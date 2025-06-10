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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Удар РФ по Києву: загинула жінка в Оболонському районі. ФОТОрепортаж

Сьогоднішня атака РФ на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата.

російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу", - зазначив він.

За даними прокуратури Києва, 10 червня збройні сили рф здійснили масовану повітряну атаку на столицю. Внаслідок цього постраждали 4 осіб, серед яких працівник поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна збила дві північнокорейські ракети KN-23 під час атаки на Київ, - МЗС

  • У Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів.
  • У Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру.
  • У Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно.
  • У Подільському районі - падіння уламків дронів біля АЗС.
  • У Солом'янському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку.
  • У Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок та бізнес-центр.

наслідки атаки на Київ 10 червня
наслідки атаки на Київ 10 червня
наслідки атаки на Київ 10 червня
наслідки атаки на Київ 10 червня
наслідки атаки на Київ 10 червня
наслідки атаки на Київ 10 червня
наслідки атаки на Київ 10 червня
наслідки атаки на Київ 10 червня
наслідки атаки на Київ 10 червня

Триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин.

Автор: 

Київ (19672) обстріл (29234) жертва (256) Повітряні атаки на Київ (818)


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Топ коментарі
+8
те, що нас ******** і будуть бомбити ще дуже довго і багато, то зрозуміло.
у мене питання!!!
де, ****, наша відповідь? де наша, обіцяна балістика? де, ****, 10 млн дронів?
коли в останній раз горів кацапський нпз?
коли, хоч раз прилітало в новоросійськ та ростов?
коли, б...дь павутиння затягне москву?
скільки чекати? ще два роки?
зе!гніда, ще не нагундосилась?
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10.06.2025 13:42 Відповісти
+3
до чого тут вони? спитай найпотужного херпрідуна де це все
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10.06.2025 14:03 Відповісти
+2
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10.06.2025 14:00 Відповісти
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те, що нас ******** і будуть бомбити ще дуже довго і багато, то зрозуміло.
у мене питання!!!
де, ****, наша відповідь? де наша, обіцяна балістика? де, ****, 10 млн дронів?
коли в останній раз горів кацапський нпз?
коли, хоч раз прилітало в новоросійськ та ростов?
коли, б...дь павутиння затягне москву?
скільки чекати? ще два роки?
зе!гніда, ще не нагундосилась?
показати весь коментар
10.06.2025 13:42 Відповісти
Спитай у ЄС, США та НАТО де наша відповідь. У нас навіть немає грошей на фінансування ЗСУ до кінця року!
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10.06.2025 13:54 Відповісти
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10.06.2025 14:00 Відповісти
до чого тут вони? спитай найпотужного херпрідуна де це все
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10.06.2025 14:03 Відповісти
Україна захищає НАТО від рашки.
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10.06.2025 14:04 Відповісти
Хто цю хрєнь вбив вам у голови...
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10.06.2025 14:36 Відповісти
Рашка заявила що воює з НАТО в Україні.
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10.06.2025 14:42 Відповісти
Рашка хвора на голову. Ви вірите всьому що вони говорять.
Ну добре. А НАТО в нас ви бачили ?
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10.06.2025 15:33 Відповісти
Гроші в нас є просто їх зумисно просирають на незрозумілі витрати.
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10.06.2025 15:10 Відповісти
а ще запитай у себе, що ти зробив для цього?
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10.06.2025 14:25 Відповісти
і, шо, часто сам з собою розмовляєш?
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10.06.2025 14:39 Відповісти
а верховный говнокомандувач для чего? безопасность граждан ему поую? может только обдирать налогоплательщиков и ссать в уши?
Begemot Pepa лучше зелёно-сопливого в тыщу раз справится
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10.06.2025 14:19 Відповісти
Якщо тисячолітня історія співіснування із таким "сусідом" не навчила нічому, тоді головне, щоб український народ хоча б зараз усвідомив на власній актуальній крові: 31 рік байдужості до власної держави гарантовано і завжди закінчується міліонами трупів, калік, обездолених, депопуляцією та інфраструктурним крахом. Про це попереджали на старті - в 1991, 1992, 1993, 1994 рр. , але всі були зайняті своїми проблемами - а це, як показала історія, - були золоті роки, коротке часове вікно для того, щоб вирватися із того уродського совкового минулого. Просрали.
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10.06.2025 14:16 Відповісти
Це ще раз підтверджує рашисти це варвари ,немає там з ким вести переговори це злочинці їх треба тільки знищувати і насамперед головного терориста путіна.
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10.06.2025 14:40 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде, бо гроші замість зброї пішли на асфальт.
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10.06.2025 15:21 Відповісти
 
 