде зєля проти неї озброюватись?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:27 Ответить
 
 