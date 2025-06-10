Удар РФ по Києву: загинула жінка в Оболонському районі. ФОТОрепортаж

Сьогоднішня атака РФ на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата.

російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу", - зазначив він.

За даними прокуратури Києва, 10 червня збройні сили рф здійснили масовану повітряну атаку на столицю. Внаслідок цього постраждали 4 осіб, серед яких працівник поліції.

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У Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів.

У Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно.

У Подільському районі - падіння уламків дронів біля АЗС.

У Солом'янському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку.

У Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок та бізнес-центр.



















Триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин.