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Новости Фото Атака шахедов на Киев
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Два "шахеда" обнаружили в лесу на окраинах Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

В лесополосе в окрестностях Киева обнаружили два российских БпЛА.

Об этом сообщили в полиции столицы, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотники, которые обнаружили местные жители в окрестностях города, создавали серьезную угрозу, ведь боевые части могли взорваться в любой момент. Специалисты осуществили безопасное и контролируемое обезвреживание боеприпасов и никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Два шахеда обнаружили в лесу на окраине Киева
Два шахеда обнаружили в лесу на окраине Киева
Два шахеда обнаружили в лесу на окраине Киева
Два шахеда обнаружили в лесу на окраине Киева
Два шахеда обнаружили в лесу на окраине Киева
Два шахеда обнаружили в лесу на окраине Киева

Автор: 

Киев (25710) обстрел (27972) Шахед (1185)


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Топ комментарии
+5
Порошенковий комплекс "Ай Петрі" спрацював в штатному режимі на всі сто.
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11.06.2025 10:45 Ответить
+5
Два роки тому товариш поїхав по гриби. Набрів на урочище. А там - повно білих!!! Почав збирать. Чує - голоси наближаються... "КОНКУРЕНТИ!!!" "Змикитив", як "відвадить". Кричить: "Не подходить! Идёт разминирование!". Голоси замовкли.
Набрав він чотири відра грибів, і пішов на станцію. Сидить, чекає електрички. Чує розмову за спиною:
- Сьогодні в лісі розмінування було. Десяток протитанкових знайшли, і купу "розтяжок"...".
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11.06.2025 11:29 Ответить
+3
Мобильная бригада по уничтожению шахедов спрацювала на все 100
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11.06.2025 10:47 Ответить
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Я вже подумав, що росіяни тупо посадили безпілотники десь на лісових дорогах, щоб наші вважали їх локаційно втраченими. А потім би вони злетіли і долетіли до цілі раніше, ніж ми щось зрозуміємо. А в такому вигляді вони, звичайно, небезпечні. Але не так небезпечні, як я боявся.
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11.06.2025 10:31 Ответить
ото фантазии,балалайки ирано-кацапские это не фпв дрон управляемый)
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11.06.2025 10:52 Ответить
Ішакєд злітає і сідає лише раз у житті.
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11.06.2025 11:50 Ответить
Порошенковий комплекс "Ай Петрі" спрацював в штатному режимі на всі сто.
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11.06.2025 10:45 Ответить
Мобильная бригада по уничтожению шахедов спрацювала на все 100
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11.06.2025 10:47 Ответить
Мобільна група в лісі не ефективна. Дерева заважають стріляти.
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11.06.2025 11:40 Ответить
Два роки тому товариш поїхав по гриби. Набрів на урочище. А там - повно білих!!! Почав збирать. Чує - голоси наближаються... "КОНКУРЕНТИ!!!" "Змикитив", як "відвадить". Кричить: "Не подходить! Идёт разминирование!". Голоси замовкли.
Набрав він чотири відра грибів, і пішов на станцію. Сидить, чекає електрички. Чує розмову за спиною:
- Сьогодні в лісі розмінування було. Десяток протитанкових знайшли, і купу "розтяжок"...".
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11.06.2025 11:29 Ответить
На півночі від столиці, в зоні минулих боїв, вже не один грибник замість лісу попав на концерт до капзона. Сапери звичайно працюють, але все знишкодити не можуть.
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11.06.2025 11:38 Ответить
Знаю... У нас - те саме... Але ти не був на болотах Замглаю... Там залізниця "прорізає" їх наскрізь. 2-3 метри від насипу - починається БОЛОТО. Туди і влітку, в сиру погоду, краще не лізти, якщо не знаєш місцевості. А кацапів з Чернігівщини, вигнали вже на початку квітня... І на тих місцях, де влітку тягнуться стежки і лісові дороги, вода на метр-півтора, стояла...
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11.06.2025 11:51 Ответить
А міг би фінгал отримати, як мінімум.
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11.06.2025 12:37 Ответить
Од кого? Вони його і не бачили...
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11.06.2025 13:11 Ответить
 
 