Два "шахеда" обнаружили в лесу на окраинах Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

В лесополосе в окрестностях Киева обнаружили два российских БпЛА.

Об этом сообщили в полиции столицы, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотники, которые обнаружили местные жители в окрестностях города, создавали серьезную угрозу, ведь боевые части могли взорваться в любой момент. Специалисты осуществили безопасное и контролируемое обезвреживание боеприпасов и никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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