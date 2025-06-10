Удар РФ по Києву: загинула жінка в Оболонському районі. ФОТОрепортаж
Сьогоднішня атака РФ на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата.
російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу", - зазначив він.
За даними прокуратури Києва, 10 червня збройні сили рф здійснили масовану повітряну атаку на столицю. Внаслідок цього постраждали 4 осіб, серед яких працівник поліції.
- У Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири в багатоповерховому будинку, а також десяток припаркованих поруч автомобілів.
- У Голосіївському районі столиці пошкоджено будівлю бізнес-центру.
- У Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно.
- У Подільському районі - падіння уламків дронів біля АЗС.
- У Солом'янському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку.
- У Шевченківському районі пошкоджено продуктовий ринок та бізнес-центр.
Триває ліквідація наслідків атаки ворога на Київ, на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин.
Топ коментарі
+8 Begemot Pepa
показати весь коментар10.06.2025 13:42 Відповісти Посилання
+3 Diesel_Sasha
показати весь коментар10.06.2025 14:03 Відповісти Посилання
+2 Begemot Pepa
показати весь коментар10.06.2025 14:00 Відповісти Посилання
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у мене питання!!!
де, ****, наша відповідь? де наша, обіцяна балістика? де, ****, 10 млн дронів?
коли в останній раз горів кацапський нпз?
коли, хоч раз прилітало в новоросійськ та ростов?
коли, б...дь павутиння затягне москву?
скільки чекати? ще два роки?
зе!гніда, ще не нагундосилась?
Ну добре. А НАТО в нас ви бачили ?
Begemot Pepa лучше зелёно-сопливого в тыщу раз справится