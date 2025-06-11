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Два "шахеда" обнаружили в лесу на окраинах Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ
В лесополосе в окрестностях Киева обнаружили два российских БпЛА.
Об этом сообщили в полиции столицы, передает Цензор.НЕТ.
"Беспилотники, которые обнаружили местные жители в окрестностях города, создавали серьезную угрозу, ведь боевые части могли взорваться в любой момент. Специалисты осуществили безопасное и контролируемое обезвреживание боеприпасов и никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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+5 Ан Мур
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показать весь комментарий11.06.2025 10:47 Ответить Ссылка
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Набрав він чотири відра грибів, і пішов на станцію. Сидить, чекає електрички. Чує розмову за спиною:
- Сьогодні в лісі розмінування було. Десяток протитанкових знайшли, і купу "розтяжок"...".