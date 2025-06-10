Ответом на российские удары должны быть конкретные действия США и Европы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответом на российские удары должны быть конкретные действия.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня - массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что во время ночной атаки РФ применила, в частности, баллистику северокорейского производства.

"Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным.



Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, имеющей силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, не имеющей альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - подытожил он.

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